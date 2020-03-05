20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по античным улочкам, научиться местным хитростям и почувствовать себя настоящим итальянцем

Lina
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Lina – ваш гид
Я покажу очаровательные секретные уголки города: уединенные дворики и роскошные церкви, спрятанные среди обычных домов.

А также шумные площади, которые обожают сами итальянцы.

Вы узнаете, как зарождался Рим, когда произошла смена веры и как это повлияло на сегодняшнюю столицу и ее жителей.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на piazza Venezia
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером

Что вас ожидает

Самые красивые римские площади
Вы посетите площадь Микеланджело, где я расскажу, почему в городе так часто изображали звезды и научу видеть зашифрованные художниками и Папами символы. Пройдя по узенькой улочке, вы окажетесь на Пьяцца-де-Фиори и узнаете о ее кровавом прошлом и ярком настоящем. А еще я покажу вам любимый итальянцами ресторанчик, которому скоро исполнится сто лет, познакомлю с колоритом местной жизни и раскрою, что такое «дольче вита» по-итальянски.

Таинственный сад с тропическими попугаями
С центральной площади Венеции повернем в тайный тропический сад, где снимали сериал «Молодой Папа». Место прячется буквально в минуте от Колизея, но там всегда очень уединенно — под финиковыми пальмами я расскажу загадочную историю сада и, если повезет, покажу зеленых попугаев. Также вы заглянете в самые красивые старинные церкви города и поймете, почему они были так важны для римлян и что такое 3D по-средневековому. А еще услышите, почему искусство и вера стали первыми «рекламными кампаниями» в Италии.

Сиеста и ценные советы
Мы обязательно устроим маленькую (или большую!) сиесту, зайдя в аутентичный римский бар. За чашечкой итальянского эспрессо я поделюсь практической информацией: как передвигаться по городу на транспорте и пешком, как посмотреть известные места без толп туристов, где купить лучшие сувениры, не потратив миллион, и как съездить на море за 10 евро. А еще на основе ваших интересов я составлю список мест для самостоятельного посещения!

Организационные детали

  • Вход во все церкви и места, которые мы посетим, — бесплатный
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
  • На прогулке я помогу вам сделать миллион божественных фотографий для инстаграма!
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером
Тайные места Рима с арт-дилером

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lina
Lina
Ciao! Меня зовут Лина. Я 5 лет путешествую по миру и 2 года живу в Риме. Изучала историю искусства в двух университетах, а сейчас работаю в галерее современного искусства. Успела объездить всю Италию и обойти пешком Рим. И теперь точно знаю, как показать вам этот город, чтобы влюбить в него навсегда. Со мной вы почувствуете себя здесь местными жителями. Добро пожаловать домой ♥️
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Отлично! Для тех, кто хочет получить дополнительную информацию о Риме .
27 февраля 2020
Спасибо Лине за нашу увлекательную прогулку!
Не хотелось прощаться в конце=)
8 октября 2019
Лина, очень приятная девушка, хороший рассказчик и несмотря на молодость весьма эрудированна. Да, её экскурсия не классическое исполнение, однако она не тривиальна, интересна и познавательна. Нам очень понравилось!!!
7 октября 2019
Лина отлично провела экскурсию.
Это была скорее прогулка и приятная
беседа. Но вместе с тем мы узнали
много интересных деталей - ‘фишек’,
которые делают любое место/город
ближе и роднее!
Мы отлично провели время - спасибо
большое Лине и удачи во ВСЁМ!
30 сентября 2019
Добрый день, экскурсия очень понравилась, Полина чудесный рассказчик и отлично знает Рим. Она покажет тайные закоулки, улочки и виды на Рим, где почти никогда не бывает туристов, но которые очень интересные и красивые. Полина живет в Риме уже достаточно давно, поэтому может рассказать об этом городе не только с исторической точки зрения, но и с позиции современных жителей. Впечатления только позитивные, очень рекомендую тем, кому надоели стандартные туристические маршруты и кто хочет взглянуть на Рим по-новому.
Оксана
15 сентября 2019
Думаю, что эта экскурсия подойдет как новичкам Рима, так и тем, кто уже здесь был. Полина не перегружает исторической информацией, но дает общее прекрасное впечатление о Риме. Несколько панорамных видов , интересный маршрут сделали нам нашу поездку в Рим незабываемой. Также Полина подсказали нам, куда пойти ещё. Спасибо ей за нужную информацию.
9 сентября 2019
Потрясающая прогулка! Превысила все мои ожидания! Во-первых, Лина очень приятная девушка и располагает к себе, а ещё очень похожа на итальянку :) Во-вторых, прогулка проходит не по основным туристическим, а именно по особенным, местам; а если место популярное, то Лина помогает взглянуть на него по особенному, рассказывает интересные факты и истории, не грузит точными датами и слишком большим объемом информации. Время пролетело совершенно не заметно, почти за 4 часа мы обошли, как мне показалось, весь Рим. По крайней мере, я увидела и узнала обо всем. И в третьих, что для меня важно, знания Лины не поверхностны, если тема вам интересна и вы задаёте вопросы, то Лина всегда может дать больше информации. Благодарю за потрясающий день!
Александра
18 августа 2019
Лина - крутая и невероятная! и как рассказчик, и как человек-по энергетике! я рада, что мы встретились-считаю это великим везением! Вы правда, будто приезжаете к старому другу, который вас проведет разными секретными тропами города, который хорошо знает и любит. Это прям золотая находка на трипстере, лучшая из моих прогулок! Никто не был столь заинтересован, как Полина, т.к. она проводит так же большую предварительную работу и мы были на связи еще задолго до экскурсии. очень рекомендую все прогулки с ней, я уверена, они в любом случае будут незабываемы! а я не прощаюсь!
16 августа 2019
Лина...прекраная Лина...спасибо тебе огромное!! Мы провели с Линой 3 прекрасных дня и настолько влюбились в Рим, в Тоскану, в уклад итальянцев, кухню и многое другое. Лина один из лучших гидов, которые нам когда-либо встречались! Лина прекрана знает город, образование искусствоведа позволяет ей рассказывать столько всего интересного даже о самых маленьких деталях, об архитектуре, истории и просто жизни самих итальянцев. Она показала нам прекрасные местные рестораны и бары! Лина очень легко преподносит материал, такое ощущение, что просто прогуливаешься со старым другом. Она точно может показать Вам весь Рим, но не по туристическим маршрутам, а с местным калоритом.
В общем, очень надеемся еще на встречу с нашей прекрасной Линой и всем всем рекомендуем ее экскурсии!!!!
Спасибо тебе, Линочка и до новых встреч!!!
Оля, Влад
1 августа 2019
Если вы не любите избитые места для туристов и ищете что-то необычное, то это идеальный вариант. Лина подарила незабываемую прогулку по Риму и рассказала много интересного и нового, а также помогла с дальнейшим маршрутом и выбором ресторанов, кафе, магазинов. Супер!
Ещё 10 отзывов

Lina проводит ещё 1 экскурсию

С Римом на «ты»С Римом на «ты»С Римом на «ты»
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1 отзыв
Тихие дворики, захватывающие панорамы и секреты Вечного города на прогулке с арт-дилером
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Необычные маршруты по Риму

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40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
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Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
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По Риму на SegwayПо Риму на SegwayПо Риму на Segway
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Ватикан как увлекательный романВатикан как увлекательный романВатикан как увлекательный роман
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