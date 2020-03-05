20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые красивые римские площади

Вы посетите площадь Микеланджело, где я расскажу, почему в городе так часто изображали звезды и научу видеть зашифрованные художниками и Папами символы. Пройдя по узенькой улочке, вы окажетесь на Пьяцца-де-Фиори и узнаете о ее кровавом прошлом и ярком настоящем. А еще я покажу вам любимый итальянцами ресторанчик, которому скоро исполнится сто лет, познакомлю с колоритом местной жизни и раскрою, что такое «дольче вита» по-итальянски.

Таинственный сад с тропическими попугаями

С центральной площади Венеции повернем в тайный тропический сад, где снимали сериал «Молодой Папа». Место прячется буквально в минуте от Колизея, но там всегда очень уединенно — под финиковыми пальмами я расскажу загадочную историю сада и, если повезет, покажу зеленых попугаев. Также вы заглянете в самые красивые старинные церкви города и поймете, почему они были так важны для римлян и что такое 3D по-средневековому. А еще услышите, почему искусство и вера стали первыми «рекламными кампаниями» в Италии.

Сиеста и ценные советы

Мы обязательно устроим маленькую (или большую!) сиесту, зайдя в аутентичный римский бар. За чашечкой итальянского эспрессо я поделюсь практической информацией: как передвигаться по городу на транспорте и пешком, как посмотреть известные места без толп туристов, где купить лучшие сувениры, не потратив миллион, и как съездить на море за 10 евро. А еще на основе ваших интересов я составлю список мест для самостоятельного посещения!