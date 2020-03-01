Юлия проводит ещё 4 экскурсии

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья

Познакомиться с философией древнеримских бань и узнать историю грандиозного сооружения Античности

Юлия
Задать вопрос
Юлия – ваш гид
Несмотря на то, что от императорских терм остались лишь руины — увидев их вживую, вы осознаете, что комплекс не зря называли одним из чудес Рима.

Я помогу воссоздать былое величие, «достроив» вместе с вами остатки исполинских стен, и расскажу, для чего, кроме личной гигиены и поддержания здоровья, использовались античные бани.
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья

Что вас ожидает

Как создавался шедевр
Создание терм — заслуга императора Каракаллы, которому не суждено было увидеть сооружение в завершенном виде. Вы узнаете, как родилась концепция строительства императорских бань, попробуете представить, как выглядела внутренняя отделка из мрамора, какие элементы были украшены мозаикой, скульптурами и колоннами. А также дополните картину великолепными окнами и дверями, сделанными из бронзы. Я расскажу, как римским архитекторам удалось решить проблему водного снабжения и центрального отопления, как была сконструирована система помещений, и как это было связано с подходом к последовательности и порядку термальных процедур.

Место общественного досуга для бедных и богатых
У древнеримских бань было несколько назначений, помимо очищения тела и поддержания организма в тонусе. На прогулке по руинам речь пойдет и о богатых римлянах, которые в неформальной обстановке проводили встречи на высоком уровне, и о плебеях, для которых термы стали лучшим подарком от императора. Вы узнаете, как и те и другие любили здесь отдыхать, а также откроете массу мероприятий, проходивших на территории комплекса, среди которых были и занятия гимнастикой, и борьба, и даже чтение книг в библиотеке.

Судьба Терм Каракаллы
В заключение поговорим об эпохе поздней Античности и упадке терм после разрушения варварами акведука, снабжавшего комплекс водой. Вы узнаете об ужасной судьбе, постигшей древнеримский шедевр, долгом периоде забвения, археологических и восстановительных работах, а также использовании территории в качестве площадки для театральных постановок.

Организационные детали

  • Внимание: билеты в термы не входят в стоимость экскурсии! Стоимость билетов: взрослый билет — 11 евро, детский билет до 18 лет — 5 евро.
  • Для прогулки по термам рекомендуется надеть удобную обувь без каблука.
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья
Термы Каракаллы — воплощение свободы, красоты и здоровья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
Напишите мне

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Галерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусства
205 за экскурсию
2 часа
32 отзыва
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
Экскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого Ангела
183 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно. Мы пройдем по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с Террасы Замка Ангела.
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группеПо музеям Ватикана с историком искусств в мини-группеПо музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
39 за человека
3 часа
27 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры и сокровища Римских пап
Эта прогулка познакомит вас с главными сокровищами Ватикана — самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. За три часа мы охватим основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, поговорим о личностях легендарных Римских пап и культурном наследии католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!

Исторические экскурсии в Риме

Колизей и Древний РимКолизей и Древний РимКолизей и Древний Рим
57 за человека
3 часа
521 отзыв
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
скидка20%
€130
104 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!
От 98 за экскурсию
3 часа
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
170 за экскурсию
2.5 часа
82 отзыва
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Величественный РимВеличественный РимВеличественный Рим
80 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу. Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удается впечатлять нас по сей день.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы