25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим от основания до эпохи Возрождения на обзорной прогулке по основным достопримечательностям

Natalia
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Natalia – ваш гид
Если вы в первый раз в Риме, с трудом ориентируетесь в картах, а, собираясь в отпуск, не успели прочесть откуда Колизей получил свое название и можно ли купаться в фонтане де Треви — эта экскурсия для вас.
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.48
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться

Что вас ожидает

Первую встречу с Римом лучше спланировать заранее, чтобы в первый день, придя в отель и валясь с ног от усталости, вы не обнаружили с ужасом, что площади, памятники, фонтаны и улочки перемешались в голове, и вы совершенно не представляете как снова выйти к понравившемуся месту/кафе/магазину/площади.

Я предлагаю обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города и расскажу об истории Рима от основания до эпохи Возрождения.

  • Мы начнем экскурсию, конечно же, у Колизея, где попытаемся найти следы колосса, благодаря которому Колизей получил свое название.
  • Дойдем до площади Венеции с великолепным дворцом, построенным по заказу Муссолини на холме Кампидолио. Вы узнаете, почему он называется Алтарем Отечества, и с какого балкона Муссолини обозревал свои войска во время военных парадов.
  • Заглянем в Пантеон, где вы узнаете, почему вода во время дождя не попадает в отверстие в куполе.
  • Прогуляемся по площади Навона, где, согласно легендам, проходили шуточные морские сражения, а затем отправимся на знаменитый рынок на Кампо де’ Фиори, где и завершим наше знакомство с вечным городом.

А для «знатоков» Рима я могу предложить альтернативный вариант прогулки по нетуристическим местам центра города (Большой цирк, городской розарий, апельсиновый сад, замочная скважина через которую видно 3 государства, уста правды, театр Марчелло, еврейское гетто).

Маршрут можно выбрать прямо на месте встречи. Можно также скорректировать наш путь в зависимости от ваших пожеланий, пишите, мы обо всем договоримся!

Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться
Увидеть Рим и влюбиться

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 марта 2019
К сожелению экскурсия разочаровала и в первую очередь экскурсовод. Рассказывала тихо, было плохо слышно, абсолютно без эмоций, сухой рассказ из учебника. Экскурсию прервали не дожидаясь окончания.
11 марта 2019
Замечательная экскурсия ! Наталия не только потрясающий гид, но очень лёгкий и безумно душевный человек. Отвечает на все задранные вопросы, три часа прогулки пролетели не заметно . Наилучшие рекомендации) и спасибо за увлекательную прогулку по Риму)
6 ноября 2018
Великолепная экскурсия!!! Все очень понравилось!!! Наталии, большое спасибо!!!
7 июля 2018
В это время года очень жарко. И чтобы лучше узнать Рим нужно хотя бы пару дней.
5 июля 2018
Все прошло просто прекрасно! Мы влюбились в Рим и благодаря Наталии узнали для себя много нового. Факты, истории, мифы, ну и конечно же ответы на все наши вопросы сделали прогулку по городу незабываемой. Спасибо!
4 февраля 2018
Лучше брать «Нестандартную экскурсию».3 часа пролетели незаметно!Наталья показала места,куда сами бы мы никогда не зашли.Ощущение живого разговора,а не лекции в институте.Город мы полюбили,а Наталье огромное спасибо!
18 сентября 2017
Наташа-безумно интересный человек! Встретила как и договаривались, рассказала и показала Рим. Пока шли, болтали на разные темы, очень легкая и веселая в общении, было ощущение,что знаю ее много лет, по окончанию посоветовала куда еще можно сходить и как добраться. Наташа, приеду в Рим, обязательно к Вам! Спасибо, я влюбилась :)
29 августа 2017
Слабенько.
Вероника
16 декабря 2016
Спасибо Наталье за экскурсию. Она первая познакомила меня с Римом. Все было интересно, легко и непринужденно. Наталья посоветовала где можно вкусно перекусить и съесть вкусного итальянского мороженного.
28 ноября 2016
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Все на месте, все в меру - отлично сбалансированная информация и легкая подача. Всем рекомендую!
Ещё 15 отзывов

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