25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первую встречу с Римом лучше спланировать заранее, чтобы в первый день, придя в отель и валясь с ног от усталости, вы не обнаружили с ужасом, что площади, памятники, фонтаны и улочки перемешались в голове, и вы совершенно не представляете как снова выйти к понравившемуся месту/кафе/магазину/площади.

Я предлагаю обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города и расскажу об истории Рима от основания до эпохи Возрождения.

Мы начнем экскурсию, конечно же, у Колизея, где попытаемся найти следы колосса, благодаря которому Колизей получил свое название.

Дойдем до площади Венеции с великолепным дворцом, построенным по заказу Муссолини на холме Кампидолио. Вы узнаете, почему он называется Алтарем Отечества, и с какого балкона Муссолини обозревал свои войска во время военных парадов.

Заглянем в Пантеон, где вы узнаете, почему вода во время дождя не попадает в отверстие в куполе.

Прогуляемся по площади Навона, где, согласно легендам, проходили шуточные морские сражения, а затем отправимся на знаменитый рынок на Кампо де’ Фиори, где и завершим наше знакомство с вечным городом.

А для «знатоков» Рима я могу предложить альтернативный вариант прогулки по нетуристическим местам центра города (Большой цирк, городской розарий, апельсиновый сад, замочная скважина через которую видно 3 государства, уста правды, театр Марчелло, еврейское гетто).

Маршрут можно выбрать прямо на месте встречи. Можно также скорректировать наш путь в зависимости от ваших пожеланий, пишите, мы обо всем договоримся!