25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первую встречу с Римом лучше спланировать заранее, чтобы в первый день, придя в отель и валясь с ног от усталости, вы не обнаружили с ужасом, что площади, памятники, фонтаны и улочки перемешались в голове, и вы совершенно не представляете как снова выйти к понравившемуся месту/кафе/магазину/площади.
Я предлагаю обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города и расскажу об истории Рима от основания до эпохи Возрождения.
А для «знатоков» Рима я могу предложить альтернативный вариант прогулки по нетуристическим местам центра города (Большой цирк, городской розарий, апельсиновый сад, замочная скважина через которую видно 3 государства, уста правды, театр Марчелло, еврейское гетто).
Маршрут можно выбрать прямо на месте встречи. Можно также скорректировать наш путь в зависимости от ваших пожеланий, пишите, мы обо всем договоримся!