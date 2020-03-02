7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Античные памятники

Возле легендарного Колизея вы узнаете, как на месте дворца самого деспотичного правителя Римской империи возник грандиозный амфитеатр Флавия, услышите о знаменитых гладиаторских боях и многовековом периоде забвения. Проезжая мимо Римского Форума, я расскажу о его предназначении в разные эпохи и помогу применить фантазию, чтобы возродить из руин эти древние постройки. Также вы подъедете к едва ли не главному холму Рима — Капитолийскому, где речь пойдет о его значении, как символе власти, величия города и римлян. Задержитесь у Большого Цирка, где послушаете о древнеримских развлечениях, и посетите богатый историей Авентийский холм, возле которого вспомним легенду об основании Вечного города.

Римское наследие от Средневековья до наших дней

На Площади Венеции вас будет ждать внушительный монумент Виктору Эмануилу II, «свадебный торт» и заметки о событиях позапрошлого столетия. Бросив на счастье монетку в Фонтан-ди-Треви, вы познакомитесь с концепцией барочного шедевра Рима. Побываете на невероятно популярной Испанской лестнице — одной из самых красивых в Европе. У старинной виллы Боргезе с ландшафтным парком узнаете о знатном роде и семейном увлечении коллекционировать произведения искусства. Кроме того, в программе — краткий обзор могущественного и таинственного Ватикана, а также истории бывшей резиденции римских пап — Замка Святого Ангела. В завершение вы проедете по самой дорогой улице «сладкой жизни» и взглянете на Рим с прекрасного ракурса — с холма Яникул!

Советы от местного жителя

За 2,5 часа вы не только охватите главные достопримечательности Рима, но и услышите ценные рекомендации, с которыми путешествовать по городу будет гораздо приятнее! Я подскажу, в какие заведения стоит заглянуть за классическими итальянскими блюдами, а в какие — за типичными римскими; как отыскать не слишком суетливые атмосферные уголки; какие возможности предлагает столица по вечерам и как сориентироваться в ее главных районах.

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