7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Составить объемное представление о столице в красивом путешествии по must-see местам

Victor
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Victor – ваш гид
Обзорная экскурсия на автомобиле — это максимум достопримечательностей за короткое время и аттракцион с прекрасными панорамами.

Осматривая ключевые памятники античного и средневекового Рима, вы услышите яркие заметки о его жизни и нарисуете исторический силуэт Вечного города.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля в любой точке Рима
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей

Что вас ожидает

Античные памятники
Возле легендарного Колизея вы узнаете, как на месте дворца самого деспотичного правителя Римской империи возник грандиозный амфитеатр Флавия, услышите о знаменитых гладиаторских боях и многовековом периоде забвения. Проезжая мимо Римского Форума, я расскажу о его предназначении в разные эпохи и помогу применить фантазию, чтобы возродить из руин эти древние постройки. Также вы подъедете к едва ли не главному холму Рима — Капитолийскому, где речь пойдет о его значении, как символе власти, величия города и римлян. Задержитесь у Большого Цирка, где послушаете о древнеримских развлечениях, и посетите богатый историей Авентийский холм, возле которого вспомним легенду об основании Вечного города.

Римское наследие от Средневековья до наших дней
На Площади Венеции вас будет ждать внушительный монумент Виктору Эмануилу II, «свадебный торт» и заметки о событиях позапрошлого столетия. Бросив на счастье монетку в Фонтан-ди-Треви, вы познакомитесь с концепцией барочного шедевра Рима. Побываете на невероятно популярной Испанской лестнице — одной из самых красивых в Европе. У старинной виллы Боргезе с ландшафтным парком узнаете о знатном роде и семейном увлечении коллекционировать произведения искусства. Кроме того, в программе — краткий обзор могущественного и таинственного Ватикана, а также истории бывшей резиденции римских пап — Замка Святого Ангела. В завершение вы проедете по самой дорогой улице «сладкой жизни» и взглянете на Рим с прекрасного ракурса — с холма Яникул!

Советы от местного жителя
За 2,5 часа вы не только охватите главные достопримечательности Рима, но и услышите ценные рекомендации, с которыми путешествовать по городу будет гораздо приятнее! Я подскажу, в какие заведения стоит заглянуть за классическими итальянскими блюдами, а в какие — за типичными римскими; как отыскать не слишком суетливые атмосферные уголки; какие возможности предлагает столица по вечерам и как сориентироваться в ее главных районах.

Кому подходит экскурсия

  • Транзитным пассажирам, у которых есть всего несколько часов для Рима.
  • Всем путешественникам, желающим получить краткое представление о визитных карточках столицы в формате красивой поездки на автомобиле.

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Рима и после экскурсии отвезу обратно.
  • Если вы транзитный пассажир, мы можем забрать вас прямо из аэропорта и привезти обратно ко времени следующего рейса.
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей
Вечерний Рим на автомобиле с панорамной крышей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля в любой точке Рима.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victor
Victor
Всем привет! С детства я любил гладиаторов и истории Древнего мира. Родители дарили мне книги про Юлия Цезаря, Константина, Спартака, мифы древней Греции, Древний Рим и античность. Все это захватило моё сознание. Я не просто русскоязычный гид в Риме, я живу в Вечном городе и постоянно ищу новые интересные истории. Вы можете рассчитывать на мои обширные знания его достопримечательностей. Если вы хотите окунуться в беззаботную римскую жизнь, увидеть главные площади и фонтаны Рима, а также любопытные уголки города, узнать его историю от Ромула до наших дней, посетить рестораны, которые ещё не оккупировали туристы, или просто узнать о Риме с точки зрения местного населения, тогда вы на правильном пути. Мы будем исследовать руины и пытаться расшифровать загадки, которым более 2000 лет. Я побывал во всех ресторанах, удостоенных внимания команды Michelen и не только. С радостью смогу рассказать, где и что стоит попробовать. В каких магазинах выгодно и недорого купить продукты и многое другое. Время пролетит незаметно! Жду вас в гости!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Отличная экскурсия ! Продолжение по пригородам Рима - идеальное ! Спасибо
25 февраля 2020
Отличная и позновательная экскурсия, всё прошло великолепно.
23 января 2020
Наш экскурсовод Виктор, был очень внимателен к нам и нашим просьбам о корректировке маршрута под наши запросы. Это жизнерадостный и легкий в общении человек. Наше знакомство с Римом прошло познавательно и позитивно! Рекомендую!!!
7 сентября 2019
Очень понравилось. спасибо
28 июня 2019
Виктор сделал нам скидку в связи с тем ,что кабриолет был в ремонте, но мы даже не расстроились))) а наоборот)) так как машина с кондиционером была прекрасной альтернативой в дикую жару....
Обзорный маршрут построен достаточно удачно, чтобы сложилось общее представление о городе, основные достопримечательности посмотрели с остановками и выходом из машины. Виктор приятный собеседник, увлекающийся и увлекающий тайнами истории. Благодарим!
5 июня 2019
Экскурсия "по Риму на кабриолете" проходила на обычной кашеринговой машинке Фиат 500. Машина после каждой остановки отказывалась заводиться и приходилось ждать по 35 минут пока наш гид разбирается с паролями и последовательностью операций для запуска авто. Экскурсия проходила в теплой дружеской обстановке в формате покатушек по городу с "таксистом" который не плохо умеет поболтать и немного знает историю. В целом наши ожидания не оправдались , но основные достопримечательности мы увидели и время пролетело незаметно.
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