Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе

Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
В магической атмосфере сумерек мы отправимся на поиски настоящего Рима! Я познакомлю вас с достопримечательностями итальянской столицы и раскрою её средневековое прошлое. Вы услышите городские мифы — романтические и пугающие.

А ещё расскажу, где купить вкуснейшее мороженое и в какие места стоит сходить, чтобы почувствовать нетуристический Рим.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Променад с экскурсией

Мы начнём со знаменитой рыночной площади — Кампо-деи-Фьори. По извилистым улочкам направимся к замку Святого Ангела и становимся на одноимённом мосту, с которого открывается великолепный вид на базилику Святого Петра в Ватикане. Мимо антикварных и цветочных лавок мы дойдём до живописной площади Навона и мистического храма Пантеон. Завершим экскурсию у звезды кино — легендарного фонтана Треви, который красиво подсвечивается после заката. Вы услышите историю каждой локации и узнаете, какие секреты они таят.

Рим для своих

Я расскажу, где купить лучшее итальянское мороженое и попробовать артишок «по-римски» — кулинарный символ города. Поделюсь адресами инсайдерских баров и ресторанов. Посоветую, куда идти, чтобы узнать настоящий нетуристический Рим, и где можно прогуляться самостоятельно. С радостью сделаю снимки на память и отвечу на любые вопросы!

Организационные детали

Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Кампо-деи-Фиори
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
30 июля 2023
Я в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. Нашла контакт с дочкой 7 лет, раскатали много интересных фактов из истории Рима, дала много полезных советов, показала отличные локации для фото. Однозначно рекомендую ☺️👍🏻

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Мост Святого Ангела
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