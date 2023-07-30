В магической атмосфере сумерек мы отправимся на поиски настоящего Рима! Я познакомлю вас с достопримечательностями итальянской столицы и раскрою её средневековое прошлое. Вы услышите городские мифы — романтические и пугающие. А ещё расскажу, где купить вкуснейшее мороженое и в какие места стоит сходить, чтобы почувствовать нетуристический Рим.

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Описание

Что вас ожидает

Променад с экскурсией

Мы начнём со знаменитой рыночной площади — Кампо-деи-Фьори. По извилистым улочкам направимся к замку Святого Ангела и становимся на одноимённом мосту, с которого открывается великолепный вид на базилику Святого Петра в Ватикане. Мимо антикварных и цветочных лавок мы дойдём до живописной площади Навона и мистического храма Пантеон. Завершим экскурсию у звезды кино — легендарного фонтана Треви, который красиво подсвечивается после заката. Вы услышите историю каждой локации и узнаете, какие секреты они таят.

Рим для своих

Я расскажу, где купить лучшее итальянское мороженое и попробовать артишок «по-римски» — кулинарный символ города. Поделюсь адресами инсайдерских баров и ресторанов. Посоветую, куда идти, чтобы узнать настоящий нетуристический Рим, и где можно прогуляться самостоятельно. С радостью сделаю снимки на память и отвечу на любые вопросы!

Организационные детали

Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно.