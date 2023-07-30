Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
А ещё расскажу, где купить вкуснейшее мороженое и в какие места стоит сходить, чтобы почувствовать нетуристический Рим.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Променад с экскурсией
Мы начнём со знаменитой рыночной площади — Кампо-деи-Фьори. По извилистым улочкам направимся к замку Святого Ангела и становимся на одноимённом мосту, с которого открывается великолепный вид на базилику Святого Петра в Ватикане. Мимо антикварных и цветочных лавок мы дойдём до живописной площади Навона и мистического храма Пантеон. Завершим экскурсию у звезды кино — легендарного фонтана Треви, который красиво подсвечивается после заката. Вы услышите историю каждой локации и узнаете, какие секреты они таят.
Рим для своих
Я расскажу, где купить лучшее итальянское мороженое и попробовать артишок «по-римски» — кулинарный символ города. Поделюсь адресами инсайдерских баров и ресторанов. Посоветую, куда идти, чтобы узнать настоящий нетуристический Рим, и где можно прогуляться самостоятельно. С радостью сделаю снимки на память и отвечу на любые вопросы!
Организационные детали
Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Кампо-деи-Фиори
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.