Великую историю 📖 Рима, которой учёные иногда посвящают всю жизнь, и этого оказывается мало, мы разберем за один час увлекательного путешествия, лично прикоснувшись к самым известным монументам.

За это время мы увидим больше, чем на за несколько часов на стандартной пешеходной экскурсии 🧭 комфорта, у нас в распоряжении окажется новенький мерседес с лицензией на въезд в запрещенные для транспорта районы города.

Хватит ли этого, чтобы узнать Рим полностью? Конечно не хватит, как и любой другой экскурсии в этом городе.

«Чтобы познать Рим не хватит и жизни».

Но этого будет достаточно, чтобы у вас появилась визуализация и четкое понимание того, как развивался Вечный город 🏙️ вы знаете даты ближайшего путешествия в Италию или уже находитесь здесь, эту экскурсию ⛳ советуем бронировать заранее, совершив небольшую предоплату на сайте. Количество заявок на определенный день может быть ограничено.

До встречи в Риме!