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Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто

Viprome
Viprome – Гид из Рима
Вас ждет путешествие сквозь века и столетия по насыщенным событиям Рима.

За один час мы успеем побывать у всех главных архитектурных сооружений, хранящих историю 📖 целой империи, а для вашего комфорта мы будем передвигаться по городу на мерседесе с лицензией на въезд в закрытые для всех автомобилей места.

Вместе с нами вы не только увидите главные достопримечательности 🏛️ Рима, но и научитесь разбираться в его районах, а также получите четкое понимание того, как развивался Вечный город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто

Что вы увидите

  • Мы увидим все ключевые достопримечательности Рима, включая:
  • Колизей, Фонтан Ди Треви, Испанскую лестницу, Пантеон, Площадь Навона, Большой Цирк, Римский Форум, Замок Святого Ангела.
Великую историю 📖 Рима, которой учёные иногда посвящают всю жизнь, и этого оказывается мало, мы разберем за один час увлекательного путешествия, лично прикоснувшись к самым известным монументам.
За это время мы увидим больше, чем на за несколько часов на стандартной пешеходной экскурсии 🧭 комфорта, у нас в распоряжении окажется новенький мерседес с лицензией на въезд в запрещенные для транспорта районы города.
Хватит ли этого, чтобы узнать Рим полностью? Конечно не хватит, как и любой другой экскурсии в этом городе.
«Чтобы познать Рим не хватит и жизни».
Но этого будет достаточно, чтобы у вас появилась визуализация и четкое понимание того, как развивался Вечный город 🏙️ вы знаете даты ближайшего путешествия в Италию или уже находитесь здесь, эту экскурсию ⛳ советуем бронировать заранее, совершив небольшую предоплату на сайте. Количество заявок на определенный день может быть ограничено.
До встречи в Риме!
Что входит
  • Услуги гида и новенький мерседес (автомобиль или минивен) с личным водителем и лицензией на въезд в исторический центр города.
Что не входит
  • Экскурсия не предполагает дополнительных затрат.
  • На усмотрение клиентов остаются чаевые водителю.
Начало
🚩 Арка Константина (ит. Arco di Costantino), Колизей
Место завершения
🏁 Via Vittorino da Feltre 00184 Roma RM
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто
Весь Рим за 1 час на комфортабельном авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Viprome
Viprome
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