Фамилия Торлония звучала в Италии 19 века как символ бескрайнего богатства.

В вилле мы посетим роскошный парк 🌳 на английский манер и искусственным озером, и холмом, и храмами языческим богов, и замки 🏰 с несравненными скульптурами и фресками, и мистичный замок Казино делле Чиветте, в стиле либерти, не имеющим себе равным в Италии по экстравагантности и изысканности. Здесь 20 лет бесплатно проживал Бенито Муссолини, наслаждаясь великолепием замка