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Замок принца Торлония

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Замок принца Торлония
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Замок принца Торлония
Замок принца Торлония

Что вы увидите

  • Когда то эти места были пригородом, здесь располагались виноградники и изредка слушались звуки проезжавших повозок. Богатейшая римская семья Колонна имела здесь свои владения и кроме насаждений здесь находилась пара хуторков. Но середине 18 века происходит малозначительное на первый взгляд событие-из тогда ещё далекой Франции в Рим приезжает предприимчивый Марин Торлониас. Его берут на службу к кардиналу Арагона, а тот оставляет своему деятельному помощнику внушительную ренту (пенсию). И начинается перевоплощение незначительного француза во влиятельную персону! Марин меняет свое имя на итальянский манер, удачно женится и открывает свое дело. В те времена торговля тканями была очень прибыльной. Рождается наследник Джованни в уже обеспеченной земле и вот он то и сделает семью Торлония действительно богатыми. Фамилия Торлония стала звучать как символ бескрайнего богатства! Именно Джованни покупает владения Колонны и приглашает к себе на работу лучшего архитектора того времени Джузеппе Валадье. Хуторки трасформируются в элегантные дворцы, соединяющиеся между собой подземными переходами, разбивается огромный парк на английский манер и искусственным озером и холмом, храмами языческим богам, с полем для турниров, гротами, извилистыми тропинками и обелисками. У края парка располагают альпийскую хижину, используемую для отдыха от светских дел. Со временем эта экзотичное строение перестраивается в волшебный замок в стиле либерти, не имеющим себе равным в Италии по экстравагантности и изысканности. Внутри находится единственный в мире музей витражей, придающий внутреннему убранству атмосферу таинственности и уникальной красоты.
  • В вилле Торлония мы посетим роскошный парк, Казино Нобиле с несравненными скульптурами и фресками, где 20 лет бесплатно проживал Бенито Муссолини, наслаждаясь великолепием замка и занимательным общением с принцем Торлония и мистичный замок Казино деле Чиветте.
Фамилия Торлония звучала в Италии 19 века как символ бескрайнего богатства.
В вилле мы посетим роскошный парк 🌳 на английский манер и искусственным озером, и холмом, и храмами языческим богов, и замки 🏰 с несравненными скульптурами и фресками, и мистичный замок Казино делле Чиветте, в стиле либерти, не имеющим себе равным в Италии по экстравагантности и изысканности. Здесь 20 лет бесплатно проживал Бенито Муссолини, наслаждаясь великолепием замка
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • билеты оплачиваются отдельно. Это 9
  • 5 евро
Начало
🚩 у входа в виллу Торлония (via Nomentana 70)
Место завершения
🏁 Вход в виллу Торлония (via Nomentana 70)
Замок принца Торлония
Замок принца Торлония
Замок принца Торлония

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga S.
Olga S.
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