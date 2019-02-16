Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина

Откройте для себя два самых тихих и нетуристических холма Рима

4.9
6 отзывов
Индивидуальная
Цель нашей прогулки — отдохнуть от суеты Колизея и древнеримских форумов и увидеть совершенно другой Рим — средневековый.

Поэтому я предлагаю свернуть с привычных туристических тропинок и посетить Целий и Авентин — «классические» и в тоже время не столь затоптанные туристами холмы Вечного города.

Во время экскурсии расскажу вам массу интересных историй и легенд обо всём, что мы увидим.
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Зеленое сердце Рима: прогулка по средневековым паркам Целия и Авентина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Во время нашей экскурсии вы погрузитесь в истории Древнего Рима и Римской церкви, Ренессанса и Средних веков.

Целий

Целий знаменит своим чудесным парком, окружающим виллу Челимонтана, древнеримской улочкой со средневековыми арками и, конечно же, потрясающими базиликами, в которых сохранились живопись и атмосфера Средних веков. Вы поразитесь царящему здесь спокойствию – особенно на контрасте с вечным шумом и суетой основных достопримечательностей города. Время не тронуло находящиеся здесь раннехристианские церкви, сохранило монастырские традиции и древнеримские развалины.

Авентин

Знаменитый Авентинский холм также привлекателен для любителей спокойных прогулок. В портике базилики Святой Сабины я покажу вам самое первое апельсиновое дерево, которое привезли в Рим несколько столетий назад. С обзорной площадки в Апельсиновом саду открывается великолепная панорама Вечного города, а из замочной скважины в резиденции Мальтийского ордена виден купол собора Святого Петра в ракурсе, который, увидев однажды, невозможно забыть.

Программа

  • Базилика Святой Сабины;
  • Базилика Святого Алексея (особо почитаемого в православной религии);
  • Резиденция Ордена мальтийских рыцарей и «святое отверстие»;
  • Апельсиновый сад и смотровая площадка;
  • Смотровая площадка у Большого цирка с видом на Палатинский холм
  • Базилика Четырёх увенчанных святых (Санти-Куаттро-Коронати) и капелла Святого Сильвестра;
  • Базилика Святых Иоанна и Павла и улица Кливо ди Скауро;
  • Парк виллы Челимонтана.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
16 фев 2019
Cказочная экскурсия,которая показала нам средневековый Рим. Надежда разработала экскурсию сама,она блестяще владеет материалом. Интересный,неравнодушный,искренний человек. Огромное спасибо ей за помощь и консультации по Риму. Мы провели вместе целый день,посмотрели огромное количество храмов,апельсиновый сад,Форумы, цирк. Побывали на основных холмах древнего Рима. Незабываемая экскурсия. Самостоятельно мы бы не осмотрели столько достопримечательностей,просто не нашли бы их!
Рекомендуем экскурсию путешественникам по Риму.
Е
29 янв 2019
Надежда провела великолепную экскурсию. Она была так любезна, учла все мои пожелания, изменила маршрут по моей просьбе. Надежда прекрасный рассказчик, отвечает на все вопросы!
Ее советы по выбору интересных мест для самостоятельного посещения бесценны!
Я с удовольствием буду рекомендовать ее друзьям!
Л
13 дек 2018
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Надежде!
T
3 авг 2018
Надежда очень добрый и интересный человек! Рассказывает все очень интересно и строит прекрасные маршруты! 11\10!
Н
16 апр 2018
Экскурсия с Надеждой - это время проведенное в обществе эрудированного, увлеченного специалиста, способного построить маршрут так, чтобы ты не почувствовал усталости, что для Рима очень важно. Хочу отметить внимательность к отдельным потребностям туриста почтенного возраста - моей мамы, что никак не сказалось на общем объеме информации. Рекомендую Надю тем, кто ищет о городе знаний, а не баек. Экскурсия очень понравилась. . P.S. в моей поездке было 6 гидов Надя вошла в 5-ку полностью оправдавших мои ожидания, в выборе упор в первую очередь делался на профессионализм, а не на дилетантство не зависимо от того является этот профессионализм следствием увлеченности или следствием полученных университетских знаний. В Наде совпало все - она и любит и знает свое дело и относится к нему очень добросовестно. Спасибо!
Ekaterina
22 янв 2018
Надежда - удивительный гид. Удивительный потому, что обладает глубокими знаниями, восхитившими даже 75-летнего профессора искусствоведения МГУ (ведь гидам приходится иметь дело с самой разной аудиторией, Надежда удивила и обрадовала моего отца и меня высочайшим уровнем знаний в области истории искусства). Она провела экскурсию тактично, участливо, с вниманием к каждой мелочи - от капители колонны до необходимости получить морковный сок со сливками в кафе в перерыве между двумя холмами. Это был мой первый опыт на Трипстере, и я благодарна, что нам достался такой прекрасный гид! Сами холмы великолепны. Если вы не видели всех пейзажных и художественных сокровищ Целия и Авентина - вам непременно надо это сделать! Туристы добираются сюда нечасто, а между тем это совершенно необычный, волшебный, упоительный Рим. При этом составить удобный маршрут, выучить, куда и как надо идти - сделать этот самим непросто.

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