Во время нашей экскурсии вы погрузитесь в истории Древнего Рима и Римской церкви, Ренессанса и Средних веков.

Целий

Целий знаменит своим чудесным парком, окружающим виллу Челимонтана, древнеримской улочкой со средневековыми арками и, конечно же, потрясающими базиликами, в которых сохранились живопись и атмосфера Средних веков. Вы поразитесь царящему здесь спокойствию – особенно на контрасте с вечным шумом и суетой основных достопримечательностей города. Время не тронуло находящиеся здесь раннехристианские церкви, сохранило монастырские традиции и древнеримские развалины.

Авентин

Знаменитый Авентинский холм также привлекателен для любителей спокойных прогулок. В портике базилики Святой Сабины я покажу вам самое первое апельсиновое дерево, которое привезли в Рим несколько столетий назад. С обзорной площадки в Апельсиновом саду открывается великолепная панорама Вечного города, а из замочной скважины в резиденции Мальтийского ордена виден купол собора Святого Петра в ракурсе, который, увидев однажды, невозможно забыть.

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