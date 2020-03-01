Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Domus Aurea — выдающийся памятник Античности

Вы узнаете, как в 16 веке под культурным слоем земли обнаружили античную постройку невероятной ценности и как над воссозданием ее образа трудились целые поколения ученых. Я расскажу об одиозном императоре Нероне, задумавшем создать величайший дворец в истории Рима. А модели реконструкции и видео-презентации помогут представить, как выглядела претенциозная резиденция. Только представьте, по оценкам специалистов, она могла занимать вторую по величине площадь в Евразии после Запретного города в Пекине!

Как выглядела резиденция Нерона

Спустившись под землю, к остаткам дворцово-паркового комплекса, вы услышите о восхитительных коридорах и комнатах, мозаиках и фресках, с которых снял копии Рафаэль и другие мастера Возрождения. О мраморной мебели, термах и вращающемся зале для пиршеств с крышей, через которую на гостей высыпались благоухающие лепестки цветов. Также попробуем вместе вообразить сады, леса, луга и пруды, обрамлявшие сооружение. Вы узнаете, кого приглашали к участию в грандиозном проекте, как решили проблему застроенного центра Рима и почему резиденцию решили назвать «Золотой». И, конечно, обсудим печальный финал Domus Aurea, на месте которого позже построили Колизей, Римский Форум, Термы Траяны и другие будущие достопримечательности столицы.

Загадка гигантской статуи Нерона

Кроме того, вы услышите легенды, связанные с изображением императора и точным месторасположением статуи. Поговорим о том, почему черты лица Нерона было велено изменить после его смерти, какой символикой наделили обновленный монумент и какие еще трансформации претерпела скульптура при очередном правителе. Однако увидеть фрагменты памятника, увы, не удастся, так как после 1936 года их разобрали окончательно.

Колизей и средневековая базилика

На этом экскурсия не закончится. После Золотого Дома вы отправитесь к самому узнаваемому памятнику Античности, который выстроили уже на месте резиденции. Осмотрите снаружи Амфитеатр, услышите секрет долговечности главного символа Рима и узнаете о легендарных гладиаторских боях, неизменно ассоциирующихся с Колизеем. А в завершение посетите храм, построенный в период раннего Средневековья, где под расписанными вручную сводами почувствуете, как переплелись разные исторические и культурные эпохи, ведь место нынешней базилики — это древнеримский монетный двор, примыкающий к школе Гладиаторов…