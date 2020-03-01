Елена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций

Услышать факты и домыслы о легендарной императорской резиденции, на месте которой построили Колизей

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю вас отправиться в историко-археологическое путешествие во второй век к одному из самых интересных и сложных зданий, когда-либо построенных человеком.

Вы увидите лишь руины обнаруженного в 16 веке дворца, но видео-презентации, макеты и живые рассказы помогут представить, каким чудом когда-то владел Вечный город.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Колизей
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Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций

Что вас ожидает

Domus Aurea — выдающийся памятник Античности
Вы узнаете, как в 16 веке под культурным слоем земли обнаружили античную постройку невероятной ценности и как над воссозданием ее образа трудились целые поколения ученых. Я расскажу об одиозном императоре Нероне, задумавшем создать величайший дворец в истории Рима. А модели реконструкции и видео-презентации помогут представить, как выглядела претенциозная резиденция. Только представьте, по оценкам специалистов, она могла занимать вторую по величине площадь в Евразии после Запретного города в Пекине!

Как выглядела резиденция Нерона
Спустившись под землю, к остаткам дворцово-паркового комплекса, вы услышите о восхитительных коридорах и комнатах, мозаиках и фресках, с которых снял копии Рафаэль и другие мастера Возрождения. О мраморной мебели, термах и вращающемся зале для пиршеств с крышей, через которую на гостей высыпались благоухающие лепестки цветов. Также попробуем вместе вообразить сады, леса, луга и пруды, обрамлявшие сооружение. Вы узнаете, кого приглашали к участию в грандиозном проекте, как решили проблему застроенного центра Рима и почему резиденцию решили назвать «Золотой». И, конечно, обсудим печальный финал Domus Aurea, на месте которого позже построили Колизей, Римский Форум, Термы Траяны и другие будущие достопримечательности столицы.

Загадка гигантской статуи Нерона
Кроме того, вы услышите легенды, связанные с изображением императора и точным месторасположением статуи. Поговорим о том, почему черты лица Нерона было велено изменить после его смерти, какой символикой наделили обновленный монумент и какие еще трансформации претерпела скульптура при очередном правителе. Однако увидеть фрагменты памятника, увы, не удастся, так как после 1936 года их разобрали окончательно.

Колизей и средневековая базилика
На этом экскурсия не закончится. После Золотого Дома вы отправитесь к самому узнаваемому памятнику Античности, который выстроили уже на месте резиденции. Осмотрите снаружи Амфитеатр, услышите секрет долговечности главного символа Рима и узнаете о легендарных гладиаторских боях, неизменно ассоциирующихся с Колизеем. А в завершение посетите храм, построенный в период раннего Средневековья, где под расписанными вручную сводами почувствуете, как переплелись разные исторические и культурные эпохи, ведь место нынешней базилики — это древнеримский монетный двор, примыкающий к школе Гладиаторов…

Организационные детали

Билеты в Золотой Дом не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно: 16 евро/взрослого, 12 евро/ребенка до 12 лет. Дети до 6 лет проходят бесплатно.

Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций
Золотой дом Нерона — оценить размах императорских амбиций

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Колизей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля :) В ходе моей работы я объединилась с другими профессиональными гидами , и мы вместе предоставляем свои услуги не только в Риме, но и в других регионах Италии. Совместно мы делаем путешественников счастливыми — это наш главный девиз! Мы очень дружелюбно, позитивно и интересно проводим экскурсии, с удовольствием делимся своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня, как для человека любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей, можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело и увлекательно и вкусно!
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