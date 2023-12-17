Посетить города-призраки и увидеть, как природа постепенно забирает их себе
Там нет ни одного целого дома и практически не встретишь людей, а природа успешно отвоёвывает некогда отобранные у неё земли.
Туда мы и отправимся, чтобы узнать другую Абхазию, попасть в иной мир и поговорить о нетипичной для этого края архитектуре.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Акармара и Ткуарчал
В 1980-х годах здесь проживали семьи шахтёров, работавших на угольных месторождениях. В начале 90-х они были вынуждены бросить всё и уехать. В пустых домах остались книги, игрушки и одежда, на балконах — бельё и личные вещи. Оказаться здесь — словно погрузиться в другой мир, пугающий и притягивающий одновременно.
Истории о том, что было «до» и стало «после»
Гид упомянет об отголосках грузино-абхазского конфликта, так как вы воочию увидите его последствия. Но экскурсия не уходит в чисто военную тематику. Она в большей степени про уникальные места и необычную архитектуру. Вы узнаете, почему местные здания совершенно нетипичны для Кавказа и кто приложил руку к их строительству.
Парк водопадов и термальный источник
Разбавим наш маршрут локациями, которые не щекочут нервы, а, наоборот, расслабляют. Вы увидите самые большие водопады в Абхазии — Святой (Акармарский), Великан, Ирина. Посетите термальный источник, где по желанию сможете искупаться.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка до Сухума и обратно пройдёт на Nissan Elgrand, Toyota Alphard или Hyundai Starex. По Абхазии будем передвигаться на комфортабельных джипах.
- Заберём в Адлере от удобной вам остановки. Из Сочи, Красной Поляны, Лазаревского организуем трансфер за дополнительную плату. Подробности — в переписке.
- Поездку рекомендуем взрослым и детям с 7 лет. Оцените сами, пожалуйста, выдержит ли ваш ребёнок такой длительный маршрут.
- Мы организуем быстрое прохождение русско-абхазской границы. Возьмите паспорт и свидетельство о рождении, если с вами ребёнок.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет в парк водопадов — 300 руб. /чел.
- Посещение термального источника Кындыг с купанием — 300 руб. /чел.
- Обед — по желанию
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.