Абхазия — идеальное место для любителей нестандартных путешествий. На востоке республики, почти на границе с Грузией, расположены заброшенные города. Там нет ни одного целого дома и практически не встретишь людей, а природа успешно отвоёвывает некогда отобранные у неё земли. Туда мы и отправимся, чтобы узнать другую Абхазию, попасть в иной мир и поговорить о нетипичной для этого края архитектуре.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Акармара и Ткуарчал

В 1980-х годах здесь проживали семьи шахтёров, работавших на угольных месторождениях. В начале 90-х они были вынуждены бросить всё и уехать. В пустых домах остались книги, игрушки и одежда, на балконах — бельё и личные вещи. Оказаться здесь — словно погрузиться в другой мир, пугающий и притягивающий одновременно.

Истории о том, что было «до» и стало «после»

Гид упомянет об отголосках грузино-абхазского конфликта, так как вы воочию увидите его последствия. Но экскурсия не уходит в чисто военную тематику. Она в большей степени про уникальные места и необычную архитектуру. Вы узнаете, почему местные здания совершенно нетипичны для Кавказа и кто приложил руку к их строительству.

Парк водопадов и термальный источник

Разбавим наш маршрут локациями, которые не щекочут нервы, а, наоборот, расслабляют. Вы увидите самые большие водопады в Абхазии — Святой (Акармарский), Великан, Ирина. Посетите термальный источник, где по желанию сможете искупаться.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер и услуги гида

Поездка до Сухума и обратно пройдёт на Nissan Elgrand, Toyota Alphard или Hyundai Starex. По Абхазии будем передвигаться на комфортабельных джипах.

Заберём в Адлере от удобной вам остановки. Из Сочи, Красной Поляны, Лазаревского организуем трансфер за дополнительную плату. Подробности — в переписке.

Поездку рекомендуем взрослым и детям с 7 лет. Оцените сами, пожалуйста, выдержит ли ваш ребёнок такой длительный маршрут.

Мы организуем быстрое прохождение русско-абхазской границы. Возьмите паспорт и свидетельство о рождении, если с вами ребёнок.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: