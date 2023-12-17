Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу

Групповая экскурсия в Адлере

Посетить города-призраки и увидеть, как природа постепенно забирает их себе

Абхазия — идеальное место для любителей нестандартных путешествий. На востоке республики, почти на границе с Грузией, расположены заброшенные города.

Там нет ни одного целого дома и практически не встретишь людей, а природа успешно отвоёвывает некогда отобранные у неё земли.

Туда мы и отправимся, чтобы узнать другую Абхазию, попасть в иной мир и поговорить о нетипичной для этого края архитектуре.
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Групповая поездка в другое измерение - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Ближайшие даты:
17
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Акармара и Ткуарчал

В 1980-х годах здесь проживали семьи шахтёров, работавших на угольных месторождениях. В начале 90-х они были вынуждены бросить всё и уехать. В пустых домах остались книги, игрушки и одежда, на балконах — бельё и личные вещи. Оказаться здесь — словно погрузиться в другой мир, пугающий и притягивающий одновременно.

Истории о том, что было «до» и стало «после»

Гид упомянет об отголосках грузино-абхазского конфликта, так как вы воочию увидите его последствия. Но экскурсия не уходит в чисто военную тематику. Она в большей степени про уникальные места и необычную архитектуру. Вы узнаете, почему местные здания совершенно нетипичны для Кавказа и кто приложил руку к их строительству.

Парк водопадов и термальный источник

Разбавим наш маршрут локациями, которые не щекочут нервы, а, наоборот, расслабляют. Вы увидите самые большие водопады в Абхазии — Святой (Акармарский), Великан, Ирина. Посетите термальный источник, где по желанию сможете искупаться.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Поездка до Сухума и обратно пройдёт на Nissan Elgrand, Toyota Alphard или Hyundai Starex. По Абхазии будем передвигаться на комфортабельных джипах.
  • Заберём в Адлере от удобной вам остановки. Из Сочи, Красной Поляны, Лазаревского организуем трансфер за дополнительную плату. Подробности — в переписке.
  • Поездку рекомендуем взрослым и детям с 7 лет. Оцените сами, пожалуйста, выдержит ли ваш ребёнок такой длительный маршрут.
  • Мы организуем быстрое прохождение русско-абхазской границы. Возьмите паспорт и свидетельство о рождении, если с вами ребёнок.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет в парк водопадов — 300 руб. /чел.
  • Посещение термального источника Кындыг с купанием — 300 руб. /чел.
  • Обед — по желанию

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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