Для кого подойдёт наш тур:Весь наш путь проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида. Маршрут «Агурские водопады и Орлиные скалы» несложный, доступен людям с нормальной физической подготовкой.

Это необычная экскурсия-поход, маршрут полностью проходится пешком.

Маршрут начинается в районе МТЦ «Спутник», куда легко добраться из любого района Сочи. В сопровождении опытного гида-проводника вы отправитесь в путешествие по прохладному ущелью, знаменитому своими водопадами. Они особенно красивы зимой и весной, когда речка Агура становится полноводной. Маршрут:Пройдя Агурское ущелье, по лесной тропе вы подниметесь на Орлиные скалы, это одно из самых красивых 🤩 мест Сочи. По легенде именно здесь был прикован к скале мифический герой Прометей. С высоты открывается замечательный вид на ущелье, гору Ахун и Главный Кавказский хребет.

Маршрут завершается в знаковом месте города Сочи — у Мацестинских источников. Отсюда также не составит труда на общественном транспорте добраться до центра города. Важная информация:• Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека.