Забытый Сочи из Адлера

Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
На современном курорте, среди известных достопримечательностей 🏛️ и шикарной природы, прячется таинственное здание дачи полковника Квитко, заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе.

В этих местах, где время остановилось, вы увидите прошлое Сочи и окажетесь в атмосфере нескольких эпох города-курорта.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Забытый Сочи из Адлера
Забытый Сочи из Адлера

Что вы увидите

  • Дача полковника Квитко
  • заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе.
На современном курорте, среди известных достопримечательностей 🏛️ и шикарной природы, прячется таинственное здание дачи полковника Квитко, заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе. В этих местах, где время остановилось, вы увидите прошлое Сочи и окажетесь в атмосфере нескольких эпох города-курорта.
Что входит
  • В стоимость включены услуги экскурсовода и трансфера.
Что не входит
  • Дополнительно на месте оплачивается входной билет на дачу Квитко (100 рублей).
Начало и место завершения
🚩 автобусная остановка Лавровая
Забытый Сочи из Адлера
Забытый Сочи из Адлера
Забытый Сочи из Адлера
Забытый Сочи из Адлера
Забытый Сочи из Адлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна С.
Яна С.
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