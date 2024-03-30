Уютные виллы района Марауненхоф, курортная атмосфера Зеленоградска и красоты Куршской косы — в этой программе собраны самые разные локации! Вы увидите старинный форт № 3, замок Нессельбек, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими видами Балтийского моря.
А еще услышите истории национального парка и получите в подарок альбом фотографий с напоминанием об этом дне.
А еще услышите истории национального парка и получите в подарок альбом фотографий с напоминанием об этом дне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Главные и тайные места Куршской косы
Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:
- Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
- Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря и пресноводного залива.
- Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
- Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
- Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
- Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.
- Марауненхоф — в этом немецком квартале Калининграда вы увидите загородные особняки в стиле модерн. Сегодня здешние улицы носят славные имена великих русских писателей, пожарные краны и крышки люков умиляют ретрошармом и надписями на немецком, а осиротелые рельсы без трамваев тихонько ржавеют…
- Форт № 3 — вы увидите одно из защитных сооружений Кенигсберга и поймёте, как использовали деревья для их маскировки. Мы поговорим о правдивой истории и легендах этого форта, а при желании исследуем подземный вход.
- Нессельбек — современный замок, воссозданный умелыми архитекторами как точная копия тевтонских крепостей. Здесь есть защитный ров, подвесной мост, оборонительные башни и музей. Интерьеры украшают витражи и гобелены, средневековая роспись, предметы рыцарской утвари и облачения, у каминов расставлена старинная мебель. Здесь вы сможете попробовать местное пиво и блюда немецкой кухни.
- Зеленоградск — его история начинается с трактира «Крантакруг» и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье — вы прогуляетесь по зеленым улочкам и набережной и проникнитесь очарование курортного городка.
Также мы посетим рыбный ресторан в поселке Рыбачий, где предлагают отличные рыбные блюда.
Организационные детали
- Экскурсию можно начать из Зеленоградска, Светлогорска и аэропорта
- В маршрут можно включить дополнительно: замок Шаакен, сыроварню и т. д.
- +1 час к длительности экскурсии — 1200 руб.
- Полевой стационар «Фрингилла» работает с апреля по октябрь
Дополнительные расходы:
- экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и 300 рублей с человека, детям до 12 — бесплатно
- музей Куршской косы (по желанию) — 100 рублей с человека
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1336 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 160 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
30 мар 2024
Нейтральная экскурсия, второй бы раз с Александром не поехали бы
Александр
Ответ организатора:
Добрый день! Весьма сожалею что моя экскурсия признана нейтральной и не произвела на вас хорошего впечатления. Из отзыва непонятно что
Т
Татьяна
20 окт 2023
Были на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякой исторической темой, ему вообще было круто все послушать. Много где побывали. Коса невероятно красивая. Увидели лис на обочина, Александр остановился и мы их покормили. Много было свободного времени погулять. Фоток куча. Ресторан в который привезли нас очень вкусный) Александр еще раз большое спасибо)
Д
Дарья
16 окт 2023
Первый раз были в Калининграде и не могли не посетить Куршскую косу. Выбрали экскурсию от Александра и очень довольны поездкой. Александр держит идеальный баланс между повествованием об этом прекрасном месте и возможностью самостоятельно прогуляться по всем точкам нашего маршрута.
М
Марат
15 окт 2023
Александр знаток своего дела. Проведенная им экскурсия оставила положительные незабываемые впечатления. Обязательно посоветую его друзьям!
Д
Дарья
13 окт 2023
Алесандр замечательный гид, знаток своего дела. Понравился и индивидуальный подход, все пожелания были учтены - и маршрут, который обсудили заранее, и интересные места, в которые заехали на минутку, и знания, подкреплённые личным богатым опытом, и форма изложения. Спасибо, всем рекомендую!
В
Валерий
13 окт 2023
Замечательная экскурсия, отличный гид - интересный ненавязчивый собеседник!
Анна
8 окт 2023
Апосто покатали на машине
С
Сергей
5 окт 2023
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Успели все посмотреть, вкусно пообедали. Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое за экскурсию!
А
Анна
24 сен 2023
Нам очень понравилось!
Александр приехал вовремя, забрал нас в Светлогорске, спасибо и был непротив чуть изменить маршрут, мы это обговорили заранее. Александр предложил нам пообедать в рыбном ресторане, нам понравилось и место и еда. За день мы успели посмотреть много интересных мест и получили кучу эмоций!
Спасибо!
Александр приехал вовремя, забрал нас в Светлогорске, спасибо и был непротив чуть изменить маршрут, мы это обговорили заранее. Александр предложил нам пообедать в рыбном ресторане, нам понравилось и место и еда. За день мы успели посмотреть много интересных мест и получили кучу эмоций!
Спасибо!
М
Марина
23 сен 2023
Прекрасная и очень насыщенная поездка. Конечно, за 8мь часов мы не уложились, наша поездка длилась около 10 часов. Александр гибко подстраивался под наши пожелания, предложил всевозможные опции, скорректировал программу поездки
И
Ирина
19 сен 2023
Всем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу и в Зеленоградск вдвоем с мужем. Это было наше первое посещение Калининграда. Поездка очень понравилась,
Н
Наталья
12 сен 2023
Ездили на экскурсию с Александром на Куршскую косу и Зеленоградск 8 сентября. Очень интересно все рассказывал, нам понравилось. На косе делали несколько остановок, поднялись на высоту Мюллера, Эфа, погуляли по
В
Виолетта
12 сен 2023
Ну начнем с того, что это отличная экскурсия. У нас были сжатые сроки и искали так, чтобы не тратить время зря. Договорились с Александром и он нас забрал прямо в
Екатерина
9 сен 2023
Экскурсия прошла отлично. Александр все рассказывал понятным языком, отвечал на вопросы. Предлагал на свое усмотрение посещать или не посещать замок и форт.
Зеленоградск покорил наши сердца, а Косу я мечтала посетить давно.
Зеленоградск покорил наши сердца, а Косу я мечтала посетить давно.
Alina
6 сен 2023
Прогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались в балтийском море!!! Очень понравилось местечко куда нас привезли на обед/ блюда очень вкусные и цена достойная!! Супер!!! Единственное что хотелось бы добавить-чуть больше рассказа и истории на протяжении такой длительной экскурсии.
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