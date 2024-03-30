Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск

Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
Уютные виллы района Марауненхоф, курортная атмосфера Зеленоградска и красоты Куршской косы — в этой программе собраны самые разные локации! Вы увидите старинный форт № 3, замок Нессельбек, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими видами Балтийского моря.

А еще услышите истории национального парка и получите в подарок альбом фотографий с напоминанием об этом дне.
4.82
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Главные и тайные места Куршской косы

Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря и пресноводного залива.
  • Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
  • Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
  • Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
  • Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.
  • Марауненхоф — в этом немецком квартале Калининграда вы увидите загородные особняки в стиле модерн. Сегодня здешние улицы носят славные имена великих русских писателей, пожарные краны и крышки люков умиляют ретрошармом и надписями на немецком, а осиротелые рельсы без трамваев тихонько ржавеют…
  • Форт № 3 — вы увидите одно из защитных сооружений Кенигсберга и поймёте, как использовали деревья для их маскировки. Мы поговорим о правдивой истории и легендах этого форта, а при желании исследуем подземный вход.
  • Нессельбек — современный замок, воссозданный умелыми архитекторами как точная копия тевтонских крепостей. Здесь есть защитный ров, подвесной мост, оборонительные башни и музей. Интерьеры украшают витражи и гобелены, средневековая роспись, предметы рыцарской утвари и облачения, у каминов расставлена старинная мебель. Здесь вы сможете попробовать местное пиво и блюда немецкой кухни.
  • Зеленоградск — его история начинается с трактира «Крантакруг» и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье — вы прогуляетесь по зеленым улочкам и набережной и проникнитесь очарование курортного городка.

Также мы посетим рыбный ресторан в поселке Рыбачий, где предлагают отличные рыбные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Зеленоградска, Светлогорска и аэропорта
  • В маршрут можно включить дополнительно: замок Шаакен, сыроварню и т. д.
  • +1 час к длительности экскурсии — 1200 руб.
  • Полевой стационар «Фрингилла» работает с апреля по октябрь

Дополнительные расходы:

  • экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и 300 рублей с человека, детям до 12 — бесплатно
  • музей Куршской косы (по желанию) — 100 рублей с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 160 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Татьяна)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Татьяна)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Татьяна)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Татьяна)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Татьяна)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Марина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Марина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Ирина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Ирина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Ирина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Ирина)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Alina)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Елена)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Виктория)Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск (Виктория)
Н
30 мар 2024
Нейтральная экскурсия, второй бы раз с Александром не поехали бы
Александр
Александр
Ответ организатора:
Добрый день! Весьма сожалею что моя экскурсия признана нейтральной и не произвела на вас хорошего впечатления. Из отзыва непонятно что
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именно не понравилось в экскурсии. Я все экскурсии провожу одинаково хорошо,стараясь что бы этот день остался в памяти туристов,ведь Куршская коса это жемчужина Калининградской области. я всегда прошу от туристов обратной связи,а именно что бы они мне высказывали свои пожелания в течении всей экскурсии,ведь у всех разные пожелания. Я их прошу что бы мне задавали вопросы если какая то тема,природа или история их больше интересует. Если им нравиться место то я делаю остановки для фотосессии,если в каком то месте на маршруте они хотят побыть дольше,то я предоставляю такую возможность, никогда не тороплю и у меня нет ограничений по времени. Во время экскурсии я предоставляю возможность пообедать в хорошем рыбном ресторане по желанию,покупать и позагорать на чудесном пустынном пляже косы и вообще стараюсь учитывать все пожелания туристов так как наша экскурсия индивидуальная. За отзыв спасибо, будем улучшать качество экскурсии что бы сделать этот день праздником для гостей нашего города

Т
20 окт 2023
Были на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякой исторической темой, ему вообще было круто все послушать. Много где побывали. Коса невероятно красивая. Увидели лис на обочина, Александр остановился и мы их покормили. Много было свободного времени погулять. Фоток куча. Ресторан в который привезли нас очень вкусный) Александр еще раз большое спасибо)
Были на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякойБыли на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякойБыли на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякойБыли на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякойБыли на экскурсии с Александром. Очень нам понравилось, довольно интересно все рассказывал. Муж увлекается вообще всякой
Д
16 окт 2023
Первый раз были в Калининграде и не могли не посетить Куршскую косу. Выбрали экскурсию от Александра и очень довольны поездкой. Александр держит идеальный баланс между повествованием об этом прекрасном месте и возможностью самостоятельно прогуляться по всем точкам нашего маршрута.
М
15 окт 2023
Александр знаток своего дела. Проведенная им экскурсия оставила положительные незабываемые впечатления. Обязательно посоветую его друзьям!
Д
13 окт 2023
Алесандр замечательный гид, знаток своего дела. Понравился и индивидуальный подход, все пожелания были учтены - и маршрут, который обсудили заранее, и интересные места, в которые заехали на минутку, и знания, подкреплённые личным богатым опытом, и форма изложения. Спасибо, всем рекомендую!
В
13 окт 2023
Замечательная экскурсия, отличный гид - интересный ненавязчивый собеседник!
Анна
8 окт 2023
Апосто покатали на машине
С
5 окт 2023
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Успели все посмотреть, вкусно пообедали. Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое за экскурсию!
А
24 сен 2023
Нам очень понравилось!

Александр приехал вовремя, забрал нас в Светлогорске, спасибо и был непротив чуть изменить маршрут, мы это обговорили заранее. Александр предложил нам пообедать в рыбном ресторане, нам понравилось и место и еда. За день мы успели посмотреть много интересных мест и получили кучу эмоций!

Спасибо!
М
23 сен 2023
Прекрасная и очень насыщенная поездка. Конечно, за 8мь часов мы не уложились, наша поездка длилась около 10 часов. Александр гибко подстраивался под наши пожелания, предложил всевозможные опции, скорректировал программу поездки
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так, как мы хотели, организовал очень вкусный обед в прекрасном месте. Интересно рассказывал, для полноты картины подавая информацию с анализом в историческом, экономическом, философском аспектах, что добавляло ценности. Мог ответить на любой вопрос и подискутировать на любую тему. Александр несомненно любит и знает свой город и окрестности. Благодарим Александра за чудесный день!

Прекрасная и очень насыщенная поездка. Конечно, за 8мь часов мы не уложились, наша поездка длилась околоПрекрасная и очень насыщенная поездка. Конечно, за 8мь часов мы не уложились, наша поездка длилась около
И
19 сен 2023
Всем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу и в Зеленоградск вдвоем с мужем. Это было наше первое посещение Калининграда. Поездка очень понравилась,
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целый день провели на Балтийском море практически, Александр сразу уточнил наши предпочтения и пожелания и скорректировал маршрут. Мы увидели «танцующий» лес, поднялись на высоту Эфа, затем очень вкусно пообедали в рыбном ресторанчике по рекомендации гида и отправились на пляж где провели часа 2 наслаждаясь трелям солнышком и белыми песками. После уехали в Зеленоградск. Александр по дороге на косу рассказал и про основные исторические события, связанные с Калининградом и про интересные места заповедника. . В Зененоградске прошел с нами по центру и рассказал про основные достопримечательности, затем дал прогуляться самим. Поездка заняла больше заявленного времени без всяк х доплат. Большое спасибо гиду Александру за прекрасный выходной! Вернемся еще для поездки в Светлогорск!

Всем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу иВсем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу иВсем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу иВсем Добрый день! 10 сентября ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Александром на Куршскую косу и
Н
12 сен 2023
Ездили на экскурсию с Александром на Куршскую косу и Зеленоградск 8 сентября. Очень интересно все рассказывал, нам понравилось. На косе делали несколько остановок, поднялись на высоту Мюллера, Эфа, погуляли по
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танцующему лесу и искупались на диком пляже. Везде давал достаточно свободного времени. Порекомендовал и даже заказал столик нам в ресторане с вкусными рыбными блюдами на обед. В Зеленоградск свозил по всем возможным улочкам на машине и дал много времени, чтобы самостоятельно прогуляться по городу. Очень довольны общением с этим интересным человеком. Всем рекомендуем!

В
12 сен 2023
Ну начнем с того, что это отличная экскурсия. У нас были сжатые сроки и искали так, чтобы не тратить время зря. Договорились с Александром и он нас забрал прямо в
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аэропорту. Машина удобная и большая (мы 4 человека с небольшими чемоданами нормально вместились). Ехать комфортно, а что еще надо. К сожалению, погода нас подвела и на саму косу мы не попали и особо не погуляли, в любом случае это очень хорошо, когда экскурсия подвижная. Можно корректировать под себя, с большими группами это нереально, а так идеально. В остальном, много интересной информации, если есть пожелания Александр все расскажет, лично мы хотели просто погулять и пофоткаться, так что все сделали. Так же были в рыбном ресторане по его рекомендации, приличная кухня, вкусно. хотя я больше по мясу и шашлык там замечательный)), а потом нас отвезли в отель. Так что отличная прогулка получилась.

Екатерина
9 сен 2023
Экскурсия прошла отлично. Александр все рассказывал понятным языком, отвечал на вопросы. Предлагал на свое усмотрение посещать или не посещать замок и форт.
Зеленоградск покорил наши сердца, а Косу я мечтала посетить давно.
Alina
6 сен 2023
Прогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались в балтийском море!!! Очень понравилось местечко куда нас привезли на обед/ блюда очень вкусные и цена достойная!! Супер!!! Единственное что хотелось бы добавить-чуть больше рассказа и истории на протяжении такой длительной экскурсии.
Прогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались вПрогулка прошла насыщенно и интересно! Посмотрели все самые красивые места, прокатились по Куршской косе, искупались в

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