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именно не понравилось в экскурсии. Я все экскурсии провожу одинаково хорошо,стараясь что бы этот день остался в памяти туристов,ведь Куршская коса это жемчужина Калининградской области. я всегда прошу от туристов обратной связи,а именно что бы они мне высказывали свои пожелания в течении всей экскурсии,ведь у всех разные пожелания. Я их прошу что бы мне задавали вопросы если какая то тема,природа или история их больше интересует. Если им нравиться место то я делаю остановки для фотосессии,если в каком то месте на маршруте они хотят побыть дольше,то я предоставляю такую возможность, никогда не тороплю и у меня нет ограничений по времени. Во время экскурсии я предоставляю возможность пообедать в хорошем рыбном ресторане по желанию,покупать и позагорать на чудесном пустынном пляже косы и вообще стараюсь учитывать все пожелания туристов так как наша экскурсия индивидуальная. За отзыв спасибо, будем улучшать качество экскурсии что бы сделать этот день праздником для гостей нашего города