Знакомство с Калининградом на сап-борде

Уникальная прогулка по городу с веслом в руке

5
6 отзывов
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Мы, как на машине времени, отправимся в историю на сапах.

Вы не только узнаете об удивительной судьбе Кёнигсберга, но освоите модный вид спорта и придёте от этого в полный восторг — гарантирую! Я — инструктор по сап-бордингу, и вы можете рассчитывать как на увлекательный рассказ, так и на мою помощь на протяжении всего пути.
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
Знакомство с Калининградом на сап-борде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.

Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.

Организационные детали

  • Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.
  • Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
  • Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.

В стоимость включены

  • Гидрокостюм и спасательный жилет по размеру
  • Разминка, инструктаж, услуги гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Адмирала Трибуца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Князева
2 сен 2023
Очень рады, что выбрали именно такой способ знакомства с Калининградом. Для нас с подругой это был первый опыт катания на сапах, перед началом экскурсии Софья провела нам необходимый инструктаж и у нас получилось встать на доску с первого раза. Прогулка заняла около 2,5 часов, в процессе мы узнали много интересного про историю города и его перспективы в настоящий момент. Впечатления остались самые положительные, спасибо!
Очень рады, что выбрали именно такой способ знакомства с Калининградом. Для нас с подругой это был
Анна
30 авг 2023
Прогулка на сапах очень понравилась, начиная с организации и заканчивая самим маршрутом! София уточнила еще в переписке на сайте, по нашей просьбе перенесла начало маршрута ближе к нашему отелю, учла пожеланию по времени начала экскурсии. На берегу Софие помогал ее муж, можно было оставить свои вещи на берегу у него на время катания, что очень удобно. Также можно было убрать вещи в непромокаемые мешки. На ноги нам дали теплые непромокаемые носки, в которых мы и катались. Перед началом катания София провела небольшую разминку и рассказала про технику. Я уже каталась, а вот моя мама после первого опыта с падением в воду немного боялась:) но все прошло отлично! Маршрут очень интересный, все основные достопримечательности, которые сопровождались хорошим детальным рассказом. К тому же София делала фотографии, подсказывала, как лучше встать:) В общем, точно советую для знакомства с городом с воды, эта экскурсия обязательна при посещении Калининграда! Софие большое спасибо!
Прогулка на сапах очень понравилась, начиная с организации и заканчивая самим маршрутом! София уточнила еще вПрогулка на сапах очень понравилась, начиная с организации и заканчивая самим маршрутом! София уточнила еще вПрогулка на сапах очень понравилась, начиная с организации и заканчивая самим маршрутом! София уточнила еще в
Е
23 авг 2023
Благодарю Софию за возможность познакомиться впервые створом до м с необычной стороны- с воды ранним утром.
Благодарю Софию за возможность познакомиться впервые створом до м с необычной стороны- с воды ранним утром.
Г
13 авг 2023
Очень понравилась экскурсия! Катались первый раз и боялись, что что-то пойдёт не так, а зря! Софья предоставила всё необходимое оборудование, подробно объяснила технику, и, несмотря на ветреную погоду, мы быстро всему научались, часть маршрута смогли проплыть стоя)) Катание сопровождалось очень интересным рассказом о городе, о его прошлом и настоящем. Мы остались в восторге!
А
12 авг 2023
Мы в восторге от экскурсии на сапах! София показала нам самые красивые виды на Калининград, рассказала интересные факты о городе, его значимых людях и событиях. Очень познавательно, интересно + ещё необычно - мы только начинаем свои сап-путешествия, так что утренняя прогулка принесла много ярких впечатлений. Смело вставайте на сапы и познавайте Калининград с Софией.
Аня и Игорь
12.08.2023
Мы в восторге от экскурсии на сапах! София показала нам самые красивые виды на Калининград, рассказала
Л
9 авг 2023
Приехали в Калининград на медовую недельку, Софья стала нашим первым путешествием, несмотря на ранние сборы, поездка оказалась очень интересной и далеко не сонной, Софья интересно рассказывала про историю города и помогала нам не упасть в воду. Было очень весело)

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