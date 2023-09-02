Мы, как на машине времени, отправимся в историю на сапах.
Вы не только узнаете об удивительной судьбе Кёнигсберга, но освоите модный вид спорта и придёте от этого в полный восторг — гарантирую! Я — инструктор по сап-бордингу, и вы можете рассчитывать как на увлекательный рассказ, так и на мою помощь на протяжении всего пути.
Ближайшие даты:
4 сен
5 сен
6 сен
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9 сен
10 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.
Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.
Организационные детали
Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.
Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.
В стоимость включены
Гидрокостюм и спасательный жилет по размеру
Разминка, инструктаж, услуги гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на набережной Адмирала Трибуца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Софья, и я показываю самые туристические места Калининграда с воды во время экскурсии на сапах. Очень люблю Калининград! Ещё в студенчестве я написала репортаж «Город за один день» и с ним выиграла престижный международный конкурс журналистов. Свою экскурсию по Калининграду я писала вместе с увлечённым историком, автором нескольких книг Александром Адерихиным, а также использовала весь свой багаж знаний. Я до сих пор собираю ценные факты, чтобы на нашей встрече удивить даже искушённых калининградцев.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Князева
2 сен 2023
Очень рады, что выбрали именно такой способ знакомства с Калининградом. Для нас с подругой это был первый опыт катания на сапах, перед началом экскурсии Софья провела нам необходимый инструктаж и у нас получилось встать на доску с первого раза. Прогулка заняла около 2,5 часов, в процессе мы узнали много интересного про историю города и его перспективы в настоящий момент. Впечатления остались самые положительные, спасибо!
Анна
30 авг 2023
Прогулка на сапах очень понравилась, начиная с организации и заканчивая самим маршрутом! София уточнила еще в переписке на сайте, по нашей просьбе перенесла начало маршрута ближе к нашему отелю, учла пожеланию по времени начала экскурсии. На берегу Софие помогал ее муж, можно было оставить свои вещи на берегу у него на время катания, что очень удобно. Также можно было убрать вещи в непромокаемые мешки. На ноги нам дали теплые непромокаемые носки, в которых мы и катались. Перед началом катания София провела небольшую разминку и рассказала про технику. Я уже каталась, а вот моя мама после первого опыта с падением в воду немного боялась:) но все прошло отлично! Маршрут очень интересный, все основные достопримечательности, которые сопровождались хорошим детальным рассказом. К тому же София делала фотографии, подсказывала, как лучше встать:) В общем, точно советую для знакомства с городом с воды, эта экскурсия обязательна при посещении Калининграда! Софие большое спасибо!
Е
Екатерина
23 авг 2023
Благодарю Софию за возможность познакомиться впервые створом до м с необычной стороны- с воды ранним утром.
Г
Глафира
13 авг 2023
Очень понравилась экскурсия! Катались первый раз и боялись, что что-то пойдёт не так, а зря! Софья предоставила всё необходимое оборудование, подробно объяснила технику, и, несмотря на ветреную погоду, мы быстро всему научались, часть маршрута смогли проплыть стоя)) Катание сопровождалось очень интересным рассказом о городе, о его прошлом и настоящем. Мы остались в восторге!
А
Аня
12 авг 2023
Мы в восторге от экскурсии на сапах! София показала нам самые красивые виды на Калининград, рассказала интересные факты о городе, его значимых людях и событиях. Очень познавательно, интересно + ещё необычно - мы только начинаем свои сап-путешествия, так что утренняя прогулка принесла много ярких впечатлений. Смело вставайте на сапы и познавайте Калининград с Софией. Аня и Игорь 12.08.2023
Л
Любовь
9 авг 2023
Приехали в Калининград на медовую недельку, Софья стала нашим первым путешествием, несмотря на ранние сборы, поездка оказалась очень интересной и далеко не сонной, Софья интересно рассказывала про историю города и помогала нам не упасть в воду. Было очень весело)
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