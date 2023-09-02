Мы, как на машине времени, отправимся в историю на сапах. Вы не только узнаете об удивительной судьбе Кёнигсберга, но освоите модный вид спорта и придёте от этого в полный восторг — гарантирую! Я — инструктор по сап-бордингу, и вы можете рассчитывать как на увлекательный рассказ, так и на мою помощь на протяжении всего пути.

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Описание

Что вас ожидает

Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.

Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.

Организационные детали

Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.

Прогулки проводим с мая по октябрь включительно

Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.

В стоимость включены