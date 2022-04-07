Нижний Новгород издавна привлекал людей купеческого сословия благодаря своему расположению на пересечении речных торговых маршрутов. До нашего времени сохранились удивительно красивые купеческие особняки, в чем вы сможете убедиться во время прогулки по улицам Большой Покровской и Рождественской. Вас ждет дом Рукавишниковых и дом, в котором останавливался известный писатель Льюис Кэрролл. А еще мы посмотрим Рождественскую (Строгановскую) церковь, в свое время вызвавшую гнев Петра I. Любоваться речными просторами мы отправимся на Благовещенскую площадь и непременно сделаем красивые фотографии нижней части города.

Пройдя пешком от площади Горького, мы поговорим, почему город носил имя знаменитого писателя. Затем мы отправимся вниз по Большой Покровской улице, где увидим здание одного из самых красивых банков, театры и старинные дома. Во время прогулки гид расскажет легенды города и интересные факты из его прошлого. Знакомство с исторической частью города и его самыми красивыми домами продолжится на улице Рождественской.

Во время экскурсии Нижний Новгород предстанет перед вами таким, каким он был в расцвет своего величия и красоты. Вы услышите занимательные истории о его известных жителях и сделаете множество красивых фотоснимков.