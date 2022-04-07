По двум главным улицам Нижнего Новгорода

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода

Что вас ожидает 🤩

  • Большая Покровская улица
  • Рождественская улица
  • Рождественская церковь
  • Купеческие особняки и старинные дома
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Нижний Новгород издавна привлекал людей купеческого сословия благодаря своему расположению на пересечении речных торговых маршрутов. До нашего времени сохранились удивительно красивые купеческие особняки, в чем вы сможете убедиться во время прогулки по улицам Большой Покровской и Рождественской. Вас ждет дом Рукавишниковых и дом, в котором останавливался известный писатель Льюис Кэрролл. А еще мы посмотрим Рождественскую (Строгановскую) церковь, в свое время вызвавшую гнев Петра I. Любоваться речными просторами мы отправимся на Благовещенскую площадь и непременно сделаем красивые фотографии нижней части города.

Пройдя пешком от площади Горького, мы поговорим, почему город носил имя знаменитого писателя. Затем мы отправимся вниз по Большой Покровской улице, где увидим здание одного из самых красивых банков, театры и старинные дома. Во время прогулки гид расскажет легенды города и интересные факты из его прошлого. Знакомство с исторической частью города и его самыми красивыми домами продолжится на улице Рождественской.

Во время экскурсии Нижний Новгород предстанет перед вами таким, каким он был в расцвет своего величия и красоты. Вы услышите занимательные истории о его известных жителях и сделаете множество красивых фотоснимков.

Программа

  • Купеческие особняки и старинные дома
  • Большая Покровская улица
  • Рождественская улица
  • Дома Рукавишниковых
  • Дом, где останавливался писатель Льюис Кэрролл
  • Рождественская церковь
  • Благовещенская площадь
  • Площадь Горького

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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