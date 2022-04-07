Выберите пешеходную экскурсию по историческим частям Нижнего Новгорода, чтобы погрузиться в его историю и увидеть старинные улицы города – Большую Покровку и Рождественскую, которые расскажут вам немало интересного.

Большая Покровская является главной улицей всего города. Она является связующим звеном сразу четырех площадей – Театральной, Лядова, Минина и Пожарского, Горького. Уже к концу XVIII столетия считалась самой привилегированной улицей Нижнего Новгорода, вплоть до 1917 года здесь в основном селились люди дворянского сословия.

Рождественская по праву носит название самой красивой городской улицы. Именно здесь вы увидите больше всего старинных зданий – многие сохранились с XVIII века. Историки насчитывают на Рождественской почти 35 архитектурных памятников, основной из которых признана Рождественская церковь