Прогулка по Нижнему Новгороду

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду
Прогулка по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает 🤩

  • Большая Покровская улица
  • Рождественская улица
  • Рождественская церковь
  • Скульптуры Веселой козы и городового
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Выберите пешеходную экскурсию по историческим частям Нижнего Новгорода, чтобы погрузиться в его историю и увидеть старинные улицы города – Большую Покровку и Рождественскую, которые расскажут вам немало интересного.

Большая Покровская является главной улицей всего города. Она является связующим звеном сразу четырех площадей – Театральной, Лядова, Минина и Пожарского, Горького. Уже к концу XVIII столетия считалась самой привилегированной улицей Нижнего Новгорода, вплоть до 1917 года здесь в основном селились люди дворянского сословия.

Рождественская по праву носит название самой красивой городской улицы. Именно здесь вы увидите больше всего старинных зданий – многие сохранились с XVIII века. Историки насчитывают на Рождественской почти 35 архитектурных памятников, основной из которых признана Рождественская церковь

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Воскресенье в 13:00

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