Этот нижегородский городок известен на весь мир, и слава его тесно связана с Золотой хохломой. Если вас интересует культура хохломской росписи, то вы сможете лично увидеть, как создаются матрешки и само хохломское искусство. При желании можно самостоятельно проверить, сможете ли вы заниматься этой росписью.

В городе вас ждет посещение музея «Дом Семена Ложкаря», посвященного традиционному нижегородскому быту. Музей необычный – вы очутитесь в приветливой деревенской избе, где вас радушно угостят вкуснейшим квасом и хлебом только что из печки. Узнать, как жили крестьяне, чем занимались, почувствовать возрожденную старину сможет каждый экскурсант. О том, как строилась и развивалась русская семья, вам расскажет Семеновна – хозяйка дома. Она же научит некоторым тонкостям ведения крестьянского хозяйства, покажет, как пользоваться ухватом, вальком, коромыслом, другими бытовыми народными инструментами.

Кроме этого, вы побываете на фабрике, где создается хохломская роспись. Здесь тоже есть свои секреты, и у вас есть возможность их узнать. Знаете ли вы, как из серебра создать золото для росписи, как умело вырезать по дереву настоящие шедевры? Все это вы увидите на фабрике.

Наконец, ни одна экскурсия не обходится без посещения центра «Золотая Хохлома» с его Царской комнатой. Хотите научиться расписывать ложки или матрешки? Тогда поучаствуйте в соответствующем мастер-классе. Наконец, в этом музейно-туристическом центре вас ждет море сувениров, без которых никто не уезжает из Семенова. Сувениры самые разные, начиная от маленьких безделушек и заканчивая предметами мебели.