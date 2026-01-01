Мои заказы

VR-экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «VR-экскурсии» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по VR-живописи
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по VR-живописи
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
3500 ₽ за человека
Иммерсивная VR-выставка «Да новым мира»
Пешая
1 час
Билеты
Иммерсивная VR-выставка «Да новым мира»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
990 ₽ за билет
VR-экскурсия 360° «Полет над Санкт-Петербургом»
Пешая
1 час
Билеты
VR-экскурсия 360° «Полет над Санкт-Петербургом»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
500 ₽ за билет
VR-музей интерактив «Искусство без границ!»
Пешая
1 час
Билеты
VR-музей интерактив «Искусство без границ!»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
1200 ₽ за билет

