Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по VR-живописи
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
3500 ₽ за человека
Билеты
Иммерсивная VR-выставка «Да новым мира»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
990 ₽ за билет
Билеты
VR-экскурсия 360° «Полет над Санкт-Петербургом»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
500 ₽ за билет
Билеты
VR-музей интерактив «Искусство без границ!»
Начало: Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
1200 ₽ за билет
