Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь огнями вечернего Стамбула в круизе по Босфору
Отведайте ужин на борту корабля
Оцените талант исполнителей традиционных танцев, песен и танца живота
Поужинайте под аккомпанемент традиционной музыки и танцев в 4-часовом вечернем круизе по Босфору. Полюбуйтесь великолепием Стамбула в вечерних огнях.
Ужин по фиксированному меню.
Закуски:
Hors d’oeuvres.
Главное блюдо:
Фирменное блюдо дня –
Грудка весеннего цыпленка на гриле или
Мерланг на гриле.
С грядки:
Сезонный салат.
Вкусные десерты и фрукты:
Сезонные свежие фрукты.
Напитки:
Полбутылки вина или
Полбутылки джина или раки или
35 сл водки, либо
2 бутылки пива или
2 бутылки безалкогольных напитков.
Программа:
Классическая турецкая музыка.
Шоу кружащихся дервишей.
Танец живота.
Фольклорное представление I и II.
Международный исполнитель песен.
Диджейская музыка.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка
Ужин
Напитки
Танец живота, народная музыка и многое другое
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Пожалуйста, обратите внимание, что трансфер от/до отеля доступен только в стамбульских районах Султанахмет и Таксим. Время сбора зависит от местоположения вашего отеля
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Arturo
4 окт 2019
(Эквадор)
Это событие для туристов. Перезаряженное танцевальное шоу не позволяет насладиться природной красотой Босфора ночью. Ужин типичен для такого рода мероприятий, и вы не можете больше ждать, но обслуживание аккуратное и теплое. Я рекомендую сократить шоу и исключить танец с танцором, который получает чаевые, как в ночном клубе. Я нашел это неприятным
A
Adetomi
23 апр 2019
(Турция)
Мне понравилось то, что были люди из разных стран по всему миру, и в конце шоу мы все пели «Мы - мир вместе». Также понравилось обслуживание, официанты были очень внимательны и заботливы. Безграничные напитки были отличными Единственным недостатком для меня была еда … Довольно много закусок традиционной турецкой кухни, я думаю, но она мне не понравилась. В целом это был замечательный опыт - я увидел кружащего дервиша и танцовщицу живота.
j
jean-claude
21 фев 2020
(США)
the atmosphere we are all equal with the music even when Israel is followed by Iran and Irak. The Albanians were the most enthusiastic. The food was very good and so was the service
The driver was one hour late due to "traffic" thanks to the hotel doorman we found out that the bus was on the way, no communication from your company or associates. when the bus arrived, there was one couple aboard and admitted to have been late. When we arrived aboard the boat we asked to be seated together and the crew obliged THANK YOU
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