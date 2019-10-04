Босфор: восточный ужин и шоу-круиз

Проведите вечер в круизе по Босфору с ужином и напитками

4.2
58 отзывов
Билет на борт
Проведите вечер в круизе по Босфору с ужином и напитками.

В программу развлечений круиза включаются классическая турецкая музыка, танец живота, шоу кружащихся дервишей, фольклорные шоу, международный исполнитель песен и диджей на борту.
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь огнями вечернего Стамбула в круизе по Босфору
  2. Отведайте ужин на борту корабля
  3. Оцените талант исполнителей традиционных танцев, песен и танца живота
Поужинайте под аккомпанемент традиционной музыки и танцев в 4-часовом вечернем круизе по Босфору. Полюбуйтесь великолепием Стамбула в вечерних огнях.
Ужин по фиксированному меню.

Закуски:

  • Hors d’oeuvres.

Главное блюдо:

    Фирменное блюдо дня –
    Грудка весеннего цыпленка на гриле или
    Мерланг на гриле.

    С грядки:

    • Сезонный салат.

    Вкусные десерты и фрукты:

    • Сезонные свежие фрукты.

    Напитки:

      Полбутылки вина или
      Полбутылки джина или раки или
      35 сл водки, либо
      2 бутылки пива или
      2 бутылки безалкогольных напитков.

      Программа:

      • Классическая турецкая музыка.
      • Шоу кружащихся дервишей.
      • Танец живота.
      • Фольклорное представление I и II.
      • Международный исполнитель песен.
      • Диджейская музыка.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Перевозка
      • Ужин
      • Напитки
      • Танец живота, народная музыка и многое другое
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
      Не допускаются
      • Чемоданы и большие сумки
      Важная информация
      • Пожалуйста, обратите внимание, что трансфер от/до отеля доступен только в стамбульских районах Султанахмет и Таксим. Время сбора зависит от местоположения вашего отеля
      Не подходит для следующих категорий людей
      • Люди с ограниченными возможностями передвижения
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      Отзывы и рейтинг

      4.2
      Основано на 58 отзывах
      Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
      5
      30
      4
      14
      3
      8
      2
      3
      1
      3
      Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
      A
      4 окт 2019
      (Эквадор)
      Это событие для туристов. Перезаряженное танцевальное шоу не позволяет насладиться природной красотой Босфора ночью. Ужин типичен для такого рода мероприятий, и вы не можете больше ждать, но обслуживание аккуратное и теплое. Я рекомендую сократить шоу и исключить танец с танцором, который получает чаевые, как в ночном клубе. Я нашел это неприятным
      A
      23 апр 2019
      (Турция)
      Мне понравилось то, что были люди из разных стран по всему миру, и в конце шоу мы все пели «Мы - мир вместе». Также понравилось обслуживание, официанты были очень внимательны и заботливы. Безграничные напитки были отличными Единственным недостатком для меня была еда … Довольно много закусок традиционной турецкой кухни, я думаю, но она мне не понравилась. В целом это был замечательный опыт - я увидел кружащего дервиша и танцовщицу живота.
      j
      21 фев 2020
      (США)
      the atmosphere we are all equal with the music even when Israel is followed by Iran and Irak. The Albanians were the most enthusiastic. The food was very good and so was the service

      The driver was one hour late due to "traffic" thanks to the hotel doorman we found out that the bus was on the way, no communication from your company or associates.
      when the bus arrived, there was one couple aboard and admitted to have been late.
      When we arrived aboard the boat we asked to be seated together and the crew obliged THANK YOU

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

      👥ГрупповыеТур с гидомОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныСезонные и праздничные турыТематические турыПрирода и приключенияПрирода и пейзажиКруизы и водные турыКруизы по реке и заливамПарусные катера и яхтыМероприятияЛюбовь и особые случаиМедовый месяцГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские туры🎫БилетыМюзиклы и шоуБилеты на шоу и мюзиклыАренда и прокатКатера и яхтыДень святого Валентина🥰РомантическиеОсеньЛетоСмотровые площадкиСемейные мероприятияКруизы на дауГрупповые мероприятияПарыМестная кухня🗽ДостопримечательностиПролив Босфор

      Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

      Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
      Билет на борт
      4
      131
      3ч 30м
      2 888
      за 1 чел.
      Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
      Поучаствуйте в круизе по Босфору и проведите приятный вечер на воде в Стамбуле
      Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
      Билет на борт
      3.6
      8
      3ч 30м
      3 500
      за 1 чел.
      Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
      Отправляйтесь в круиз по Босфору между Европой и Азией, потягивая коктейль и любуясь огнями Стамбула
      По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
      Круиз
      в группе до 35 чел.
      5
      13
      41
      за 1 чел.
      По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
      ⛴ Водные
      🛥 На яхте
      Морская прогулка по проливу Босфор
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      Ежедневно в 19.30
      Восточная ночь на Босфоре
      В группе
      до 40 чел.
      4.5
      2
      40
      за 1 чел.
      Восточная ночь на Босфоре
      ⛴ Водные
      Проведите незабываемый вечер на корабле в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин
      по договоренности, время зависит от расположения Вашего отеля
      Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
      Билет на борт
      3.9
      56
      3ч 30м
      3 063
      за 1 чел.
      Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
      Отправляйтесь в 4-часовой круиз по проливу Босфор в окрестностях Стамбула с ужином
      Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
      Круиз
      в группе до 99 чел.
      4.5
      52
      3ч 30м
      35
      28
      за 1 чел.
      Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
      ⛴ Водные
      Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      ежедневно в 20:30
      Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
      Билет на борт
      4
      732
      3 063
      за 1 чел.
      Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
      Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле
      Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
      Круиз
      в группе до 50 чел.
      4.2
      92
      56
      за 1 чел.
      Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
      ⛴ Водные
      Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      ежедневно в 19:30
      Круиз по Босфору с аудиогидом
      Билет на борт
      4.8
      26
      1ч 30м
      12
      за 1 чел.
      Круиз по Босфору с аудиогидом
      ⛴ Водные
      Без круиза по Босфору никак не обойтись, если вы хотите увидеть настоящий Стамбул
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      Ежедневно, каждый час с 11:45 до 18:45
      Закатный круиз по Босфору на роскошной яхте
      Билет на борт
      45
      за 1 чел.
      Закатный круиз по Босфору на роскошной яхте
      👣 Пешеходная
      ⛴ Водные
      🛥 На яхте
      Насладитесь очарованием Стамбула во время круиза на закате по прекрасному Босфору на два с половиной часа
      1 дек
      2 дек
      3 дек
      ещё...
      каждый день 16:00
      По вечернему Босфору на круизном лайнере
      Круиз
      в группе до 30 чел.
      4.3
      106
      3ч 30м
      50
      28
      за 1 чел.
      По вечернему Босфору на круизном лайнере
      ⛴ Водные
      Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
      1 дек
      2 дек
      3 дек
      ещё...
      ежедневно в 19:30
      Индивидуальный круиз по Босфору
      Круиз
      450
      за 1-12 чел.
      Индивидуальный круиз по Босфору
      ⛴ Водные
      🛥 На яхте
      Прогулка по Босфору на яхте - идеально подходит для круга друзей, семьи
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      Ежедневно в любое удобное для вас время
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Стамбуле
      🇹🇷