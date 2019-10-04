Мне понравилось то, что были люди из разных стран по всему миру, и в конце шоу мы все пели «Мы - мир вместе». Также понравилось обслуживание, официанты были очень внимательны и заботливы. Безграничные напитки были отличными Единственным недостатком для меня была еда … Довольно много закусок традиционной турецкой кухни, я думаю, но она мне не понравилась. В целом это был замечательный опыт - я увидел кружащего дервиша и танцовщицу живота.