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Босфорская сказка: самая красивая экскурсия в Стамбуле

Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Морская прогулка 👣 по Босфору будет еще увлекательнее и насыщеннее впечатлениями, если сойти на берег и увидеть своими глазами жемчужины стамбульской архитектуры.

Роскошные султанские резиденции в европейском стиле, живописные сады и парки 🌳 станут одним из самых ярких воспоминаний о Стамбуле.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Босфорская сказка: самая красивая экскурсия в Стамбуле
Босфорская сказка: самая красивая экскурсия в Стамбуле

Что вы увидите

  • Дворец Долмабахче
  • Парк Эмирган
  • Дворец Кючюксу касры
  • Крепость Анадола Хисары
  • Дворец Бейлербей
  • Пролив Босфор
  • Босфорский мост
Долмабахче, самый «нетурецкий» из монарших резиденций в Стамбуле, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Надо сказать, султану Абдул-Меджиду этот дерзкий замысел удался с большим успехом — блестящий стиль барокко обрёл на берегах Босфора особый шарм, в чём может убедиться каждый посетитель дворца Долмабахче.
Далее переедем в парк 🌳 Эмирган. Парк назван в честь персидского принца Эмирхана, который получил в подарок от османского султана дворец. Парк Эмирган уникален своими коллекциями тюльпанов.
Так же морским путем доберемся к дворцу Кючюк -Су касры, Дворец находится в одном из красивейших мест азиатского побережья Босфора — рядом с местом впадения в пролив рек Гек-Су и Кючюк-Су. С одной стороны здание примыкает к территории крепости Анадола Хисары, с другой стороны расположен мост султана Мехмеда через Босфор.
Дворец Бейлербей являлся летней резиденцией султанов, но больше использовался для размещения почётных иностранных гостей. Расположен он на Aзиатской стороне, на берегу Босфора. Был построен в 1861 г. из белого мрамора и камня и выполнен в стиле барокко. Дворец сам по себе небольшой: 6 парадных залов и 26 комнат. Внутри дворца европейский стиль перекликается с восточным. Люстры из богемского хрусталя, китайский и японский фарфор, французские часы, ковры ручной работы. Вокруг дворца раскинут великолепный сад с магнолиями и скульптурами, завезёнными из Европы. Поднявшись на второй уровень парка, мы оказываемся перед огромным бассейном. И отсюда же открывается прекрасный вид на Босфор.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты
  • билеты на транспорт (в том числе, на кораблик)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Босфорская сказка: самая красивая экскурсия в Стамбуле
Босфорская сказка: самая красивая экскурсия в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ш.
Оксана Ш.
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