Долмабахче, самый «нетурецкий» из монарших резиденций в Стамбуле, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Надо сказать, султану Абдул-Меджиду этот дерзкий замысел удался с большим успехом — блестящий стиль барокко обрёл на берегах Босфора особый шарм, в чём может убедиться каждый посетитель дворца Долмабахче.

Далее переедем в парк 🌳 Эмирган. Парк назван в честь персидского принца Эмирхана, который получил в подарок от османского султана дворец. Парк Эмирган уникален своими коллекциями тюльпанов.

Так же морским путем доберемся к дворцу Кючюк -Су касры, Дворец находится в одном из красивейших мест азиатского побережья Босфора — рядом с местом впадения в пролив рек Гек-Су и Кючюк-Су. С одной стороны здание примыкает к территории крепости Анадола Хисары, с другой стороны расположен мост султана Мехмеда через Босфор.

Дворец Бейлербей являлся летней резиденцией султанов, но больше использовался для размещения почётных иностранных гостей. Расположен он на Aзиатской стороне, на берегу Босфора. Был построен в 1861 г. из белого мрамора и камня и выполнен в стиле барокко. Дворец сам по себе небольшой: 6 парадных залов и 26 комнат. Внутри дворца европейский стиль перекликается с восточным. Люстры из богемского хрусталя, китайский и японский фарфор, французские часы, ковры ручной работы. Вокруг дворца раскинут великолепный сад с магнолиями и скульптурами, завезёнными из Европы. Поднявшись на второй уровень парка, мы оказываемся перед огромным бассейном. И отсюда же открывается прекрасный вид на Босфор.