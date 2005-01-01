Принцевы острова в Стамбуле — это небольшой архипелаг из 9 островов в Мраморном море 🌊 возле азиатского побережья Стамбула, в 20 километрах к юго-востоку от центра города. Такое имя островам досталось из-за одной традиции византийских императоров, ссылавших сюда своих близких родственников, способных посягнуть на их престол. Здесь этих принцев зачастую ослепляли либо просто казнили или держали в темницах. Местные жители часто называют эти острова просто Adalar — острова.

Четыре главных острова (у которых причаливает паром) — это Бюйюкада, Хейбелиада, Бургазада и Кыналыада. Остров 🏝️ Седефадасы также заселен, но не сильно, и поэтому менее популярен. Острова Тавсанадасы, Сивриада и Яссиада не обитаемы, а Кашикадасы является частным владением.

Мы с Вами отправимся на остров Бюйюкада.

Этот остров площадью 5, 4 кв километра — самый большой из всех девяти, на нем проживает 7 335 человек. Именно на этот остров чаще всего ссылались неугодные императорам претенденты на византийский престол. Раньше здесь находился Женский монастырь, бывший местом ссылки для придворных женщин и пожилых монахов. Основан он был императрицей Ириной, которая и сама впоследствии оказалась в числе ссыльных. На Бюйюкаде есть 2 квартала — Низам Махалле и Маден Махалле, а также пляж 🏖️ Ёрукали на южном берегу, Языческий мыс и два главных островных холма — Йорги и холм Христа.

Паромные рейсы на остров начались в XIX веке, и очень скоро остров стал очень популярным среди стамбульской знати и иностранных туристов. Особый колорит острову придает удивительное соседство мечетей, одиннадцати церквей и синагоги. Главная мечеть — Хамедие, построенная в 1895 году при Абдулхамиде II, а для христиан центром вероисповедования на Бюйюкаде служит церковь ⛪ Святого Дмитрия. Также тут расположены священные водные источники (Аязмы), принадлежащие православной Церкви.

Именно на этом острове нашли первое европейское убежище покинувшие Россию белогвардейцы, здесь же 4 года жил Лев Троцкий. В 1930 на Бюйюкаде был обнаружен клад из 207 золотых слитков, принадлежавший, как считается, Филиппу II, отцу Александра Македонского.

Прибыв на остров, можно за небольшую плату арендовать конную «двойку» с извозчиком и объехать остров по кругу.