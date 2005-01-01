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Принцевы острова

4.5
10 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Индивидуальная прогулка-экскурсия на пароме по архипелагу Принцевы острова в окрестностях Стамбула.

Вы познакомитесь с историей 📖 4 островов, прогуляетесь 👣 по ним и узнаете тайны их истории.

Гид подстроит экскурсию ⛳ под ваши интересы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

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Принцевы острова
Принцевы острова

Что вы увидите

  • Остров Бюйюкада:
  • Квартал Низам Махалле
  • Квартал Маден Махалле
  • Пляж Ёрукали
  • Языческий мыс
  • Мечеть Хамедие
  • Церковь Святого Дмитрия
Принцевы острова в Стамбуле — это небольшой архипелаг из 9 островов в Мраморном море 🌊 возле азиатского побережья Стамбула, в 20 километрах к юго-востоку от центра города. Такое имя островам досталось из-за одной традиции византийских императоров, ссылавших сюда своих близких родственников, способных посягнуть на их престол. Здесь этих принцев зачастую ослепляли либо просто казнили или держали в темницах. Местные жители часто называют эти острова просто Adalar — острова.
Четыре главных острова (у которых причаливает паром) — это Бюйюкада, Хейбелиада, Бургазада и Кыналыада. Остров 🏝️ Седефадасы также заселен, но не сильно, и поэтому менее популярен. Острова Тавсанадасы, Сивриада и Яссиада не обитаемы, а Кашикадасы является частным владением.
Мы с Вами отправимся на остров Бюйюкада.
Этот остров площадью 5, 4 кв километра — самый большой из всех девяти, на нем проживает 7 335 человек. Именно на этот остров чаще всего ссылались неугодные императорам претенденты на византийский престол. Раньше здесь находился Женский монастырь, бывший местом ссылки для придворных женщин и пожилых монахов. Основан он был императрицей Ириной, которая и сама впоследствии оказалась в числе ссыльных. На Бюйюкаде есть 2 квартала — Низам Махалле и Маден Махалле, а также пляж 🏖️ Ёрукали на южном берегу, Языческий мыс и два главных островных холма — Йорги и холм Христа.
Паромные рейсы на остров начались в XIX веке, и очень скоро остров стал очень популярным среди стамбульской знати и иностранных туристов. Особый колорит острову придает удивительное соседство мечетей, одиннадцати церквей и синагоги. Главная мечеть — Хамедие, построенная в 1895 году при Абдулхамиде II, а для христиан центром вероисповедования на Бюйюкаде служит церковь ⛪ Святого Дмитрия. Также тут расположены священные водные источники (Аязмы), принадлежащие православной Церкви.
Именно на этом острове нашли первое европейское убежище покинувшие Россию белогвардейцы, здесь же 4 года жил Лев Троцкий. В 1930 на Бюйюкаде был обнаружен клад из 207 золотых слитков, принадлежавший, как считается, Филиппу II, отцу Александра Македонского.
Прибыв на остров, можно за небольшую плату арендовать конную «двойку» с извозчиком и объехать остров по кругу.
Что входит
  • Услуги гида
  • Встреча в отеле
Что не входит
  • Транспортные расходы (Паром, велосипед, конная двойка)
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Принцевы острова
Принцевы острова
Принцевы острова
Принцевы острова

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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10 отзывов оставили туристы

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