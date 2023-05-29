Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами.
Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
4.95
149 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Нетривиальный Стамбул
Вы посетите частный павильон — Хюнкяр Касры с гаремом Султан Ибрагима и мечеть 17 века, которые были построены по инициативе Хатидже Турхана (Надежда Великая). Поймете роль этого места в жизни правителей, осмотрите цистерны османского периода и узнаете, в чем их особенности. А еще посетите один из крупнейших крытых рынков Стамбула — Египетский базар, — услышите историю восточных рынков и вникните в нюансы строения городов в период двух империй. (Без шопинга)
Путешествие по Босфору
3а 20 минут морской поездки вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название Босфору и Девичьей башне. Переправившись через бухту Золотой Рог, мы полюбуемся с воды на дворец Топкапы, Долмабахче и Девичью башню, исторический полуостров Стамбула и минареты Айя-Софии. В азиатской части города пройдем через гастрономическую улицу и местный рыбный рынок. А еще я покажу мечети Михримах Султан и модернистскую стеклянную мечеть при государственном, сочетающую элементы современной и османской архитектуры. Кроме того, вы увидите шедевр архитектора Мимара Синана.
Неизведанный Стамбул
Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелеными улочками, яркими домиками, антикварными лавками, старинными деревянными строениями и дерзкими котами. В завершение у вас будет время отведать лучший Искендер кебаб — традиционное блюдо из говядины. После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, предпочитающим неспешное и «живое» знакомство с городом. Я помогу заглянуть в колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Расскажу и покажу то, что действительно интересно.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Длительность экскурсии указана с учетом перемещения на общественном транспорте. Если вы выберете такси (суммарно за такси выйдет 250 лир / 8 евро), экскурсия пройдет на час быстрее.
Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон.
Дополнительные расходы
Еда, напитки и расходы на общественный транспорт не включены в стоимость экскурсии
Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 120 лир на человека
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 15:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омер — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 2400 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Омер, живу в Стамбуле. Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. С радостью познакомлю вас с историей, культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула. Покажу, каким разным, ярким и многоликим он может быть.
До скорой встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Александр
29 мая 2023
Чудесно! Гид был очень отзывчивый, менял маршрут, делал фото, во всем помог и все объяснил ❤️
А
Анастасия
22 дек 2022
Всем советую. В следующий только к Омару!
Е
Евгения
15 авг 2022
Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
И
Ирина
23 июля 2022
Экскурсия началась с парома, что само по себе интересно)) теперь паромчики и мой любимый транспорт)) Омар показал весь колорит и очарование Стамбула, которые с первого взгляда из европейской части не читать дальше
так видны. И гуляя по невероятно холмистым и узким улочкам города, получилось взглянуть на Стамбул глазами местного. Я притащила с экскурсии сотни невероятно красивых фото. Отдельно стоит упомянуть и цветные домики, и мечеть Чамлыджа - на последнюю стоит посмотреть, никогда не думала, что в мечети может быть музей, лифт и художественная инсталляция. Вы никуда не несетесь со скоростью 100 км/мин, можно походить, порассматривать людей, достопримечательности, дома, улицы, лавочки, котов. И за день с Омаром получается увидеть столько, сколько сама бы искала несколько дней))). Отдельная благодарность за лавочку с лавандой в греческом квартале (столько счастья в одном месте)))).
Ю
Юлия
14 июня 2022
Отличная экскурсия! Спасибо, Омар! Было очень интересно и познавательно! Узнали много того, о чем и не догадывались! Все локации и передвижение продуманы так хорошо, что всем было комфортно, хотя на экскурсии были с ребёнком 7 лет. Спасибо за рекомендации при самостоятельном путешествии по городу! Всем рекомендую!
Алла
8 мая 2022
Великолепная экскурсия! Спасибо Омару за интересный рассказ!!! Было очень интересно и легко в общении.
Ю
Юлия
6 мая 2022
Были на экскурсии 5 мая. Очень были впечатлены самой экскурсией, ее организацией! Увидели другой Стамбул - очень красивый и необычный! Омар великолепный гид - очень тактичный, дружелюбный, спокойный и интеллигентный! читать дальше
Помимо информации о местах экскурсии, дополнительно получали ответы на любые вопросы!!! Важно, что нашим детям - 13 и 10 лет экскурсия и Омар понравились! Информация доносилась доступно и интересно! Всем рекомендую прогулку с Омаром!!!!
Ю
Юлия
14 апр 2022
Гид прекрасно подготовлен к экскурсии. Владеет огромным объемом информации о Стамбуле, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы были крайне довольны тем, что обратились к этому гиду!
Алексей
18 мар 2022
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! Рекомендую однозначно!
Ю
Юлия
16 мар 2022
Спасибо Омару за отличную экскурсию. Нам с мужем все очень понравилось, и даже мои дети 9 и 16 лет слушали с интересом и ни разу не пожаловались на долгую прогулку. читать дальше
Омар идеально владеет русским, является умным, образованным и эрудированным рассказчиком, и еще он просто интеллигентный, доброжелательный и очень приятный в общении человек. Он познакомил нас с азиатской частью Стамбула, много и интересно говорил об истории города, традициях и культуре и развернуто отвечал на наши вопросы. Еще раз огромное спасибо! Омар - прекрасный гид. Рекомендую с чистым сердцем!
O
Otabek
11 фев 2022
Я не любитель пользоваться гидами, но Омар поменял мою точку зрения. Он отличный гид и человек. Показал множество интересных мест и рассказал про эти места максимально доступно. Я обязательно буду рекомендовать Омара всем.
Н
Наталья
2 фев 2022
Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Лучшие впечатления за всю поездку! Однозначно рекомендую и обязательно приедем снова к Омару!
И
Ирина
10 янв 2022
Экскурсия 1 января по Стамбулу с гидом Омаром прошла великолепно. Остались очень довольны.
С
Сергей
6 янв 2022
Прекрасная экскурсия. Прекрасный гид. Все очень понравилось.
Алексей
5 янв 2022
Самая познавательная экскурсия на которой мы были, Омар - великолепный гид! Рассказал историю города, показал места, в которые мы никогда не добрались бы сами. Дал пояснения по поводу менталитета и читать дальше
культуры местных жителей, рассказал о нюансах символизма в архитектуре города, дал рекомендации по посещению интересных и красивых мест в Стамбуле. После этой экскурсии захотелось узнать Стамбул еще ближе. Большое спасибо Омару, рекомендуем однозначно!
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