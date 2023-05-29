На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нетривиальный Стамбул

Вы посетите частный павильон — Хюнкяр Касры с гаремом Султан Ибрагима и мечеть 17 века, которые были построены по инициативе Хатидже Турхана (Надежда Великая). Поймете роль этого места в жизни правителей, осмотрите цистерны османского периода и узнаете, в чем их особенности. А еще посетите один из крупнейших крытых рынков Стамбула — Египетский базар, — услышите историю восточных рынков и вникните в нюансы строения городов в период двух империй. (Без шопинга)

Путешествие по Босфору

3а 20 минут морской поездки вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название Босфору и Девичьей башне. Переправившись через бухту Золотой Рог, мы полюбуемся с воды на дворец Топкапы, Долмабахче и Девичью башню, исторический полуостров Стамбула и минареты Айя-Софии. В азиатской части города пройдем через гастрономическую улицу и местный рыбный рынок. А еще я покажу мечети Михримах Султан и модернистскую стеклянную мечеть при государственном, сочетающую элементы современной и османской архитектуры. Кроме того, вы увидите шедевр архитектора Мимара Синана.

Неизведанный Стамбул

Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелеными улочками, яркими домиками, антикварными лавками, старинными деревянными строениями и дерзкими котами. В завершение у вас будет время отведать лучший Искендер кебаб — традиционное блюдо из говядины. После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, предпочитающим неспешное и «живое» знакомство с городом. Я помогу заглянуть в колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Расскажу и покажу то, что действительно интересно.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Длительность экскурсии указана с учетом перемещения на общественном транспорте. Если вы выберете такси (суммарно за такси выйдет 250 лир / 8 евро), экскурсия пройдет на час быстрее.

Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон.

Дополнительные расходы