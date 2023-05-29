Стамбул: от старого города в Кузгунджук

Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
4.95
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нетривиальный Стамбул

Вы посетите частный павильон — Хюнкяр Касры с гаремом Султан Ибрагима и мечеть 17 века, которые были построены по инициативе Хатидже Турхана (Надежда Великая). Поймете роль этого места в жизни правителей, осмотрите цистерны османского периода и узнаете, в чем их особенности. А еще посетите один из крупнейших крытых рынков Стамбула — Египетский базар, — услышите историю восточных рынков и вникните в нюансы строения городов в период двух империй. (Без шопинга)

Путешествие по Босфору

3а 20 минут морской поездки вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название Босфору и Девичьей башне. Переправившись через бухту Золотой Рог, мы полюбуемся с воды на дворец Топкапы, Долмабахче и Девичью башню, исторический полуостров Стамбула и минареты Айя-Софии. В азиатской части города пройдем через гастрономическую улицу и местный рыбный рынок. А еще я покажу мечети Михримах Султан и модернистскую стеклянную мечеть при государственном, сочетающую элементы современной и османской архитектуры. Кроме того, вы увидите шедевр архитектора Мимара Синана.

Неизведанный Стамбул

Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелеными улочками, яркими домиками, антикварными лавками, старинными деревянными строениями и дерзкими котами. В завершение у вас будет время отведать лучший Искендер кебаб — традиционное блюдо из говядины. После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, предпочитающим неспешное и «живое» знакомство с городом. Я помогу заглянуть в колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Расскажу и покажу то, что действительно интересно.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Длительность экскурсии указана с учетом перемещения на общественном транспорте. Если вы выберете такси (суммарно за такси выйдет 250 лир / 8 евро), экскурсия пройдет на час быстрее.
  • Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон.

Дополнительные расходы

  • Еда, напитки и расходы на общественный транспорт не включены в стоимость экскурсии
  • Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 120 лир на человека

в понедельник, вторник и среду в 15:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 15:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 149 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
7
3
2
1

Фотографии от путешественников

Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Евгения)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Евгения)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Евгения)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Евгения)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Алексей)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Алексей)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Алексей)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Polina)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Polina)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Polina)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Polina)Стамбул: от старого города в Кузгунджук (Polina)
Александр
29 мая 2023
Чудесно! Гид был очень отзывчивый, менял маршрут, делал фото, во всем помог и все объяснил ❤️
А
22 дек 2022
Всем советую. В следующий только к Омару!
Е
15 авг 2022
Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
И
23 июля 2022
Экскурсия началась с парома, что само по себе интересно)) теперь паромчики и мой любимый транспорт)) Омар показал весь колорит и очарование Стамбула, которые с первого взгляда из европейской части не
читать дальше

так видны. И гуляя по невероятно холмистым и узким улочкам города, получилось взглянуть на Стамбул глазами местного. Я притащила с экскурсии сотни невероятно красивых фото. Отдельно стоит упомянуть и цветные домики, и мечеть Чамлыджа - на последнюю стоит посмотреть, никогда не думала, что в мечети может быть музей, лифт и художественная инсталляция. Вы никуда не несетесь со скоростью 100 км/мин, можно походить, порассматривать людей, достопримечательности, дома, улицы, лавочки, котов. И за день с Омаром получается увидеть столько, сколько сама бы искала несколько дней))). Отдельная благодарность за лавочку с лавандой в греческом квартале (столько счастья в одном месте)))).

Ю
14 июня 2022
Отличная экскурсия! Спасибо, Омар! Было очень интересно и познавательно! Узнали много того, о чем и не догадывались! Все локации и передвижение продуманы так хорошо, что всем было комфортно, хотя на экскурсии были с ребёнком 7 лет. Спасибо за рекомендации при самостоятельном путешествии по городу! Всем рекомендую!
Алла
8 мая 2022
Великолепная экскурсия! Спасибо Омару за интересный рассказ!!! Было очень интересно и легко в общении.
Ю
6 мая 2022
Были на экскурсии 5 мая. Очень были впечатлены самой экскурсией, ее организацией! Увидели другой Стамбул - очень красивый и необычный! Омар великолепный гид - очень тактичный, дружелюбный, спокойный и интеллигентный!
читать дальше

Помимо информации о местах экскурсии, дополнительно получали ответы на любые вопросы!!! Важно, что нашим детям - 13 и 10 лет экскурсия и Омар понравились! Информация доносилась доступно и интересно! Всем рекомендую прогулку с Омаром!!!!

Ю
14 апр 2022
Гид прекрасно подготовлен к экскурсии. Владеет огромным объемом информации о Стамбуле, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы были крайне довольны тем, что обратились к этому гиду!
Алексей
18 мар 2022
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! Рекомендую однозначно!
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! РекомендуюОтличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! РекомендуюОтличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! Рекомендую
Ю
16 мар 2022
Спасибо Омару за отличную экскурсию. Нам с мужем все очень понравилось, и даже мои дети 9 и 16 лет слушали с интересом и ни разу не пожаловались на долгую прогулку.
читать дальше

Омар идеально владеет русским, является умным, образованным и эрудированным рассказчиком, и еще он просто интеллигентный, доброжелательный и очень приятный в общении человек. Он познакомил нас с азиатской частью Стамбула, много и интересно говорил об истории города, традициях и культуре и развернуто отвечал на наши вопросы. Еще раз огромное спасибо! Омар - прекрасный гид. Рекомендую с чистым сердцем!

O
11 фев 2022
Я не любитель пользоваться гидами, но Омар поменял мою точку зрения. Он отличный гид и человек. Показал множество интересных мест и рассказал про эти места максимально доступно. Я обязательно буду рекомендовать Омара всем.
Н
2 фев 2022
Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Лучшие впечатления за всю поездку! Однозначно рекомендую и обязательно приедем снова к Омару!
И
10 янв 2022
Экскурсия 1 января по Стамбулу с гидом Омаром прошла великолепно. Остались очень довольны.
С
6 янв 2022
Прекрасная экскурсия. Прекрасный гид. Все очень понравилось.
Алексей
5 янв 2022
Самая познавательная экскурсия на которой мы были, Омар - великолепный гид! Рассказал историю города, показал места, в которые мы никогда не добрались бы сами. Дал пояснения по поводу менталитета и
читать дальше

культуры местных жителей, рассказал о нюансах символизма в архитектуре города, дал рекомендации по посещению интересных и красивых мест в Стамбуле. После этой экскурсии захотелось узнать Стамбул еще ближе. Большое спасибо Омару, рекомендуем однозначно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНабережнаяПопулярные местаБухта Золотой РогЕгипетский базарМечети и СоборыДевичья башняНовая мечетьХолм ЧамлыджаМечеть ЧамлыджаМечеть Михримах СултанСоборы и храмыСтарый городМусульманские

Похожие экскурсии из Стамбула

Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Истории старого Ускюдара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
Сегодня в 11:00
13 июня в 15:30
250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам