Экскурсии по музеям Парижа

Что вас ожидает

Тропами творцов

Мы начнём прогулку в квартале Новые Афины — именно его в 19 столетии облюбовала творческая элита Парижа. Вы узнаете об эпохе романтизма, символом которой стал дом Ари Шеффера. Я расскажу, кого из знаменитостей принимал у себя живописец, и открою пикантные секреты церкви Нотр-дам-де-Лорет, расположенной неподалёку. Вы сможете заглянуть в кабаре Фоли Бержер, увековеченное импрессионистами. А гуляя по антикварному пассажу, вы поймёте, когда и зачем французский император перестроил богемный квартал, и чем сегодня он отличается от остальных районов многоликого Парижа.

Знакомство с богемой Парижа

Времена импрессионистов прошли, но Друо и сегодня славится своим артистическим духом. Вы осознаете, в чём заключается его противоречие, и прочувствуете прелести жизни среди художников и поэтов. Я поделюсь с вами, в каких ресторанах обедают знаменитые коллекционеры, и подскажу, что покупать в антикварных магазинчиках моего любимого квартала.

Произведения искусства и участие в торгах

Наша последняя точка — аукционный дом. Самый большой и знаменитый из всех своих французских собратьев, Друо — это не просто дом торгов, это огромный отель, больше похожий на музей. Я проведу вас по самым интересным экспозициям, научу тонкостям торгов, покажу, как можно принять в них участие, и помогу выиграть битву за ценный предмет старины. Кроме того, вы изучите хроники рынка искусств, выясните, как появлялись знаменитые коллекции, и причём здесь русские аристократы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим искусство. Представителям творческих профессий: художникам, скульпторам, писателям, архитекторам, дизайнерам, а также коллекционерам.