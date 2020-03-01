Экскурсии по музеям Парижа

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Прочувствовать жизнь богемы и узнать о торгах в самом известном аукционном доме Франции

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Если Друо нужно охарактеризовать тремя словами, я бы сказала: артистический, эклектичный и кулинарный.

В этом квартале вы откроете французскую столицу с точки зрения искусства.

Известные на весь мир импрессионисты и коллекционеры, любимое ими кабаре Фоли Бержер и аутентичный дом торгов Друо — прогуливаясь по следам художников и поэтов, вы погрузитесь в мир, которым правят таланты и деньги.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча metro Saint Georges
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Артистический Париж на улицах Друо
Артистический Париж на улицах Друо

Что вас ожидает

Тропами творцов
Мы начнём прогулку в квартале Новые Афины — именно его в 19 столетии облюбовала творческая элита Парижа. Вы узнаете об эпохе романтизма, символом которой стал дом Ари Шеффера. Я расскажу, кого из знаменитостей принимал у себя живописец, и открою пикантные секреты церкви Нотр-дам-де-Лорет, расположенной неподалёку. Вы сможете заглянуть в кабаре Фоли Бержер, увековеченное импрессионистами. А гуляя по антикварному пассажу, вы поймёте, когда и зачем французский император перестроил богемный квартал, и чем сегодня он отличается от остальных районов многоликого Парижа.

Знакомство с богемой Парижа
Времена импрессионистов прошли, но Друо и сегодня славится своим артистическим духом. Вы осознаете, в чём заключается его противоречие, и прочувствуете прелести жизни среди художников и поэтов. Я поделюсь с вами, в каких ресторанах обедают знаменитые коллекционеры, и подскажу, что покупать в антикварных магазинчиках моего любимого квартала.

Произведения искусства и участие в торгах
Наша последняя точка — аукционный дом. Самый большой и знаменитый из всех своих французских собратьев, Друо — это не просто дом торгов, это огромный отель, больше похожий на музей. Я проведу вас по самым интересным экспозициям, научу тонкостям торгов, покажу, как можно принять в них участие, и помогу выиграть битву за ценный предмет старины. Кроме того, вы изучите хроники рынка искусств, выясните, как появлялись знаменитые коллекции, и причём здесь русские аристократы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим искусство. Представителям творческих профессий: художникам, скульпторам, писателям, архитекторам, дизайнерам, а также коллекционерам.

Организационные детали

При желании можно посетить дом-музей Ари Шеффера. Стоимость посещения — 9-10 евро с человека. В этом случае время экскурсии увеличивается на 30 минут.

Артистический Париж на улицах Друо
Артистический Париж на улицах Друо
Артистический Париж на улицах Друо
Артистический Париж на улицах Друо
Артистический Париж на улицах Друо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура metro Saint Georges.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
В прошлом преподаватель французского и владелица антикварного магазинчика в Москве. Живу в Париже 6 лет, люблю его всем сердцем и каждый день восхищаюсь этим великим городом. У каждого свой Париж. Для меня — это прежде всего кладезь искусства: художественного, прикладного и декоративного. Именно поэтому я пошла учиться на эксперта рынка искусств в школу Drouot — старейший французский аукционный дом. Мои экскурсии — это знакомство с историей Парижа через его вклад в мировое искусство.
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