Больше века небольшой городок Версаль был фактической столицей ⭐️ Франции: с эпохи «Короля-солнца» вплоть до Великой французской революции именно здесь принимались важнейшие государственные решения, заключались дипломатические союзы, объявлялись войны и подписывались мирные договоры. Версаль со своим знаменитым дворцом, регулярным парком и тщательно выверенной городской планировкой послужил образцом для подражания не только монархий Европы, но и молодой американской республики — при возведении Вашингтона архитекторы вдохновлялись примером французских коллег. С падением монархии политическое значение Версаля уменьшилось, но отнюдь не сошло на нет: именно здесь в 1871 г. прусский кайзер Вильгельм I провозгласил создание германской империи, а полвека спустя знаменитый Версальский договор зафиксировал ее гибель.

Версальский дворец в наши дни — одна из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Франции. И это вполне объяснимо — ведь на свете есть подражания этому шедевру эпохи абсолютизма, но так и не было создано ему равных.

Занятно, что причиной создания дворца стала обычная человеческая зависть. Увидев однажды дворец Во-ле-Виконт, принадлежавший тогдашнему министру финансов Фуке, Людовик XIV уже не мог спать спокойно: он созвал ту же команду архитекторов, что создала дворец министра, и поставил непростую задачу — сделать «то же самое, но в 100 раз лучше». Желание монарха было исполнено: архитектор Луи Лево начал строительство в 1661 г., а 21 год спустя Версаль стал официальной королевской резиденцией — невиданно короткие сроки строительства для грандиозного здания площадью больше 6 га, состоящего из 3500 комнат! При создании дворца и его декора использовались новейшие технологии того времени: так, для оформления знаменитого Зеркального зала пригласили итальянских мастеров, которые в то время одни владели техникой амальгамирования. Для крупных строительных работ выписывали каменщиков из Фландрии вместе с их секретами — профессиональная репутация фламандцев в те годы была лучшей в мире.

В настоящее время открыты для посещения больше 1000 комнат дворца, включая всемирно известные Зеркальный зал, Большие и Малые королевские покои, Зал Битв и Королевскую оперу.

Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 48 часов до начала экскурсии 🧭, в противном случае бронь будет аннулирована.

Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.