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Автобусная экскурсия в Версаль

4.1
112 отзывов
CIT F.
CIT F. – Гид из Парижа
Версальский дворец — великолепная резиденция французских королей, значимый для всей мировой истории 📖 архитектурный ансамбль, который был задуман Людовиком XIV, Королем-Солнцем, под стать своего королевского величия.

На экскурсии 🧭 мы познакомимся с жизнью королей, прогуляемся по многочисленным залам Королевского Дворца.

Наш гид поможет Вам не запутаться в хитросплетениях дворцовых коридоров и исторических фактов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €65 за человека

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Автобусная экскурсия в Версаль
Автобусная экскурсия в Версаль

Что вы увидите

  • Большие королевские апартаменты
  • Зеркальная галерея
  • Парадные апартаменты королевы Марии Терезы Австрийской
Больше века небольшой городок Версаль был фактической столицей ⭐️ Франции: с эпохи «Короля-солнца» вплоть до Великой французской революции именно здесь принимались важнейшие государственные решения, заключались дипломатические союзы, объявлялись войны и подписывались мирные договоры. Версаль со своим знаменитым дворцом, регулярным парком и тщательно выверенной городской планировкой послужил образцом для подражания не только монархий Европы, но и молодой американской республики — при возведении Вашингтона архитекторы вдохновлялись примером французских коллег. С падением монархии политическое значение Версаля уменьшилось, но отнюдь не сошло на нет: именно здесь в 1871 г. прусский кайзер Вильгельм I провозгласил создание германской империи, а полвека спустя знаменитый Версальский договор зафиксировал ее гибель.
Версальский дворец в наши дни — одна из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Франции. И это вполне объяснимо — ведь на свете есть подражания этому шедевру эпохи абсолютизма, но так и не было создано ему равных.
Занятно, что причиной создания дворца стала обычная человеческая зависть. Увидев однажды дворец Во-ле-Виконт, принадлежавший тогдашнему министру финансов Фуке, Людовик XIV уже не мог спать спокойно: он созвал ту же команду архитекторов, что создала дворец министра, и поставил непростую задачу — сделать «то же самое, но в 100 раз лучше». Желание монарха было исполнено: архитектор Луи Лево начал строительство в 1661 г., а 21 год спустя Версаль стал официальной королевской резиденцией — невиданно короткие сроки строительства для грандиозного здания площадью больше 6 га, состоящего из 3500 комнат! При создании дворца и его декора использовались новейшие технологии того времени: так, для оформления знаменитого Зеркального зала пригласили итальянских мастеров, которые в то время одни владели техникой амальгамирования. Для крупных строительных работ выписывали каменщиков из Фландрии вместе с их секретами — профессиональная репутация фламандцев в те годы была лучшей в мире.
В настоящее время открыты для посещения больше 1000 комнат дворца, включая всемирно известные Зеркальный зал, Большие и Малые королевские покои, Зал Битв и Королевскую оперу.
Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 48 часов до начала экскурсии 🧭, в противном случае бронь будет аннулирована.
Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • По выходным дням вход в парк Версаля платный - 9, 5 евро оплачивается на месте дополнительно (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Станция метро Opéra.
Автобусная экскурсия в Версаль
Автобусная экскурсия в Версаль
Автобусная экскурсия в Версаль
Автобусная экскурсия в Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CIT F.
CIT F.
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112 отзывов оставили туристы

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