Экскурсии по пригородам Парижа

Программа

Долина Луары — живописная местность, где французские короли и вельможи выстроили около 300 великолепных замков. От Шинона до Амбуаз, проходя через Блуа, Шамбор, Шенонсо, я расскажу вам историю замков Луары и эпохи Возрождения. Мы будем говорить о королях Франции и о дамах, которые были рядом с ними. Об Анне Бретанской, Луизе Савойской, Луизе Лотарингской и, конечно же, о Диане де Пуатье и Екатерине Медичи, о том, какой след в истории Франции оставили эти необыкновенные женщины.

Однако наше путешествие сводится не только к историческим заметкам — это также романтические пейзажи, живописные городки, подземные поселения и изумительная французская кухня.