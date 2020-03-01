Экскурсии по пригородам Парижа

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Истории и секреты правителей Франции эпохи Возрождения

Илья
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Илья – ваш гид
Экскурсия по замкам Луары — увлекательное путешествие в прошлое.

Шамбор, Вилландри, Блуа, Шенонсо — каждый из замков готов рассказать о своих титулованных обитателях, открыть некоторые из их тайн и поведать о любви и ненависти, о преданности и предательстве.
765 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Автомобильный тур по замкам долины Луары
Автомобильный тур по замкам долины Луары

Программа

Долина Луары — живописная местность, где французские короли и вельможи выстроили около 300 великолепных замков. От Шинона до Амбуаз, проходя через Блуа, Шамбор, Шенонсо, я расскажу вам историю замков Луары и эпохи Возрождения. Мы будем говорить о королях Франции и о дамах, которые были рядом с ними. Об Анне Бретанской, Луизе Савойской, Луизе Лотарингской и, конечно же, о Диане де Пуатье и Екатерине Медичи, о том, какой след в истории Франции оставили эти необыкновенные женщины.

Однако наше путешествие сводится не только к историческим заметкам — это также романтические пейзажи, живописные городки, подземные поселения и изумительная французская кухня.

Организационные детали

  • Указанная стоимость включают в себя: посещение трёх наиболее известных замков долины Луары (можно по вашим пожеланиям), трансфер из Парижа и оплату платных автодорог, паркинг и услуги профессионального русскоговорящего гида.
  • Не включает: стоимость входных билетов в замки, обед, парки аттракционов и музеи.
Автомобильный тур по замкам долины Луары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Я профессиональный лицензированный гид в Париже. Живу во Франции 18 лет и не перестаю открывать для себя эту удивительную страну. Закончил институт Туризма на юге Франции и уже 8 лет работаю экскурсоводом. Интересуюсь прошлым и настоящим: политикой, историей, культурой, экономикой и многим другим. Много езжу по стране и получаю настоящее удовольствие от общения с разными людьми. Своими ощущениями и знаниями об истории и современности, нравах, обычаях французов я охотно поделюсь с Вами. Помимо этого, решу многие организационные и бытовые вопросы, возникающие в ходе Вашего визита во Францию.
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