Смотровая площадка башни Монпарнас предлагает вам удивительной красоты панорамный вид на весь Париж! Это уникальное место, которое возвышается над Парижем на 200 метров в высоту, предлагает обзор столицы ⭐️ в 360° и на расстоянии 40 км в ясную погоду.

В любое время суток вы можете любоваться впечатляющим и непревзойденным видом на город 🏙️ огней.

Идеальное расположение в квартале Монпарнас позволяет открыть уникальный вид на Париж. Вы сможете увидеть все основные памятники и достопримечательности 🏛️ города: Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку, крыши Парижа, его округи, улочки и большие проспекты…

Со смотровой площадки башни Монпарнас вы сможете увидеть все богатства столицы и открыть Париж с новой, ранее не изученной стороны!

Время работы летом (С 1 апреля по 30 сентября) с 9:30 до 23:30

Время работы зимой (С 1 октября по 31 марта) с 9:30 до 22:30

Последний подъем за 30 минут до закрытия

Билет действителен 1 год после даты покупки. Посетить по нему башню можно 1 раз в любой день в рабочее время.