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Билет на смотровую площадку башни Монпарнас

4.9
10 отзывов
BilletsParis
BilletsParis – Гид из Парижа
Вы поднимитесь на 56 этаж башни Монпарнас.

Здесь располагается открытая смотровая площадка, где с высоты 210 метров открывается вид на весь центр Парижа.

Насладитесь захватывающей панорамой и сделаете невероятные фотографии 📸 фотографии города сверху!
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  • €18 за человека

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Билет на смотровую площадку башни Монпарнас
Билет на смотровую площадку башни Монпарнас

Что вы увидите

  • Эйфелева башня
  • Дом инвалидов
  • Собор Парижской Богоматери
  • Сакре-Кер
  • Люксембургский сад
  • Лувр
  • квартал Дефанс
Смотровая площадка башни Монпарнас предлагает вам удивительной красоты панорамный вид на весь Париж! Это уникальное место, которое возвышается над Парижем на 200 метров в высоту, предлагает обзор столицы ⭐️ в 360° и на расстоянии 40 км в ясную погоду.
В любое время суток вы можете любоваться впечатляющим и непревзойденным видом на город 🏙️ огней.
Идеальное расположение в квартале Монпарнас позволяет открыть уникальный вид на Париж. Вы сможете увидеть все основные памятники и достопримечательности 🏛️ города: Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку, крыши Парижа, его округи, улочки и большие проспекты…
Со смотровой площадки башни Монпарнас вы сможете увидеть все богатства столицы и открыть Париж с новой, ранее не изученной стороны!
Время работы летом (С 1 апреля по 30 сентября) с 9:30 до 23:30
Время работы зимой (С 1 октября по 31 марта) с 9:30 до 22:30
Последний подъем за 30 минут до закрытия
Билет действителен 1 год после даты покупки. Посетить по нему башню можно 1 раз в любой день в рабочее время.
Что входит
  • вход на открытую панорамную площадку на 56 этаже
Что не входит
  • экскурсия
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 33, avenue du Maine
Билет на смотровую площадку башни Монпарнас
Билет на смотровую площадку башни Монпарнас
Билет на смотровую площадку башни Монпарнас
Билет на смотровую площадку башни Монпарнас

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BilletsParis
BilletsParis
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10 отзывов оставили туристы

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