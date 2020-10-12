5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Культовый рынок — история 📖 и современность

Блошиный рынок Сент-Уан — одна из самых популярных и оригинальных достопримечательностей 🏛️ Франции. Я с удовольствием расскажу об истории 📖 этого необычного места, о происхождении слова «блошиный» и о том, как повлияли политические события на становлением Сент-Уана. Вас удивит, сколько известных личностей здесь побывало. На известном парижском рынке покупали реквизит костюмеры фильма «Пираты Карибского моря» и снимал один из эпизодов киношедевра «Полночь в Париже» Вуди Аллен. Только представьте: ежегодно Сент-Уан посещает до 5 миллионов человек из разных стран мира. Его любят как обычные путешественники, так и топовые дизайнеры интерьеров. Вы узнаете, какой знаменитый модельер ежегодно пополняет здесь коллекцию южноамериканских статуэток.

Охота за сокровищами

Я люблю сравнивать блошиный рынок с музеем на открытом воздухе, с той лишь разницей, что экспонаты здесь можно купить! Вас удивят масштабы Сент-Уана: он занимает огромную территорию в семь гектаров, объединяющую 14 рынков, у каждого из которых свое название, история 📖 и атмосфера. Я составила маршрут, который захватывает самые интересные и контрастные части рынка. Во время прогулки вы погрузитесь в таинственный мир антикваров и их драгоценностей, заглянете в простые лавки старьевщиков и пройдете мимо наспех разложенных на земле вещиц. Сент-Уан поистине многолик: вы увидите как классический антиквариат, так и отреставрированные предметы мебели, а также старые пластинки, гравюры, зеркала, посуду, светильники, афиши и многое другое. Я покажу Сент-Уан с различных сторон и помогу почувствовать эпохи через предметы.

Организационные детали

После экскурсии 🧭 вы можете остаться на рынке и самостоятельно продолжить погружение в его разнообразный мир.