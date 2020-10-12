5 отзывов оставили туристы

Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени

Посетить самую большую «барахолку» Парижа и познакомиться с ее историей

5
5 отзывов
Maria
Maria – Гид из Парижа
Вы погуляете по рынку, где закупаются известные дизайнеры интерьеров со всего мира и снял эпизод своего французского фильма Вуди Аллен.

Я помогу не заблудиться в хаотично организованном на семи гектарах пространстве и проведу вас по логичному и колоритному маршруту, который захватывает все самое интересное.

Вы узнаете, как появилось слово «блошиный» и какие известные личности любят посещать старинный рынок, а также насладитесь чудесным миром винтажа и причудливого антиквариата.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От €150 за экскурсию

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Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени

Что вас ожидает

Культовый рынок — история 📖 и современность
Блошиный рынок Сент-Уан — одна из самых популярных и оригинальных достопримечательностей 🏛️ Франции. Я с удовольствием расскажу об истории 📖 этого необычного места, о происхождении слова «блошиный» и о том, как повлияли политические события на становлением Сент-Уана. Вас удивит, сколько известных личностей здесь побывало. На известном парижском рынке покупали реквизит костюмеры фильма «Пираты Карибского моря» и снимал один из эпизодов киношедевра «Полночь в Париже» Вуди Аллен. Только представьте: ежегодно Сент-Уан посещает до 5 миллионов человек из разных стран мира. Его любят как обычные путешественники, так и топовые дизайнеры интерьеров. Вы узнаете, какой знаменитый модельер ежегодно пополняет здесь коллекцию южноамериканских статуэток.

Охота за сокровищами
Я люблю сравнивать блошиный рынок с музеем на открытом воздухе, с той лишь разницей, что экспонаты здесь можно купить! Вас удивят масштабы Сент-Уана: он занимает огромную территорию в семь гектаров, объединяющую 14 рынков, у каждого из которых свое название, история 📖 и атмосфера. Я составила маршрут, который захватывает самые интересные и контрастные части рынка. Во время прогулки вы погрузитесь в таинственный мир антикваров и их драгоценностей, заглянете в простые лавки старьевщиков и пройдете мимо наспех разложенных на земле вещиц. Сент-Уан поистине многолик: вы увидите как классический антиквариат, так и отреставрированные предметы мебели, а также старые пластинки, гравюры, зеркала, посуду, светильники, афиши и многое другое. Я покажу Сент-Уан с различных сторон и помогу почувствовать эпохи через предметы.

Организационные детали

После экскурсии 🧭 вы можете остаться на рынке и самостоятельно продолжить погружение в его разнообразный мир.

Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maria
Maria
Я специалист в области рынка искусства, живу и работаю в Париже последние пять лет. Мое призвание — помогать людям находить желаемое, то есть близкие по духу предметы искусства. Мое хобби — рассказывать об эпохах через эти предметы. Чтобы соединить приятное с полезным, я разработала авторскую экскурсию, посвященную самому большому и старинному блошиному рынку Парижа. Я с радостью стану вашим проводником в причудливый мир французской старины.
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5 отзывов оставили туристы

12 окт 2020
Экскурсия превзошла все ожидания. Было очень интересно и познавательно
28 окт 2019
Мария очень интересный и тонкий рассказчик. Увлечена историей Парижа особенно ее творческой и художественной составляющей, так как имеет серьезное образование в этой области. Очень эффектно иллюстрирует рассказ об интересных фактах документальными историческими фотографиями на небольшом планшете, что позволяет почти реально погрузиться в атмосферу конца 19 начала 20 века. Как человек творчески неуспокоенный Мария готовит новые "незаезженные" туристами маршруты по Парижу. Получили истинное удовольствие от общения с профессионалом. Будем рекомендовать этот интересный и изысканный маршрут своим друзьям! Мария спасибо!))
11 июн 2019
Экскурсия прошла отлично, время пролетело очень быстро Спасибо, Мария очень интересно рассказывала о блошином рынке. Остались довольны нашей экскурсией.
17 мар 2019
Спасибо Марии, даже не думал, что экскурсия по блошиному рынку может быть столь содержательной:)) Думал, что меня просто ткнут носом - там то, здесь это - и все. Но оказывается у этого рынка очень интересная история, он довольно хорошо структурирован, и, вообще, интересно! В общем, всем рекомендую, а сам и впредь буду обращаться только к Марии:))
17 фев 2019
Большое спасибо, всё прошло идеально!!!Рекомендуем гида и не прощаемся.

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