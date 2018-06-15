2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

У нас есть прекрасные два часа — побудем настоящими местными жителями богемного Сен-Мартен, окунемся в их креативные будни, пройдемся по концептуальным местечкам, и главное, прочувствуем парижский шарм этого прекрасного места, где в воздухе царит романтика и витают творческие идеи!

Именно на Сен-Мартен гуляют все хипстеры города, собираются в очень милой кафешке, часами разглядывают дизайнерские книги и журналы, сидят у самой воды на канале и целуются на очень милых мостиках, у подножия которых сохранились настоящие шлюзы!

Программа

Мы пройдемся не торопясь вдоль канала, заглянем туда, где французы уютно и круглосуточно творят за чашечкой лучшего в городе кофе. Они же так бережно хранят самые интересные и вкусные места для себя. Я открою вам тайны парижской богемы, покажу, где Мартин Марджела проводил свой культовый показ мод в 2002 году, где выпить имбирный ром, где попробовать самую вкусную домашнюю выпечку и выпить настоящий аэропресс.

Я покажу вам, где находятся самые симпатичные бары и концепт-сторы с удивительной ерундой, которую сразу хочется если уж не скупить, то поразглядывать точно

Мы увидим дом, разрисованный котами всех мыслимых цветов, красивейший монастырь.

Мы побываем в винтажном магазине-музее, в Доме архитекторов, в дизайнерской книжной лавочке и множестве других оригинальных и, главное, известных только парижанам местечек!

Дополнительные услуги

За отдельные деньги могу провести для вас мастер-класс по мобильной фотографии

или фотосъемку по ходу прогулки.