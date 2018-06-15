2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Именно на Сен-Мартен гуляют все хипстеры города, собираются в очень милой кафешке, часами разглядывают дизайнерские книги и журналы, сидят у самой воды на канале и целуются на очень милых мостиках, у подножия которых сохранились настоящие шлюзы!
Программа
Мы пройдемся не торопясь вдоль канала, заглянем туда, где французы уютно и круглосуточно творят за чашечкой лучшего в городе кофе. Они же так бережно хранят самые интересные и вкусные места для себя. Я открою вам тайны парижской богемы, покажу, где Мартин Марджела проводил свой культовый показ мод в 2002 году, где выпить имбирный ром, где попробовать самую вкусную домашнюю выпечку и выпить настоящий аэропресс.
Я покажу вам, где находятся самые симпатичные бары и концепт-сторы с удивительной ерундой, которую сразу хочется если уж не скупить, то поразглядывать точно
Мы увидим дом, разрисованный котами всех мыслимых цветов, красивейший монастырь.
Мы побываем в винтажном магазине-музее, в Доме архитекторов, в дизайнерской книжной лавочке и множестве других оригинальных и, главное, известных только парижанам местечек!
Дополнительные услуги
За отдельные деньги могу провести для вас мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъемку по ходу прогулки.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
Если вы хотите прочувствовать атмосферу современного нетуристического Парижа, узнать модные приятные места города, то смело можете выбрать эту экскурсию с Анной. Лучше это делать в начале поездки, чтобы было потом время эти самые места посетить. Историй про королей не будет, но будут истории, где в городе лучший кофе и как обычно развлекаются парижане. Узнаете то, о чем в интернете не прочитаете. Спасибо Анне за вдохновляющую прогулку)
Zlata
8 апреля 2018
Это было прекрасное знакомство с Парижем. Даже погода не испортила настроение, а внесла какую то особенную атмосферу. Рассказ экскурсовода приоткрыл нам такие моменты, которые мы бы не нашли в обычном путеводители . Поэтому мы были рады за возможность побывать на такой экскурсии . Спасибо !
Стена Любви, секреты влюбленных, потайные сады и скверы для поцелуев в романтичном Монмартре
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