Экскурсии по пригородам Парижа

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Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной экскурсии

Андрей
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Андрей – ваш гид
«Между небом и Луарой», — таков девиз Орлеана.

Уютно расположенный на «музыкальном» изгибе реки, он запомнится вам живописными ландшафтами, старинными улочками, величественными храмами и отсылками к Жанне Д’Арк.

А я расскажу о прошлом Орлеана и помогу понять его современную жизнь.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча в Орлеане
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Чарующий Орлеан
Чарующий Орлеан

Что вас ожидает

Орлеан — путешествие во времени
Многие века Орлеан находился на перекрестке религии и торговли. Вы узнаете, как он связан с Галльской и Столетней войнами, куда изначально текла Луара и как складывалась его история от прото-кельтов до римлян. А также увидите главные символы города: собор Святого креста, площадь Мучеников, готический отель Гросло, башню Турель, «подземные» парижские ворота и живописную набережную. Кроме того, я раскрою, как попасть на праздник «музыкальной» реки и какую церковь спасают святые останки.

Орлеан и Жанна Д’Арк
Главный символ и самая почитаемая личность города — Жанна Д’Арк. Вы услышите ее историю и побываете в связанных с ней местах. Я расскажу о ревности короля, руке провидения, пути Орлеанской Девы к святости и ее тысячелетнем сопернике. Покажу ее дом, посвященные ей «пропавший» и «раненый» памятники и место, где она молилась перед битвой за Орлеан. А также поделюсь легендой, как Жанна Д’Арк прославила казначея.

Организационные детали

  • Из Парижа до Орлеана вы сможете добраться на поезде с вокзала Аустерлиц. Время в пути — около часа, стоимость билета — от 7 до 21 евро. Я также могу порекомендовать недорогой трансфер на автомобиле.
  • Дополнительно можно устроить пикник с дегустацией местной кухни. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Чарующий Орлеан
Чарующий Орлеан
Чарующий Орлеан
Чарующий Орлеан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Орлеане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Около 5 лет назад я волею случая переехал в Орлеан. Я с детства обожаю реки и, конечно, полюбил Луару с ее зимним полноводьем и прохладными летними берегами, издревле вдохновляющими королей и поэтов. С радостью покажу вам символы и тайные уголки Орлеана и помогу раскрыть его магическую красоту!
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