10 отзывов оставили туристы

Уникальная экскурсия ⛳ по знаменитым аукционам Парижа: Сотби, Кристи и Друо. Профессиональные консультации по покупке антиквариата. Большой опыт гида в данной сфере. Содержание маршрута уточняется по предварительному согласованию с клиентом.
Что входит
Услуги профессионального гида
Экскурсия на русском языке 3. 5 часа
Что не входит
Трансферы при необходимости за дополнительную плату. Стоимость уточняется в зависимости от количества человек и маршрута
Начало и место завершения
🚩 По предварительному согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.