10 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Экскурсия ⛳ по знаменитым аукционам Парижа и профессиональная консультация в выборе антиквариата.

Вы побываете на главных площадках города, которые продают ценности со всего мира.

Здесь можно найти любую эксклюзивную вещь благодаря советам эксперта.

Прогулка 👣 по блошиным рынкам Парижа.

Гид с большим опытом в сфере антиквариата поможет провести оценку и выбрать достойные экземпляры среди массы раритетных и винтажных вещей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €220 за экскурсию

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Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки
Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки
Уникальная экскурсия ⛳ по знаменитым аукционам Парижа: Сотби, Кристи и Друо. Профессиональные консультации по покупке антиквариата. Большой опыт гида в данной сфере. Содержание маршрута уточняется по предварительному согласованию с клиентом.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсия на русском языке 3. 5 часа
Что не входит
  • Трансферы при необходимости за дополнительную плату. Стоимость уточняется в зависимости от количества человек и маршрута
Начало и место завершения
🚩 По предварительному согласованию
Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки
Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки
Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки
Экскурсия по антикварным аукционам Парижа:Сотби, Кристи, Друо, блошиные рынки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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