10 отзывов оставили туристы

Галина О. – Гид из Парижа

Экскурсия ⛳ по знаменитым аукционам Парижа и профессиональная консультация в выборе антиквариата.



Вы побываете на главных площадках города, которые продают ценности со всего мира.



Здесь можно найти любую эксклюзивную вещь благодаря советам эксперта.



Прогулка 👣 по блошиным рынкам Парижа.



Гид с большим опытом в сфере антиквариата поможет провести оценку и выбрать достойные экземпляры среди массы раритетных и винтажных вещей.