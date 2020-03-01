ludmilla проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Еврейский остров

Непростая эпопея местной общины начиналась с «еврейского острова», что в Средневековье находился рядом с собором Парижской Богоматери. Это малоизвестное место станет первой точкой нашего знакомства с еврейской историей Парижа. Я расскажу об основных переселениях общины внутри города на протяжении веков, познакомлю с традицией иудейской молитвы, и мы вместе проведем параллель с христианскими обрядами. По дороге в еврейский квартал вы увидите мемориал жертвам Холокоста: 76 тысяч имен, выгравированных на стене из иерусалимского камня.

Традиции и обычаи парижских евреев

В старинном еврейском квартале близ улицы Розье вы увидите одну из самых старинных парижских синагог, узнаете о различиях между обычаями сефардов и ашкенази и заодно познакомитесь с особенностями еврейского календаря и основными праздниками. Мы поговорим о некоторых блюдах и их символике и пройдем мимо традиционных булочных, где пекут восхитительные сладости. Остановимся у музея еврейской истории и искусства, где я открою секреты обрядовых предметов, после чего направимся в район Храма, хранящий память о связи парижских евреев с орденом рыцарей тамплиеров из Иерусалима. А по дороге к новому памятнику еврейскому писателю, удостоенному Нобелевской премии, вы услышите мифы Голема и «Странствующего еврея».