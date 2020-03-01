ludmilla проводит ещё 1 экскурсию

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Прогуляться по Еврейскому кварталу, познакомиться с историей древнейшей общины и национальной кухней

ludmilla
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ludmilla – ваш гид
Иудейские поселения являются частью парижской истории с древних времен.

В ходе прогулки вам откроется история местной еврейской общины, станут понятны обычаи и традиции этого народа.

Я покажу Парижские улицы, где названия дублируются на иврите, расскажу о связи евреев с орденом Тамплиеров и дам совет, где попробовать национальную кухню.
196 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Hotel de ville
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Еврейский Париж
Еврейский Париж

Что вас ожидает

Еврейский остров
Непростая эпопея местной общины начиналась с «еврейского острова», что в Средневековье находился рядом с собором Парижской Богоматери. Это малоизвестное место станет первой точкой нашего знакомства с еврейской историей Парижа. Я расскажу об основных переселениях общины внутри города на протяжении веков, познакомлю с традицией иудейской молитвы, и мы вместе проведем параллель с христианскими обрядами. По дороге в еврейский квартал вы увидите мемориал жертвам Холокоста: 76 тысяч имен, выгравированных на стене из иерусалимского камня.

Традиции и обычаи парижских евреев
В старинном еврейском квартале близ улицы Розье вы увидите одну из самых старинных парижских синагог, узнаете о различиях между обычаями сефардов и ашкенази и заодно познакомитесь с особенностями еврейского календаря и основными праздниками. Мы поговорим о некоторых блюдах и их символике и пройдем мимо традиционных булочных, где пекут восхитительные сладости. Остановимся у музея еврейской истории и искусства, где я открою секреты обрядовых предметов, после чего направимся в район Храма, хранящий память о связи парижских евреев с орденом рыцарей тамплиеров из Иерусалима. А по дороге к новому памятнику еврейскому писателю, удостоенному Нобелевской премии, вы услышите мифы Голема и «Странствующего еврея».

Организационные детали

Экскурсия не требует дополнительных затрат и подойдет как для первого знакомства с жизнью еврейской общины, так и для углубления в иудейскую традицию.

Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж
Еврейский Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Hotel de ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ludmilla
ludmilla
Парижанка уже более 25 лет с опытом работы в музеях Лувр, Помпиду, Орсе, Бранли, а также музее парфюмерии. Разносторонний, любознательный человек и искусствовед, могу рассказать об истории, современном искусстве или архитектуре. В силу многолетнего опыта в индустрии люкс, специализируюсь на уникальных ценностях Парижа, таких как парфюмерия и мода.
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ludmilla проводит ещё 1 экскурсию

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