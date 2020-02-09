112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотографии от творческего фотографа и искусствоведа из Сорбонны

Polina
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Polina – ваш гид
В Париже есть множество мест, где можно сделать идеальные фотографии.

Мы можем провести фотосессию в тех районах, которые нравятся всегда и всем.

А можем пообщаться перед прогулкой и выбрать те уголки города, которые станут дороги именно вам.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии112 отзывов
4.97
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа

Когда приезжаешь в Париж, любуешься всем городом. Хочется запомнить каждую его восхитительную деталь и запечатлеть каждый миг! Но как сделать качественную и небанальную фотографию не только Парижа, но и себя на фоне его достопримечательностей? Я помогу вам! А ещё, при желании, расскажу о жизни во Франции и Париже.

Во время профессиональной фотосессии есть возможность по-настоящему слиться с городом, стать его частью, запечатлеть сам процесс проживания момента в Париже, где человек и город неотделимы друг от друга. Именно это я стараюсь передать в моих парижских фотоснимках.

Мой любимый стиль работы – ненавязчивая прогулка в репортажном стиле, где присутствуют живые эмоции и искренние движения. Формат остается портретным, чтобы не искажать человеческие пропорции. Снимаю по принципу Эдгара Дега «Париж, не мешай мне видеть Джотто!», но с любовью к деталям этого чудесного города:)

После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 40 фотографий по вашему выбору (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь лица) и вышлю их в течение двух-трех недель по электронной почте. Все исходные снимки могу записать для вас сразу!

Маршрут

Я стараюсь подобрать те уголки города, которые станут особенно милы и дороги для каждого конкретного путешественника. Это может быть парадный Париж с прогулкой в районе Лувра и Моста Александра Третьего, уютные средневековые улицы вокруг Нотр-Дама и площади Вогезов, расслабленный канал Сен-Мартен с арочными мостами, парки, площади и мосты вокруг Эйфелевой Башни… Или какое-нибудь секретное место, любимое именно вами!

Организационные детали

  • Прошу обратить внимание на техническую деталь! Интерфейс сайта существенно меняет качество фотографий, обрезая поля снизу и сверху, снижает резкость и контраст. Я использую для работы профессиональную аппаратуру, которая позволяет делать фотографии высокого качества для широкоформатной печати.
  • С часа съёмки вы получите 40 обработанных фотографий по вашему выбору.
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа
Фотосессия в идеальных местах Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Изучаю визуальные искусства в Сорбонне и более двух лет живу в Париже. Всматриваться и придумывать - мои основные занятия здесь!
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112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Спасибо огромное Полине - за отзывчивость и профессионализм. У меня случай специфический - была в Париже по работе - зима, мало свободного времени, забастовки.... Уже было отчаялась поиметь хорошие фото из Парижа. Но Полина - была спокойна - мы переносили время, как мне было удобно, т.к. из забастовок - не работал транспорт; обсуждали маршрут, чтобы мне было удобно добраться до следующей экскурсии. Полина проводила меня прямо до места. Заранее (еще до поездки) - дала рекомендации по одежде, погоде, световому дню и по всем прочим деталям. А это важно - когда фотограф продумывает все до мелочей. Поэтому потом вы на фото - прекрасная романтичная барышня, красивая - а не лохматая.... не мятая, не в дутом пуховике и не жирная )))))) ... В общем - мне повезло, что организацию своего фотосета доверила Полине - я была в надежных руках. Кроме того, она посоветовала - куда сходить в оставшееся свободное время. Спасибо. Смотрю фото из Парижа и ностальгирую....
1 февраля 2020
Спасибо огромное Полине. Доброжелательная и талантливая фотограф, сумела найти индивидуальный подход к каждому человеку в нашей небольшой дружеской компании. Сделала фотографии моей мечты на фоне Эйфелевой башни и попутно рассказала много интересного про город, а так же посоветовала отличные ресторанчики. Спасибо огромное Полине! Была очень рада знакомству!
17 июня 2019
Экскурсия Полины оставила у меня очень приятное впечатление. Понравился маршрут, который она предложила, то как Полина работает, доброжелательность, приятное общение. Фотографии были сделаны в срок, я ими очень довольна. Рекомендую Полину всем!
2 апреля 2019
Спасибо огромное Полине за фотосессию!!! Очень светлый, приятный человек, замечательный фотограф, снимки получились волшебные, прекрасная память о Париже. Полина сразу располагает к себе, вся съемка проходит легко и непринужденно))). И еще Полина не только фотографировала, но и рассказывала об интересных местах в Париже, музеях, мне ее советы очень пригодились. Всем советую!!!
13 февраля 2019
Спасибо большое Полине за организацию фотосессию не смотря на то что на улице был просто Апокалипсис.Все было в очень дружеской обстановке.
4 ноября 2018
Спасибо большое Полине за проведённую фотосессию. Все прошло замечательно. С погодой нам повезло . Полина открытый и приятный человек в общении, поэтому наша прогулка прошла легко и непринуждённо. Мы получили удовольствие и с нетерпением ждём красивых снимков.
19 октября 2018
Хотим выразить огромную благодарность Полине за замечательно проведенное время, за суперскую фотосессию, за высокий профессионализм, терпение))) Вы в восторге!
Впечатлений масса, настроение чудесное, ждем с нетерпением фотографии.
9 октября 2018
Бронировала экскурсию за 3 месяца и результат превзошёл все мои ожидания! Полина с первых минут расположила к себе, очень чуткая и внимательная. Положились полностью на неё в выборе локации и фотографии вышли действительно превосходные. Непринужденная беседа-прогулка и никакой скованности у мужа , который был на фотосессии первый раз. Спасибо огромное Полине, очень рекомендую!
6 октября 2018
Позитивный человек, хорошие фото - будем ждать результат обработки!
15 сентября 2018
Дорогая и солнечная Полина! Спасибо за незабываемое утро проведённое вместе!
Для меня и дочерей это был первый опыт фотосессии с профессиональным фотографом. Как нам певезло, что им оказалась Полина. Все прошло на одном дыхании и расстались друзьями. Не было предела радости и восторга, когда получили файлы фотосессии для выбора лучших кадров.
Как хотелось бы провести в компании Полины больше дней и оставить больше незабываемых моментов-фото мастера на память о прекрасном Париже!
Ещё 102 отзыва

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