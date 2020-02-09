112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда приезжаешь в Париж, любуешься всем городом. Хочется запомнить каждую его восхитительную деталь и запечатлеть каждый миг! Но как сделать качественную и небанальную фотографию не только Парижа, но и себя на фоне его достопримечательностей? Я помогу вам! А ещё, при желании, расскажу о жизни во Франции и Париже.

Во время профессиональной фотосессии есть возможность по-настоящему слиться с городом, стать его частью, запечатлеть сам процесс проживания момента в Париже, где человек и город неотделимы друг от друга. Именно это я стараюсь передать в моих парижских фотоснимках.

Мой любимый стиль работы – ненавязчивая прогулка в репортажном стиле, где присутствуют живые эмоции и искренние движения. Формат остается портретным, чтобы не искажать человеческие пропорции. Снимаю по принципу Эдгара Дега «Париж, не мешай мне видеть Джотто!», но с любовью к деталям этого чудесного города:)

После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 40 фотографий по вашему выбору (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь лица) и вышлю их в течение двух-трех недель по электронной почте. Все исходные снимки могу записать для вас сразу!

Маршрут

Я стараюсь подобрать те уголки города, которые станут особенно милы и дороги для каждого конкретного путешественника. Это может быть парадный Париж с прогулкой в районе Лувра и Моста Александра Третьего, уютные средневековые улицы вокруг Нотр-Дама и площади Вогезов, расслабленный канал Сен-Мартен с арочными мостами, парки, площади и мосты вокруг Эйфелевой Башни… Или какое-нибудь секретное место, любимое именно вами!