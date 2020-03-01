Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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Узнать историю города и увидеть его глазами местных в удобном формате

Оксана
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Оксана – ваш гид
Новые знания и старинные достопримечательности без усталости от пройденных километров — рецепт идеального знакомства с Парижем.

Как гид я помогу вам составить историческую картину города и не растеряться от счастья быть в Париже.

А как местный житель расскажу о современности французской столицы и дам ценные советы.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Встреча у фонтана Сен-Мишель
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Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах

Что вас ожидает

ТОП-достопримечательностей с ветерком
Исследовать центральные улочки Парижа вы начнете с фонтана Сен-Мишель в Латинском квартале, у которого услышите легенду о спасении города. Оттуда отправимся к «колыбели Парижа», острову Сите, и максимально близко подъедем к главной духовной святыне столицы — собору Парижской Богоматери. По пути вы полюбуетесь типичными особняками 17-18 вв. После вас ждут роскошный бывший дворец Консьержери, Лувр, Елисейские поля, площадь Согласия, Триумфальная арка и красавица Эйфелева башня.

Что нужно знать об истории и жизни Парижа
Конечно, все достопримечательности не останутся для вас лишь точками на карте. На фоне этих прекрасных «декораций» вы проследите путь Парижа от галло-римлян до наших дней. Узнаете о «парижском архитектурном стиле»: о его возникновении и о людях, стоявших у его истоков. А еще я поделюсь нюансами повседневной жизни парижан, расскажу о быте, образовании, работе и штрафах.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые оказались в Париже и хотят легко и быстро познакомиться с городом.

Организационные детали

  • Надевайте удобную обувь и выбирайте одежду по погоде.
  • Каждый участник экскурсии обязан иметь смартфон, при помощи которого можно будет взять самокат в аренду (1 смартфон на 1 самокат). На один телефон нельзя взять 2 самоката.
  • Аренда электросамоката оплачивается отдельно — 0,20€/минута (я помогу взять их).
  • В дождь эту экскурсию не имеет смысла проводить — вы можете ее отменить (с возвратом предоплаты) или перенести (по предварительному соглашению двух сторон).
  • Экскурсия заканчивается у подножия Эйфелевой башни.
  • Каждый участник экскурсии обязан придерживаться правил дорожного движения и следовать четко за гидом.
  • Экскурсия проводится преимущественно в летний период (апрель-октябрь). Я могу для вас провести экскурсию и зимой, если позволит погода.
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах
Главное в Париже на электросамокатах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у фонтана Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана! Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Свое хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала делом жизни. С удовольствием стану для вас «своим человеком», который покажет достопримечательности города, поведает его тайны и расскажет о современной жизни столицы. Без лишней приторности могу сказать, что я романтичная натура с хорошим чувством юмора. Люблю общаться с людьми и путешествовать, ведь это расширяет кругозор!
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Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Шарм и блеск ПарижаШарм и блеск ПарижаШарм и блеск Парижа
скидка25%
€41
31 за человека
2 часа
27 отзывов
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Вам предстоит пройти по красивейшим парижским улицам и знаменитым бульварам. На пути встретятся величественные достопримечательности Парижа: роскошная Опера Гарнье, церковь Мадлен, площадь Согласия, Гран-Пале. Вы прогуляетесь по Елисейским полям, полюбуетесь скульптурами красивейшего моста Парижа и видом на Эйфелеву башню. А также узнаете необычные истории этих знаковых мест и заглянете в атмосферные дворики 19 века.
Колыбель ПарижаКолыбель ПарижаКолыбель Парижа
105 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
Атмосферные набережные Сены и исторический центр Парижа — идеальный маршрут для первого свидания с городом! Мы прогуляемся по древним улицам, с которых начиналась история Франции, рассмотрим величественный Нотр-Дам и готическую часовню Сан-Шапель, заглянем в старинные булочные и секретные парижские дворики. Вы узнаете, как зарождался и развивался Париж, кому он обязан великолепной архитектурой и неповторимым шармом.

Необычные маршруты по Парижу

Париж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулка
От 120 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
Кладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-Лашез
От 85 за экскурсию
3 часа
51 отзыв
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на SegwayТак вот ты какой, Париж! Экскурсия на SegwayТак вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
55 за человека
2.5 часа
44 отзыва
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
130 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Старинные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки Парижа
От 40 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Париж насквозь: от центра до МонмартраПариж насквозь: от центра до МонмартраПариж насквозь: от центра до Монмартра
От 80 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!

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