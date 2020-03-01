Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

ТОП-достопримечательностей с ветерком

Исследовать центральные улочки Парижа вы начнете с фонтана Сен-Мишель в Латинском квартале, у которого услышите легенду о спасении города. Оттуда отправимся к «колыбели Парижа», острову Сите, и максимально близко подъедем к главной духовной святыне столицы — собору Парижской Богоматери. По пути вы полюбуетесь типичными особняками 17-18 вв. После вас ждут роскошный бывший дворец Консьержери, Лувр, Елисейские поля, площадь Согласия, Триумфальная арка и красавица Эйфелева башня.

Что нужно знать об истории и жизни Парижа

Конечно, все достопримечательности не останутся для вас лишь точками на карте. На фоне этих прекрасных «декораций» вы проследите путь Парижа от галло-римлян до наших дней. Узнаете о «парижском архитектурном стиле»: о его возникновении и о людях, стоявших у его истоков. А еще я поделюсь нюансами повседневной жизни парижан, расскажу о быте, образовании, работе и штрафах.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые оказались в Париже и хотят легко и быстро познакомиться с городом.