Экскурсии по музеям Парижа

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Посетить модные парижские выставки и погулять по живописному району

Nadia
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Nadia – ваш гид
Мы зайдем в художественные галереи, затерянные в узких переулках и двориках квартала Маре.

Вы узнаете, как Маре из еврейского гетто превратился в один из самых буржуазных районов столицы.

Я расскажу, что такое принцип «white cube» и как развивается парижская сцена современного искусства.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
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Квартал Маре и галереи современного искусства
Квартал Маре и галереи современного искусства

Что вас ожидает

Прогулка по Маре
За последние десять лет Париж вновь превратился в один из самых динамичных центров современного искусства. Здесь проходит одна из крупнейших в мире ярмарок — FIAC, живут и работают знаменитые художники, а за выставочной деятельностью многих десятков арт-институций не уследить. Впрочем, парадным входом в мир инсталляций и перформансов являются именно галереи, главные из которых сосредоточены в живописном квартале Маре. Во время экскурсии мы посетим выставки 10-15 ведущих парижских галерей, затерянных в узких мощёных переулках и двориках Маре. Я расскажу, как рациональная реконструкция, заезд новой буржуазии и массовое прибытие художественных галерей превратили Маре из еврейского гетто в один из самых модных и дорогих кварталов французской столицы.

Знаковые галереи современного искусства
В начале нашей прогулки мы зайдем в галерею Даниеля Тамплона — не только гиганта, но и пионера современного искусства. Вы увидите центр Помпиду, строительство которого предопределило архитектурный стиль многих будущих музеев. Обязательно посетим галереи Натальи Обадья, Тадеуша Ропака, Карстен Грев и Эммануэля Перотана — мастодонтов рынка современного искусства. Кроме того, пройдем мимо важных исторических и архитектурных памятников Маре — Национальных архивов и Музея истории иудаизма, и вы узнаете, каким образом классические и барокковые архитектурные ансамбли сочетаются с принципами «white cube». В конце экскурсии я подскажу вам свои любимые места, чтобы пообедать или отдохнуть за чашкой эспрессо.

Организационные детали

  • Каждая экскурсия индивидуальна, поскольку экспозиции в галереях, естественно, меняются. В предварительной переписке я учту все пожелания, чтобы, не теряя времени, отправиться на встречу тем галереям и художникам, которые ближе всего именно вам.
Квартал Маре и галереи современного искусства
Квартал Маре и галереи современного искусства
Квартал Маре и галереи современного искусства
Квартал Маре и галереи современного искусства
Квартал Маре и галереи современного искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadia
Nadia
Здравствуйте! Меня зовут Надя, я живу, учусь и работаю в Париже последние пять лет. Окончив известную искусствоведческую Школу Лувра, я пишу магистерскую диссертацию в Сорбонне по теме современного искусства. Я рассказываю, пишу и изучаю искусство наших дней с удивлением, трепетом и юмором, ведь в его истоках — писсуар, велосипедное колесо и Дюшан, а также — зритель, который взглядом создает искусство.
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Экскурсии по музеям Парижа

Главные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часа
37 за человека
2 часа
370 отзывов
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!
46 за человека
2.5 часа
37 отзывов
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Первое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музее
46 за человека
2.5 часа
85 отзывов
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Лувр в первый разЛувр в первый разЛувр в первый раз
38 за человека
2 часа
74 отзыва
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
37 за человека
2 часа
55 отзывов
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
195 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.

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