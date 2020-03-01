Экскурсии по музеям Парижа

Что вас ожидает

Прогулка по Маре

За последние десять лет Париж вновь превратился в один из самых динамичных центров современного искусства. Здесь проходит одна из крупнейших в мире ярмарок — FIAC, живут и работают знаменитые художники, а за выставочной деятельностью многих десятков арт-институций не уследить. Впрочем, парадным входом в мир инсталляций и перформансов являются именно галереи, главные из которых сосредоточены в живописном квартале Маре. Во время экскурсии мы посетим выставки 10-15 ведущих парижских галерей, затерянных в узких мощёных переулках и двориках Маре. Я расскажу, как рациональная реконструкция, заезд новой буржуазии и массовое прибытие художественных галерей превратили Маре из еврейского гетто в один из самых модных и дорогих кварталов французской столицы.

Знаковые галереи современного искусства

В начале нашей прогулки мы зайдем в галерею Даниеля Тамплона — не только гиганта, но и пионера современного искусства. Вы увидите центр Помпиду, строительство которого предопределило архитектурный стиль многих будущих музеев. Обязательно посетим галереи Натальи Обадья, Тадеуша Ропака, Карстен Грев и Эммануэля Перотана — мастодонтов рынка современного искусства. Кроме того, пройдем мимо важных исторических и архитектурных памятников Маре — Национальных архивов и Музея истории иудаизма, и вы узнаете, каким образом классические и барокковые архитектурные ансамбли сочетаются с принципами «white cube». В конце экскурсии я подскажу вам свои любимые места, чтобы пообедать или отдохнуть за чашкой эспрессо.