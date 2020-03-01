Исторические экскурсии в Париже

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  4. Квартал Маре: из Средневековья в XXI век

Погрузиться в историю старого района Парижа и увидеть, чем он живёт сегодня

Elena
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Elena – ваш гид
Средневековый Маре — один из самых интересных и загадочных кварталов Парижа.

Нет разницы, впервые вы приехали в столицу Франции или уже бывали здесь неоднократно — Маре сможет покорить вас своим шармом и аутентичностью.

Когда-то здесь жила сама королева Марго и «министр всех дел» герцог де Сюлли, останавливался молодой Моцарт и творил Виктор Гюго, а сегодня это не только квартал старинных особняков и антикварных магазинчиков, но и мекка для любителей шопинга и ценителей фалафеля.

Вы убедитесь, что Маре пропитан духом парижской истории, но ловко шагает в ногу с современностью.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Квартал Маре: из Средневековья в XXI век
Квартал Маре: из Средневековья в XXI век

Что вас ожидает

Уголки старины
Вы поймёте, насколько стар этот квартал, когда увидите, что среди его домов затерялись остатки крепостной стены Филиппа-Августа и монастырских складских помещений. Здесь находится знаменитая королевская площадь Вогезе и парижская мэрия (Отель-де-Виль), брусчатка улиц Маре помнит шаги революционеров и очертания Бастилии, а в церкви Сен-Жерве Сен-Протве в сердце квартала можно послушать один из самых красивых и старинных органов города. Стоит только начать прогулку по Маре, как с вами заговорит каждый кирпичик, и я помогу вам узнать самое ценное.

Маре еврейский
Средневековый Маре ещё и типично еврейский квартал. Мы отыщем действующую синагогу и улочку Розье с её уютными лавками и кафе с кошерной кухней, где можно попробовать даже национальные сладости. Именно здесь находится мемориал Шоа, или Могила неизвестного еврейского мученика, возведённый в память о жертвах Холокоста. Я расскажу о жизни евреев в Париже в период оккупации и сейчас, когда квартал Маре притягивает к себе всё больше творческих людей разных национальностей, а деревушка Сен-Поль (в прошлом — пригород столицы) теперь соседствует с шоу-румами французских дизайнерских марок.

Квартал Маре: из Средневековья в XXI век
Квартал Маре: из Средневековья в XXI век

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Елена! Вот уже 7 лет я живу и работаю в Париже. Я закончила Национальную школу Экономики в Париже по специальности «Гид-конферансье» на базе Университета Марн-ля-Валле (Paris-Est), который является одним из сильнейших вузов по подготовке гидов во Франции. Если Вы ищете индивидуального русскоговорящего гида в Париже и регионам, я с большим удовольствием Вам помогу!
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