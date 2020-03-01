Исторические экскурсии в Париже

Средневековый Маре — один из самых интересных и загадочных кварталов Парижа. Нет разницы, впервые вы приехали в столицу Франции или уже бывали здесь неоднократно — Маре сможет покорить вас своим шармом и аутентичностью. Когда-то здесь жила сама королева Марго и «министр всех дел» герцог де Сюлли, останавливался молодой Моцарт и творил Виктор Гюго, а сегодня это не только квартал старинных особняков и антикварных магазинчиков, но и мекка для любителей шопинга и ценителей фалафеля. Вы убедитесь, что Маре пропитан духом парижской истории, но ловко шагает в ногу с современностью.

Что вас ожидает

Уголки старины

Вы поймёте, насколько стар этот квартал, когда увидите, что среди его домов затерялись остатки крепостной стены Филиппа-Августа и монастырских складских помещений. Здесь находится знаменитая королевская площадь Вогезе и парижская мэрия (Отель-де-Виль), брусчатка улиц Маре помнит шаги революционеров и очертания Бастилии, а в церкви Сен-Жерве Сен-Протве в сердце квартала можно послушать один из самых красивых и старинных органов города. Стоит только начать прогулку по Маре, как с вами заговорит каждый кирпичик, и я помогу вам узнать самое ценное.

Маре еврейский

Средневековый Маре ещё и типично еврейский квартал. Мы отыщем действующую синагогу и улочку Розье с её уютными лавками и кафе с кошерной кухней, где можно попробовать даже национальные сладости. Именно здесь находится мемориал Шоа, или Могила неизвестного еврейского мученика, возведённый в память о жертвах Холокоста. Я расскажу о жизни евреев в Париже в период оккупации и сейчас, когда квартал Маре притягивает к себе всё больше творческих людей разных национальностей, а деревушка Сен-Поль (в прошлом — пригород столицы) теперь соседствует с шоу-румами французских дизайнерских марок.