Исторические экскурсии в Париже

Уголки старины Вы поймёте, насколько стар этот квартал, когда увидите, что среди его домов затерялись остатки крепостной стены Филиппа-Августа и монастырских складских помещений. Здесь находится знаменитая королевская площадь Вогезе и парижская мэрия (Отель-де-Виль), брусчатка улиц Маре помнит шаги революционеров и очертания Бастилии, а в церкви Сен-Жерве Сен-Протве в сердце квартала можно послушать один из самых красивых и старинных органов города. Стоит только начать прогулку по Маре, как с вами заговорит каждый кирпичик, и я помогу вам узнать самое ценное.
Маре еврейский Средневековый Маре ещё и типично еврейский квартал. Мы отыщем действующую синагогу и улочку Розье с её уютными лавками и кафе с кошерной кухней, где можно попробовать даже национальные сладости. Именно здесь находится мемориал Шоа, или Могила неизвестного еврейского мученика, возведённый в память о жертвах Холокоста. Я расскажу о жизни евреев в Париже в период оккупации и сейчас, когда квартал Маре притягивает к себе всё больше творческих людей разных национальностей, а деревушка Сен-Поль (в прошлом — пригород столицы) теперь соседствует с шоу-румами французских дизайнерских марок.
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Меня зовут Елена! Вот уже 7 лет я живу и работаю в Париже. Я закончила Национальную школу Экономики в Париже по специальности «Гид-конферансье» на базе Университета Марн-ля-Валле (Paris-Est), который является одним из сильнейших вузов по подготовке гидов во Франции. Если Вы ищете индивидуального русскоговорящего гида в Париже и регионам, я с большим удовольствием Вам помогу!
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.