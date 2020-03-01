8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок. Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь. Епископ не придал сну должного внимания. Тогда на следующую ночь архангел явился ему ещё раз. На третий раз архангел пронзил голову епископа перстом. Обер наконец понял серьёзность послания и построил часовню в честь явления архангела Михаила. Череп епископа с отверстием от перста Михаила епископа хранится по сей день в местном музее.