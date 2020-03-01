8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Несмотря на то что была в Мон-Сан-Мишеле третий раз, была достаточно теоретически и практически подготовлена, и заказывала экскурсию больше для членов своей семьи и друзей, я осталась очень довольной и что очень важно заинтересованной содержанием экскурсии, представленной Константином. Многие факты и материалы были абсолютно новыми и я бы сказала, разжигающие аппетит к дальнейшим знаниям к этому историческому памятнику. Константин очень внимательный гид, учитывающий специфику группы( у нас было 3 маленьких ребенка), и помог так выстроить саму экскурсию и маршрут, что всем участникам было неутомительно и комфортно. Еще раз спасибою