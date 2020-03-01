8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии

Константин
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Константин – ваш гид
Если вы любите Францию, но устали от городской суеты Парижа, приглашаю вас в путешествие на северо-западное побережье, на остров Мон-Сен-Мишель.

Этот уникальный скалистый остров-крепость — самая посещаемая достопримечательность Франции, после Эйфелевой башни, и одно из красивейших мест в мире.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель

Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок. Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь. Епископ не придал сну должного внимания. Тогда на следующую ночь архангел явился ему ещё раз. На третий раз архангел пронзил голову епископа перстом. Обер наконец понял серьёзность послания и построил часовню в честь явления архангела Михаила. Череп епископа с отверстием от перста Михаила епископа хранится по сей день в местном музее.

Программа

  • Наша экскурсия начнётся около памятника неолита — огромного менгира, который находится недалеко от острова-монастыря. Каменная глыба, высотой 12 метров и весом около 120 тонн, датируемая 4 — 5 тысячелетием до нашей эры, до сих пор остаётся загадкой для учёных. Вы узнаете о языческих культах кельтов, которые жили на этой территории до прихода франков. Такой же алтарь друидов находился в глубине скалы острова Мон-Сен-Мишель, здесь совершались языческие обряды с приношением человеческих жертв.
  • Когда мы достигаем самого монастыря, то пройдем по новому лёгкому мосту, который соединяет остров с материком, и окажемся перед главными королевскими воротами. Отсюда начинается единственная улица деревни, которая находится у подножия скалы. Здесь располагаются сувенирные лавки и ресторанчики.
  • По крутой лестнице Гранд Дэгре мы поднимемся к воротам аббатства и попадём в зал Подаяний. Отсюда начнётся наше восхождение по внутренним помещениям монастыря, мы познакомимся с его архитектурными особенностями и историей, а также сможем взглянуть на древнейшую церковь монастыря — Нотр-Дам-су-Терр (10 век).
  • Затем пройдём по Крипте Толстых Столпов и окажемся в Оссуарии, где в 12 веке было основано монастырское кладбище. Постепенно мы достигнем главного Аббатского храма, который начал возводиться в начале 11 века — прекрасный образец пламенеющей готики, устремлённой ввысь.
  • Из собора мы попадаем в сад Клуатр, расположенный между небом и землёй, —идеальное место для размышлений о высоком. Считается, что прочитанные здесь молитвы будут быстрее услышаны Богом. Здесь вы почувствуете течение времени и дух Мон-Сен-Мишель, который по праву считается национальным духом Франции.

Организационные детали

  • Наша экскурсия начнется в монастыре Мон-Сен-Мишель. Добраться до монастыря можно из Парижа.
  • Добраться до города Ренн можно поездом из Парижа с вокзала Gare Montparnasse. Найти вокзал в Париже очень просто — вам нужно доехать на метро до станции Montparnasse Bienvenue. Поезд из Парижа до Ренна идет около 2 часов, стоимость билета в одну сторону в районе 80 евро на человека. Билеты туда/обратно лучше купить заранее.
  • Часы посещения монастыря — с 10.00 до 17.00.
  • Монастырь находится на высокой гранитной скале, внутри находится бесконечное количество лестниц. Правильно оцените ваше физическое состояние! Если с вами маленький ребёнок в коляске, то лучше всего взять специальный рюкзачок, так как эта экскурсия с коляской не возможна.
  • В стоимость экскурсии входит: обзорная экскурсия и фотосессия в монастыре по вашему желанию.
  • В стоимость экскурсии не включено: трансфер, билет на территорию монастыря (9 евро), стоимость еды в кафе или ресторанах.
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель
Легенды острова Мон-Сан-Мишель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Родился и вырос в Москве, закончил Архитектурный институт. 7 лет живу и открываю для себя культуру и историю северо-запада Франции. Обожаю необычные и не туристические места, загадки истории и архитектуры - это все меня бесконечно волнует и я хотел бы поделится своими знаниями с другими.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Понятно, интересно. И сама я бы не успела за день это увидеть. Спасибо за впечатления.
27 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Константин - очень интересный гид, глубоко погружен в тему, не торопится, улавливает интересы туристов, предлагает дополнительные остановки по пути следования в интересных местах. Были в декабре, поток туристов небольшой - и это плюс, так как спокойно можно прогуливаться и наслаждаться видами. Были в ресторане, где подают фирменный омлет - в сезон туда не попасть, а мы чудесно пообедали. Всем рекомендую!
24 декабря 2019
Мы очень остались довольны этой экскурсией. Наш гид встретил нас на вокзале, а так же доставил и проводил на вокзал после. Очень мягкий, вежливый и отзывчивый Константин. Ответил на все наши вопросы, Доступно и впечатляюще рассказывал об истории Мон-Сан-Мишеля. По дороге на остров, показал нам аутентичную Бретань с ее истоками и легендами. После экскурсии помог с выбором ресторана и бретонских блюд. Очень рекомендуем всем, кто хотел бы ощутить дух и атмосферу Мон-Сан-Мишеля. И провести время с пользой, и в приятной компании.
3 ноября 2019
Спасибо Константину за отличную экскурсию. Он не только встретил нас на вокзале в Ренне, провёл по оптимальному маршруту, интересно рассказал про историю Мон Сен Мишель, даже то, чего нет в интернете, но и помог добраться обратно в Париж, когда после забастовки не было ни одного билета на поезд.
12 октября 2019
Спасибо за чудесную экскурсию в Мон- Сан- Мишель замечательному гиду Константину. Увлекательное путешествие в историю Франции и волшебные виды природы Нормандии навсегда останутся с нами. Дарья. Октябрь 2019.
20 августа 2019
Несмотря на то что была в Мон-Сан-Мишеле третий раз, была достаточно теоретически и практически подготовлена, и заказывала экскурсию больше для членов своей семьи и друзей, я осталась очень довольной и что очень важно заинтересованной содержанием экскурсии, представленной Константином. Многие факты и материалы были абсолютно новыми и я бы сказала, разжигающие аппетит к дальнейшим знаниям к этому историческому памятнику. Константин очень внимательный гид, учитывающий специфику группы( у нас было 3 маленьких ребенка), и помог так выстроить саму экскурсию и маршрут, что всем участникам было неутомительно и комфортно. Еще раз спасибою
6 мая 2018
Очень познавательно было знакомство с этим чудесным местом благодаря Константину .
Знание материала и явный интерес к истории позволил нам е ограничивать себя вопросами Мон Сан Мишель . Спасибо за терпение и деликатностью, знания и интерес к теме
10 марта 2018
Константин, спасибо за доброжелательность и отзывчивость! Константин проявил инициативу и предложил заехать по пути в нетуристические места, в т.ч. Деревушку, где мы погуляли по местному рынку, зашли в древний костел, купили отличные сувениры и недорого (не магнитики, а матроски), провел нас по ним и рассказал историю. Вот это было интересно! Мон-сен-мишель рекомендую к посещению в нетуристический сезон, т.к.народу было ооочень много, и это слегка испортило впечатление. На обратном пути заедьте в Сен-Мало, если будет пара часов! Он прекрасен со своим сверкающим песком!

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