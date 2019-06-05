13 отзывов оставили туристы

Перевоплощение в настоящую парижанку
Сочетая ненавязчивый шик и романтичность, парижанки умеют тонко и изящно преподнести свой образ — именно этого мы постараемся добиться на фотосессии. Я помогу вам раскрыть новые нотки в своем образе, наполняя его французским шармом и энергией красоты. Вы проведете два часа в гармонии с Парижем и в гармонии с собой, попозируете в лучших декорациях города и откроете новые грани своей женственности. А если ваша фотосессия 📷 в Париже спонтанна, я могу поделиться платьями и аксессуарами из моего арсенала, которые помогут сделать ваши снимки по-французски неповторимыми.
Лучшие декорации блистательного Парижа
Настоящей парижанкой можно себя почувствовать лишь в самых характерных и атмосферных местах Парижа — именно такие локации мы выберем для фотосессии! Перед прогулкой мы вместе обсудим маршрут и выберем наиболее интересные для вас районы города: можем отправиться на очаровательный Монмартр, прогуляться 👣 к Лувру или по мостам с лучшими видами на Эйфелеву башню, заглянуть на улицы Маре или Латинского квартала. В любом случае, окружать вас будут классические и романтичные виды Парижа с его садами и цветочными пейзажами, кофейнями и бистро, узнаваемой архитектурой и «открыточными» ракурсами.