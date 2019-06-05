13 отзывов оставили туристы

Спасибо Ксении за чудесную фотосессию! Мы с подругой были проездом в Париже и захотелось оставить в памяти впечатления об атмосфере этого города, а заодно порадовать себя любимую хорошими профессиональными фотографиями! Случайно набрела в интернете на сайт компании и решила попробовать, название фотосета показалось очень заманчивым и интересным- именно то, что мне было нужно. Ксения - очень хороший, приятный и легкий человек - это очень важно для сьемки, важно ощущать себя «в своей тарелке», чтобы эмоции получились настоящими и чтобы процесс был в удовольствие. Ксения почувствовала меня, мой характер и мое внутреннее состояние, помогла мне расслабиться и раскрыться, смогла найти хорошие локации, где мне было очень комфортно. Для меня это все было очень важно, так как я обычно чувствую себя зажато, и это очень видно на снимках. Но Ксения помогла мне заглянуть внутрь себя, почувствовать ту красоту, которая меня окружает и которая меня восхищает, почувствовать себя в ней красивой! Фотосессия была «натуральной» и естественной, на мне было минимум косметики и укладки, а фотографии получились отличными, живыми, безумно красочными и наполненными моими эмоциями! Закатное солнце добавило потрясающего цвета и красок, легкости и романтичности моему образу. Но, конечно, без профессионализма Ксении ничего бы не вышло: все ракурсы, позы, взгляды - все было подсказано и угадано в точности, это я увидела уже на тех фотографиях, которые Ксения в тот же день отправила мне на вотсап, я была просто в восторге! Это был мой первый опыт сьемки с профессиональным фотографом, и я очень рада, что это была именно Ксения. Двух часов показалось даже мало, получалось все лучше и лучше и не хотелось останавливаться :-) очень рекомендую всем и, как только сама в следующий раз буду в Париже, обязательно попробую еще раз в новом образе, буду раскрываться и удивлять - уверена, с Ксенией у меня все получится!