13 отзывов оставили туристы

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Маленькая парижанка — женская фотосессия

Почувствовать себя истинной француженкой на фоне романтичных декораций Парижа

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13 отзывов
Ksenia
Ksenia – Гид из Парижа
В Париже каждая женщина становится немного француженкой — сам город 🏙️ наполняет вас шармом и невесомым флером французского обаяния.

Чтобы почувствовать это, мы прогуляемся по характерным районам Парижа, его паркам и кофейням, изящным мостам с видом на Эйфелеву башню и средневековым улочкам, выбирая декорации, которые филигранно дополнят и преподнесут ваш образ.

Моя задача как фотографа — помочь вам раскрыть и запечатлеть парижанку, живущую в каждой из нас.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • €235 за экскурсию

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Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия

Что вас ожидает

Перевоплощение в настоящую парижанку
Сочетая ненавязчивый шик и романтичность, парижанки умеют тонко и изящно преподнести свой образ — именно этого мы постараемся добиться на фотосессии. Я помогу вам раскрыть новые нотки в своем образе, наполняя его французским шармом и энергией красоты. Вы проведете два часа в гармонии с Парижем и в гармонии с собой, попозируете в лучших декорациях города и откроете новые грани своей женственности. А если ваша фотосессия 📷 в Париже спонтанна, я могу поделиться платьями и аксессуарами из моего арсенала, которые помогут сделать ваши снимки по-французски неповторимыми.

Лучшие декорации блистательного Парижа
Настоящей парижанкой можно себя почувствовать лишь в самых характерных и атмосферных местах Парижа — именно такие локации мы выберем для фотосессии! Перед прогулкой мы вместе обсудим маршрут и выберем наиболее интересные для вас районы города: можем отправиться на очаровательный Монмартр, прогуляться 👣 к Лувру или по мостам с лучшими видами на Эйфелеву башню, заглянуть на улицы Маре или Латинского квартала. В любом случае, окружать вас будут классические и романтичные виды Парижа с его садами и цветочными пейзажами, кофейнями и бистро, узнаваемой архитектурой и «открыточными» ракурсами.

Организационные детали

  • После фотосессии в течение двух недель вы получите 150-200 фотографий, 25 из которых будут обработаны в программе Photoshop. По вашему запросу я могу выслать 15 фотографий в WhatsApp в день фотосессии.
  • Обратите внимание: приобретая фотоссесию, вы даёте согласие на использование ваших фотографий в профессиональном портфолио фотографа и их размещение в любых источниках информации с целью презентации фото-услуг. Если вы не согласны с этим условием, необходимо заранее обговорить ваши пожелания с фотографом.
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия
Маленькая парижанка — женская фотосессия

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Ksenia
Ksenia
Профессиональный продюсер в сфере искусств. Моя деятельность всегда была связана с миром театра и музыки: я окончила Школу-студию МХАТ и проработала 6 лет в администрации московского оркестра. Все это время фотография была моим спутником в качестве увлечения, а после переезда во Францию увлечение превратилось в профессию.
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13 отзывов оставили туристы

Анна-Мария
5 июня 2019
Спасибо Ксении за чудесную фотопрогулку. Заказывала в подарок маме, она очень не любит фотографироваться, считает, что ничего хорошего не получится. В итоге, фотографии чудесные! У меня достаточно большой опыт, в том числе модельный, не каждый человек сможет расположить к себе человека взрослого, который не умеет позировать и не понимает, зачем это вообще нужно))) Очень надеюсь на новые встречи с Ксенией, пусть и в других городах! Успеха во всем!
9 января 2019
Супер! Ксения прекрасно понимает, как и что делать. Настоящий профессионал! Всем рекомендую! Дочки довольны, как слоны!
12 ноября 2018
Мне всё очень и очень понравилось. Я была с дочкой 7 лет, она устала и замёрзла, но благодаря позитивной поддержке со стороны Ксении, дочь продержалась до конца. Так же спасибо за преждевременное обсуждения нашего гардероба и подборку образов. И отдельное спасибо за ресторан, который посоветовала Ксения. Мы туда сходили и были в восторге.... СПАСИБООО.... С нетерпением ждем фоток на почту ( около 10 получили в этот же вечер на WhatsApp уже в #instagram 😂)
20 октября 2018
Огромное спасибо Ксении за такую прекрасную мою фотосессию в Париже! Это было незабываемо! И все прошло просто чудесно. )) Ксения – прекрасный профессионал и, что очень немаловажно, хороший человек, очень комфортно находиться в ее обществе! В итоге время прогулки пролетело незаметно, а, главное, в замечательном настроении. Работы Ксении, они и впрямь очень необычные: абсолютно небанальные, яркие, свежие, а самое главное, индивидуальные. Фото не заставили себя ждать, что очень порадовало. Они просто супер!!!Я очень рада, что среди моих знакомых, есть теперь Она, профессионал своего дела. ) Всем советую обращаться к Ксении за добрыми эмоциями и сказочными работами! Уверена, мы еще обязательно в следующем году встретимся! Спасибо!)))
17 октября 2018
Это было незабываемо!! Ксения очень открытый и позитивный человек, подскажет, поможет, поддержит, добрым словом подбодрит!! Этот волшебный город, рассвет, Эйфелева башня и я ( молодая и красивая;))!! Что может быть чудесней!! Это память на всю жизнь!! Спасибо, Ксения, что ты внесла больше красок и море позитивных впечатлений в мою жизнь!! До встречи в Париже!!;)
26 сентября 2018
Хочу поблагодарить Ксению за замечательную фотосессию! Так как главная достопримечательность Парижа – это Эйфелева Башня, я конечно же хотела фотосессию на фоне неё:-) Мы договорились с Ксенией встретиться рано утром на смотровой площадке (пока еще нет толпы туристов). Меня встретила улыбчивая и приветливая девушка, которая сразу же расположила к себе:) У меня были какие-то свои задумки, она предложила свои. Уже вечером я получила в wats app около 10-ти лучших фоток, которые я сразу же запостила в Instagram и получила кучу лайков))) Фотки получились сногшибательные !!! Ксения, жду теперь обработанные фото на почту, чтобы напечатать и поставить в рамочку;-) И еще раз спасибо!
10 сентября 2018
Очень милая и отзывчивая девушка. Отличные фотографии. Все очень естественно и непринужденно. Мы с дочкой не заметили как пролетели 2 часа. Большое спасибо за проделанную работу.
1 сентября 2018
Я прилетела в Париж впервые. И в день фотосессии было мое день рождение.. Мне всегда очень сложно расслабиться перед фотографом. Но с первой минуты Ксения зарядила таким позитивом, было ощущение что мы знакомы уже давно. Очень здорово что мы обговорили мои наряды, и я не один раз смогла переодеться. Очень хотелось фото около эфелевой башни, я довольна на все 100%. . Так же мы прошлись по улицам Парижа и я ощутила себя настоящей парижанкой )) Ксения профессионал своего дела. Уже вечером получила несколько прекрасных фото для того чтобы выложить в соц. Сети)) Получила огромное удовольствие. Спасибо огромное профессионалу своего дела, который со всей душой относиться к своей работе👍👍👍👍
24 августа 2018
Спасибо Ксении за чудесную фотосессию! Мы с подругой были проездом в Париже и захотелось оставить в памяти впечатления об атмосфере этого города, а заодно порадовать себя любимую хорошими профессиональными фотографиями! Случайно набрела в интернете на сайт компании и решила попробовать, название фотосета показалось очень заманчивым и интересным- именно то, что мне было нужно. Ксения - очень хороший, приятный и легкий человек - это очень важно для сьемки, важно ощущать себя «в своей тарелке», чтобы эмоции получились настоящими и чтобы процесс был в удовольствие. Ксения почувствовала меня, мой характер и мое внутреннее состояние, помогла мне расслабиться и раскрыться, смогла найти хорошие локации, где мне было очень комфортно. Для меня это все было очень важно, так как я обычно чувствую себя зажато, и это очень видно на снимках. Но Ксения помогла мне заглянуть внутрь себя, почувствовать ту красоту, которая меня окружает и которая меня восхищает, почувствовать себя в ней красивой! Фотосессия была «натуральной» и естественной, на мне было минимум косметики и укладки, а фотографии получились отличными, живыми, безумно красочными и наполненными моими эмоциями! Закатное солнце добавило потрясающего цвета и красок, легкости и романтичности моему образу. Но, конечно, без профессионализма Ксении ничего бы не вышло: все ракурсы, позы, взгляды - все было подсказано и угадано в точности, это я увидела уже на тех фотографиях, которые Ксения в тот же день отправила мне на вотсап, я была просто в восторге! Это был мой первый опыт сьемки с профессиональным фотографом, и я очень рада, что это была именно Ксения. Двух часов показалось даже мало, получалось все лучше и лучше и не хотелось останавливаться :-) очень рекомендую всем и, как только сама в следующий раз буду в Париже, обязательно попробую еще раз в новом образе, буду раскрываться и удивлять - уверена, с Ксенией у меня все получится!
16 августа 2018
Искали с женой человека, который сможет запечатлеть нас на фоне основных достопримечательностей Парижа. Ксения оказалась не просто хорошим фотографом, а отнеслась к нам, как к друзьям, которые приехали в гости на выходные. И до приезда, и во время, и после всегда была на связи, всячески помогала и давала советы. Три часа фотосессии пролетели очень быстро. Успели отсняться на двух точках (Эйфелева, Собор Парижской Богоматери). Конечно, хотелось бы успеть захватить еще несколько локаций и переодеться... Но зато получили отличные снимки! Особенная благодарность за то, что часть фото были готовы уже к вечеру этого дня!!!! Рекомендуем! Лучшая цена-качество! Прекрасный и отзывчивый человек! СПАСИБО!
12 августа 2018
Огромнейшее спасибо Ксении за отличную работу! Ксения не только настоящий профессионал, подходящий с любовью к своей работе, но еще, что самое главное, потрясающий и редкий человек! Находиться в ее компании было одно удовольствие! Ксения, действительно, делает все возможное, чтобы вы проникнулись духом Парижа, почувствовали себя его частью. Если хотите увезти из Парижа массу эмоций, впечатлений и замечательные фотографии, обязательно обращайтесь к Ксении! Не пожалеете!
11 августа 2018
Огромное спасибо Ксении за отличную работу: очень позитивный человек, легка в общении и профессионал своего дела. Успели сделать массу отличных кадров и у Эйфелевой башни и на Монмартре. Не успела добраться до компьютера, а пробные фотографии уже ждали меня на почте - очень приятный сюрприз. Качество фотографий отличное! Ксения очень точно сумела определить и передать моё настроение и отношение к Парижу, через созданные ею образы и я на какое то время почувствовала себя настоящей "маленькой парижанкой"! Огромное спасибо!
6 августа 2018
Фотосессия прошла Отлично! Ксения профессионал! Мы встретились утром на Мосту Бир Хакейм с которого открывается хороший вид на Эйфелеву башню и дальше пошли по маршруту. Вечером Ксения уже прислала некоторые фото из отснятого материала, что очень порадовало, т. к. многие фотографы присылают только обработанные фото и не хотят присылать оригиналы. Мне очень понравились оригиналы фото- жду в обработке. Спасибо большое Ксении за профессиональный подход к работе и прекрасную утреннюю прогулку в Париже! Всем рекомендую !

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