Программа

Во время нашей прогулки вы вдохнете свежего воздуха, наполненного запахами цветущих липовых деревьев и розовых кустов Марии-Антуанетты в знаменитом королевском парке, а также полюбуетесь Парижем с высокого 100-метрового холма, расположенного на берегу Сены!

Я расскажу вам о небольшом живописном городке Сен-Клу, примыкающем к королевскому парку, познакомлю с историей этого места и проведу по живописному центру города с потрясающими видами на Париж, где вы сможете сделать чудесные обзорные фотографии.

Мы зайдем в церковь Сен-Клу, где находятся чудотворные мощи Святого Клодуальда. Красочные витражи и резные деревянные скульптуры в неоготическом стиле произведут на вас впечатление своей изысканностью.

Я расскажу вам о родном брате Людовика XIV, знаменитым своими скандальными пикантными историями и грандиозными феериями, которые он устраивал во дворце Сен-Клу, и проведу вас по потайным уголкам королевского парка с потрясающими скульптурами.

Мы вместе пройдемся по главной лестнице и внутреннему двору королевского дворца, где проводились празднества и торжества в эпоху Людовика XIV и Марии-Антуанетты.

Так же вы своими глазами увидите образцы французской и английской парковой архитектуры. Я познакомлю вас с оптическими хитростями визуальной перспективы знаменитого придворного паркового архитектора Ле Нотр.

Мы увидим уникальное гидравлическое сооружение необыкновенной красоты — фонтан Большой Каскад, построенный в XVII веке! А если нам повезет, то мы сможем увидеть незабываемую водную феерию своими глазами.

На остатках большого фронтона главного фасада дворца эпохи XVII века, затерянного в парке, вы обнаружите скульптуру, имеющую поразительное сходство с одним великим русским поэтом!