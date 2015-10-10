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Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей

Светлана
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Светлана – ваш гид
Если вы устали от шума, загазованности и туристической толкотни в центре Парижа — добро пожаловать на приятную и незабываемую прогулку в «Маленький Версаль», так издавна французы называют парк Сен-Клу — бывшую резиденцию королей.

Этот парк находится всего в 7 км.

от Эйфелевой башни.
От 72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже

Программа

Во время нашей прогулки вы вдохнете свежего воздуха, наполненного запахами цветущих липовых деревьев и розовых кустов Марии-Антуанетты в знаменитом королевском парке, а также полюбуетесь Парижем с высокого 100-метрового холма, расположенного на берегу Сены!

Я расскажу вам о небольшом живописном городке Сен-Клу, примыкающем к королевскому парку, познакомлю с историей этого места и проведу по живописному центру города с потрясающими видами на Париж, где вы сможете сделать чудесные обзорные фотографии.

Мы зайдем в церковь Сен-Клу, где находятся чудотворные мощи Святого Клодуальда. Красочные витражи и резные деревянные скульптуры в неоготическом стиле произведут на вас впечатление своей изысканностью.

Я расскажу вам о родном брате Людовика XIV, знаменитым своими скандальными пикантными историями и грандиозными феериями, которые он устраивал во дворце Сен-Клу, и проведу вас по потайным уголкам королевского парка с потрясающими скульптурами.

Мы вместе пройдемся по главной лестнице и внутреннему двору королевского дворца, где проводились празднества и торжества в эпоху Людовика XIV и Марии-Антуанетты.

Так же вы своими глазами увидите образцы французской и английской парковой архитектуры. Я познакомлю вас с оптическими хитростями визуальной перспективы знаменитого придворного паркового архитектора Ле Нотр.

Мы увидим уникальное гидравлическое сооружение необыкновенной красоты — фонтан Большой Каскад, построенный в XVII веке! А если нам повезет, то мы сможем увидеть незабываемую водную феерию своими глазами.

На остатках большого фронтона главного фасада дворца эпохи XVII века, затерянного в парке, вы обнаружите скульптуру, имеющую поразительное сходство с одним великим русским поэтом!

Организационные детали

  • Расписание работы фонтанов Большого Каскада в сезон 2018 г: каждое воскресенье с 27 мая по 1-е июля, 7 и 14 октября, в 15-00 , 16-00 и 17-00 .
  • Во время экскурсии возможно параллельно провести фотосессию на мой фотоаппарат, количество фотографий неограничено с учетом того, что съемка будет производиться на вашу карту SD SanDisk не менее 8 GB. В конце экскурсии вы сразу получите карту с отснятыми фотографиями высокого качества. Стоимость услуги — 60 евро без обработки фотографий.
  • Если у вас нет возможности привезти с собой карту, то я смогу записать отснятые фото на CD ROM. В этом случае надо рассчитывать на 30 минутное ожидание в кафе или в парке.
  • Если вы захотите получить отобранные и обработанные фото с последующей записью на электронный носитель, я смогу доставить их к вам в отель, стоимость этой дополнительной услуги — 50 евро.
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже
Маленький Версаль в Париже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я профессиональный художник, архитектор, фотограф и член Федерации фотографов Франции, официальный художник и преподаватель живописи при Мэрии Сен Клу, пишу картины на французскую тематику, фотографирую, выставляюсь. Во Франции я живу еще с прошлого века и не устаю любоваться этим уникальным предместьем Парижа – Сен Клу , расположенном на королевском пути из Парижа в Версаль ! Буду рада познакомить вас , со ставшим мне таким родным , городком , его огромным королевским парком , и поделиться с вами любопытными историческими фактами ! Добро пожаловать в Сен Клу !
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 октября 2015
С удовольствием вспоминаем экскурсию со Светланой по парку Сен-Клу. Небольшая прогулка по одноименному городку до входа в парк была приятным информационным предверием об исторических персонажах той эпохи и предшествовавших устройству парка событиях. Парк огромный, интересный, местами похож на лесопарк, но с грамотно спланированной системой дорожек и интересных арт-объектов. Одна из жемчужин парка - система фонтанов, элегантно встроенная в ландшафт, и поражающая стоим изяществои и архитектурно-инженерным размахом. Чего стоит посмотреть на неверояно величественный и масштабный Большой Каскад! Хотя время работы фонтанов строго регламентировано по сезону и по расписанию, попасть в парк именно в тот период очень советуем, т.к. словами просто не передать ощущения от созерцания "разгорания" водяного великолепия Большого Каскада... В парке много мест для проведеня фотосессий, если кому интерсно. Спасибо Светлане за такую возможность, ведь именно ее профессиональная рука и умение располагать к себе людей оставили нам незабываемые кадры о нашем путешествии по парку!

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