5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парижский завтрак

В начале прогулки я отведу вас в изящный чайный салон, который был открыт в 1862 году. Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века. В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе. И поделюсь секретами местечка, которое выбрала для нашей утренней трапезы.

Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери

Я покажу вам уникальное место в Париже, где одна картина занимает все стены двух залов. На ней всё слилось воедино: вода в пруду, ветви ивы, ниспадающие к воде, отражение листвы деревьев, растущих вокруг, и плавающие на поверхности кувшинки, много нежных кувшинок! Да, это знаменитые «Кувшинки» Моне, выставленные в музее Оранжери. Там же вы рассмотрите полотна Ренуара, Сезанна, Матисса, Пикассо, Модильяни, Утрилло, Шаима Сутина и других знаменитых художников 2-ой половины XIX и начала XX веков. Мы поговорим об их творчестве в обстановке, совсем не похожей на типично музейную. Здание бывшей королевской оранжереи располагает к интимному созерцанию картин импрессионистов — сложно было подобрать лучшее место для экспозиции.