5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века

Провести день по-парижски — на встрече с искусством и атмосферой позапрошлого столетия

Ольга
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Ольга – ваш гид
Сделайте ваше французское утро удивительным! Отправляйтесь вместе со мной в старинный чайный салон, где с конца XIX века подают великолепные круассаны с марципаном и ароматный кофе.

А после — в бывшую оранжерею сада Тьюильри, где выставлены работы великих импрессионистов.

Вы примерите на себя привычки парижан, соприкоснётесь с магией «Кувшинок» Моне и аурой истинно французской элегантности.
68 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Ройаль, в 8-ом квартале
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века

Что вас ожидает

Парижский завтрак
В начале прогулки я отведу вас в изящный чайный салон, который был открыт в 1862 году. Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века. В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе. И поделюсь секретами местечка, которое выбрала для нашей утренней трапезы.

Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери
Я покажу вам уникальное место в Париже, где одна картина занимает все стены двух залов. На ней всё слилось воедино: вода в пруду, ветви ивы, ниспадающие к воде, отражение листвы деревьев, растущих вокруг, и плавающие на поверхности кувшинки, много нежных кувшинок! Да, это знаменитые «Кувшинки» Моне, выставленные в музее Оранжери. Там же вы рассмотрите полотна Ренуара, Сезанна, Матисса, Пикассо, Модильяни, Утрилло, Шаима Сутина и других знаменитых художников 2-ой половины XIX и начала XX веков. Мы поговорим об их творчестве в обстановке, совсем не похожей на типично музейную. Здание бывшей королевской оранжереи располагает к интимному созерцанию картин импрессионистов — сложно было подобрать лучшее место для экспозиции.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: завтрак ( от €14/чел) и билеты в музей (€9/чел). Гид платит за свой завтрак сам.
  • Для детей до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документов.
  • Для детей до 12 экскурсия бесплатна.
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на улице Ройаль, в 8-ом квартале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 августа 2019
Незабываемая экскурсия с необыкновенным началом. Посещение кафе 19 века, где Оля начинает свой рассказ - изюминка этой экскурсии, которая создает ей особую прелесть. За время, проведенное а Оранжери, воля не только знакомит вас со знаменитыми кувшинками, но и с работами других известных и менее известных импрессионистов. Рассказы Ольги увлекательные и интересны, экскурсия хорошо и профессионально спланированна. Ольга очень внимательно к своим туристам, ее экскурсии- удовольствие. Огромное спасибо Оле за все экскурсии, как музейные, так и городские. Все они были замечательные. Очень рекомендую.
11 мая 2019
Спасибо Ольге! Всё было очень уютно и информативно.
11 декабря 2018
Ольга замечательный гид. Она погружена в тему, её рассказ захватывает, но не напрягает. Она не подавляет своей эрудицией, а сосредотачивается именно на том, что интересно нам. Спасибо ей за прекрасно проведённую экскурсию.
19 октября 2018
Ольга подарила нам с подругой чудесное парижское утро! Замечательная идея начать экскурсию в 9 утра, чтобы мы могли насладиться видом просыпающегося города и окончательно проснулись в кафе, выпив чашечку кофе с тающим во рту марципановым круассаном. Мы почувствовали себя настоящими парижанками! Создав такую приятную атмосферу, Ольга очень профессионально подвела нас к теме экскурсии, подготовила к восприятию шедевра Моне в музее Оранжери. В самом музее очень интересно и не избито рассказывала и о творчестве других художников. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с Ольгой, очень позитивным человеком! Смело всем рекомендую! Уверена, что и другие экскурсии Ольги достойны посещения.
8 октября 2018
Великолепная экскурсия! Ольга - очень грамотный гид-искусствовед! Рекомендую экскурсию тем, кто хочет узнать об импрессионистах больше, чем расскажет аудиогид.

Ольга проводит ещё 7 экскурсий

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