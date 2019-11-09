4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулки по Монмартру

Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке

Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой. В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь. Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни. Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином. Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании. Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!