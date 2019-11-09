4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На повестке дня — Монмартр!

Раскрыть секреты самого скандального района Парижа и погулять по его живописным улочкам

Алина
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Алина – ваш гид
Вы увидите все знаковые места богемного квартала: легендарные кабаре, дома великих художников и белоснежное аббатство Сакре-Кер.

Услышите историю старинных кафе и знаменитых жителей района, рассмотрите французскую столицу с высоты птичьего полета и полюбите ее еще сильнее!
53 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Lamarck–Caulaincourt.
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У этой экскурсии4 отзыва
5
На повестке дня — Монмартр!
На повестке дня — Монмартр!

Что вас ожидает

Монмартр — история и легенды
Вы узнаете, где жила певица Далида, почему на Монмартре выращивают виноградники и какие тайны хранит «Корабль-Прачечная». Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мулен Руж — самое эпатажное здание в Париже. Вы узнаете, кто выступал в его стенах, как зародился знаменитый танец «канкан» и какие постановки идут в «Красной мельнице» сейчас.
  • Розовый дом — вы услышите, как и почему хитрецы перекрасили целое здание в розовый цвет, не сказав хозяину, и какое наказание за этим последовало.
  • «Проворный кролик» — я раскрою тайну, действительно ли заведение с милым названием, на самом деле, бар мошенников и убийц. А еще — за что это место так полюбилось Пикассо и его друзьям.
  • Площадь Тертр — самое сердце Монмартра с уличными художниками и уютными ресторанчиками.
  • Сакре-Кер — вы узнаете, кем был возведен собор святого Сердца и почему его строительство затянулось на десятилетия.

Организационные детали

По желанию, я пофотографирую вас в самых живописных уголках Монмартра. Позже эти кадры придут вам на почту и послужат приятным воспоминанием о нашей экскурсии.

На повестке дня — Монмартр!
На повестке дня — Монмартр!
На повестке дня — Монмартр!
На повестке дня — Монмартр!
На повестке дня — Монмартр!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Lamarck–Caulaincourt..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алина, я приехала в Париж в прошлом году и без памяти влюбилась в этот город. Позвольте показать его и вам!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 ноября 2019
Много дополнительной информации Спасибо!!!
26 августа 2019
Отлично составленный маршрут! Все четко, емко и по делу. Огромное спасибо за экскурсию!
20 августа 2019
Экскурсия нам понравилась! Прогулка по колоритному району удалась!
Спасибо Алиночке за интересные рассказы и приятную беседу! Хорошей учебы!
4 августа 2019
Очень понравилось, заказывали 2-б экскурсию у Алины. Рекомендуем.

Алина проводит ещё 1 экскурсию

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