4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Все знаковые достопримечательности французской столицы на дружеской экскурсии
Приготовьтесь пройти по улицам, где любили гулять Гюго, Гоген и Дюма! Вслед за ними и за множеством очарованных путешественников вы впечатлитесь красотой старинных дворцов, мостов и площадей. А я на их фоне помогу вам раскрыть яркий и одновременно меланхоличный характер знаменитого города.
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни
Монмартр обладает особенной атмосферой. Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой. В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь. Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни. Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином. Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании. Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!
Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Холм художников» или все-таки «Гора мученичества»? В начале ХХ века казалось, что первые невозможны без второго. Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках – творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив - придает ему демонический шарм, который и по сей день магнитом притягивает артистических натур. Проверим?
Пожалуй, самая парижская экскурсия, которую только можно представить
Когда зажигаются звезды и уличные фонари, на улочках Монмартра оживают тени прошлого. Под мелодии уличных музыкантов вы пройдете мимо ярких кабаре и старинных вывесок, увидите места, вдохновлявшие Ренуара, Дега, Матисса и Пикассо. Посмотрите на город с самой эффектной точки, услышите курьезные истории и ощутите поэзию и богемный дух Парижа.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.