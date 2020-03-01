Julia проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Дворец, которому достались сливки артефактов из Египта и Помпеев

Мальмезон представляет особый интерес, в первую очередь, потому, что здесь находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины, которые их окружали и которыми они пользовались в повседневной жизни. Кроме того, в отличие от многих других королевских дворцов, Версаля, например, где мебель практически отсутствует в основной экспозиции, резиденция богато декорирована авторской мебелью в стиле ампир. Роскошные помещения и комнаты, стилизованные под военные палатки, коллекции произведений искусства и портреты детей на золотых тарелках обеденного сервиза — вы узнаете, как все это появилось благодаря таланту Жозефины. Я расскажу об особенном подходе к каждой комнате, создававшейся под стиль картин, оттенки египетских ваз и греческих канделябров. И в результате Мальмезон оживет у вас перед глазами, как воплощение изысканного вкуса императрицы и характера Наполеона, ради которого она создавала семейный уют в усадьбе.

История любви императорской четы

Осматривая внутреннее убранство замка и личные вещи монархов, вы узнаете, как познакомились Наполеон и Жозефина, как завязались их отношения, почему семья Наполеона не принимала его возлюбленную, что стало причиной развода, как они впоследствии жили в разлуке и какие трогательные письма писали друг другу. Поговорим об их семейных традициях и увлечениях, о моде и гастрономии начала 18-го века, а также об этикете, балах и приемах, которые проводила Жозефина, человек с удивительно тонким артистическим вкусом, законодательница моды и одна из самых красивых женщин Франции того времени.

Прогулка по саду

После посещения замка мы прогуляемся по великолепному английскому саду императрицы. Она хотела, чтобы Мальмезон напоминал ей детство, проведенное на острове Мартиника. Поэтому экзотические растения и животные когда-то тоже составляли часть ее коллекции. Для своего сада она вывела около 200 различных видов роз. Один из них до сих пор называют «Жозефина». О том, чем еще примечательна усадьба императорской семьи, мы поговорим на экскурсии.