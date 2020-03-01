Julia проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон

История любви великого императора и одной из красивейших женщин Франции

Julia
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Всего в получасе езды от Парижа находится не парадная резиденция Наполеона, а личный дворец, которому император отдал своё сердце.

В усадьбе Мальмезон он мог быть самим собой, отдыхать от военных походов, забыв о государственных делах, и посвящать время своей возлюбленной.

Осматривая убранство замка, искусно оформленное Жозефиной, не удивляйтесь, если в какой-то момент покажется, будто вас сопровождает шелест ее платья по мозаичному полу.

Все здесь хранит память о легендарной исторической чете...
195 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон

Что вас ожидает

Дворец, которому достались сливки артефактов из Египта и Помпеев
Мальмезон представляет особый интерес, в первую очередь, потому, что здесь находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины, которые их окружали и которыми они пользовались в повседневной жизни. Кроме того, в отличие от многих других королевских дворцов, Версаля, например, где мебель практически отсутствует в основной экспозиции, резиденция богато декорирована авторской мебелью в стиле ампир. Роскошные помещения и комнаты, стилизованные под военные палатки, коллекции произведений искусства и портреты детей на золотых тарелках обеденного сервиза — вы узнаете, как все это появилось благодаря таланту Жозефины. Я расскажу об особенном подходе к каждой комнате, создававшейся под стиль картин, оттенки египетских ваз и греческих канделябров. И в результате Мальмезон оживет у вас перед глазами, как воплощение изысканного вкуса императрицы и характера Наполеона, ради которого она создавала семейный уют в усадьбе.

История любви императорской четы
Осматривая внутреннее убранство замка и личные вещи монархов, вы узнаете, как познакомились Наполеон и Жозефина, как завязались их отношения, почему семья Наполеона не принимала его возлюбленную, что стало причиной развода, как они впоследствии жили в разлуке и какие трогательные письма писали друг другу. Поговорим об их семейных традициях и увлечениях, о моде и гастрономии начала 18-го века, а также об этикете, балах и приемах, которые проводила Жозефина, человек с удивительно тонким артистическим вкусом, законодательница моды и одна из самых красивых женщин Франции того времени.

Прогулка по саду
После посещения замка мы прогуляемся по великолепному английскому саду императрицы. Она хотела, чтобы Мальмезон напоминал ей детство, проведенное на острове Мартиника. Поэтому экзотические растения и животные когда-то тоже составляли часть ее коллекции. Для своего сада она вывела около 200 различных видов роз. Один из них до сих пор называют «Жозефина». О том, чем еще примечательна усадьба императорской семьи, мы поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • Встречаемся у входа в музей. Также возможен совместный выезд из Парижа арендованном вами автомобиле, такси или общественном транспорте.
  • В стоимость экскурсии не входит билет в музей: 6.50 евро за взрослого, молодежный билет (18-25 лет) стоит 5 евро, дети до 18 проходят бесплатно. Других опций тарифов или возможности бесплатного прохода для иных категорий посетителей музей не предлагает.

Как добраться

Вы можете добраться на такси Uber из центра Парижа до усадьбы примерно за 30 евро (без пробок вы доедете за полчаса). Если вы решите воспользоваться общественным транспортом, нужно на линии метро 1 доехать до станции «La Defence» пересесть на автобус номер 258 до остановки «Le Chateau». Путь может занять около 1.30 минут (стоимость — около 4 евро в 1 сторону на 1 человека).

Полезная информация

Поездку в Мальмезон вы можете с легкостью совместить с экскурсией в Версаль Эти два дворца находятся недалеко друг от друга, в 20-25 минутах на машине. А всего в 10 минутах от усадьбы находится еще один потрясающий музей — музей фарфора Севрской мануфактуры. Некоторые коллекции этой знаменитой фарфоровой фабрики представлены и в самом Мальмезоне.

Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон
Наполеон и Жозефина — жизнь в замке Мальмезон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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