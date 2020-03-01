Anna проводит ещё 5 экскурсий

Прогуляться по самому волшебному в мире городу и увидеть его с неожиданных ракурсов — что может быть интереснее? Я предлагаю мастер-класс по мобильной фотографии на прогулке по Парижу!

Делать потрясающие снимки на обычный мобильный телефон? Легко! Подарите себе и своим любимым необычный Париж, полезные навыки и прекрасные впечатления! Мы пройдемся по новым, чудесным улицам города, на которых вы еще точно не бывали, я научу вас основам композиции и освещения, поделюсь маленькими профессиональными хитростями и бесценными правилами и обязательно расскажу, как их можно нарушить!

Ваши фотографии из Парижа станут не только прекрасными воспоминаниями о поездке, но и отличными подарками для друзей и близких!

Маршрут

Прогулка на выбор: округ Марэ или Монмартр, а если дождь, то крытые Пассажи!