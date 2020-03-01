Anna проводит ещё 5 экскурсий

Делать потрясающие снимки на обычный мобильный телефон? Легко! Подарите себе и своим любимым необычный Париж, полезные навыки и прекрасные впечатления! Мы пройдемся по новым, чудесным улицам города, на которых вы еще точно не бывали, я научу вас основам композиции и освещения, поделюсь маленькими профессиональными хитростями и бесценными правилами и обязательно расскажу, как их можно нарушить!
Ваши фотографии из Парижа станут не только прекрасными воспоминаниями о поездке, но и отличными подарками для друзей и близких!
Маршрут
Прогулка на выбор: округ Марэ или Монмартр, а если дождь, то крытые Пассажи!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
Погрузиться на пару часов в атмосферу молодежно-творческого Парижа
У нас есть прекрасные два часа — побудем настоящими местными жителями богемного Сен-Мартен, окунемся в их креативные будни, пройдемся по концептуальным местечкам, и главное, прочувствуем парижский шарм этого прекрасного места, где в воздухе царит романтика и витают творческие идеи!
Стена Любви, секреты влюбленных, потайные сады и скверы для поцелуев в романтичном Монмартре
Тонкая романтика настоящего Парижа с мостовыми, лестницами, фонарями, потайными садами, крытыми пассажами XIX века, виноградниками, потайным рестораном с оранжереей... Таинственная, неизведанная и манящая сторона Монмартра!
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
Здесь вы найдете дизайнерские и антикварные лавочки, музей магии, здание зимнего цирка и самый старый рынок Парижа, построенный еще в 1615 году. А на сладкое — самый вкусный в городе десерт из свежих ягод!
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни
Монмартр обладает особенной атмосферой. Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.