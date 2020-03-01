Anna проводит ещё 5 экскурсий

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Профессиональный фотограф научит делать оригинальные снимки на романтичных улицах Парижа

Anna
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Anna – ваш гид
Прогуляться по самому волшебному в мире городу и увидеть его с неожиданных ракурсов — что может быть интереснее? Я предлагаю мастер-класс по мобильной фотографии на прогулке по Парижу!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон

Делать потрясающие снимки на обычный мобильный телефон? Легко! Подарите себе и своим любимым необычный Париж, полезные навыки и прекрасные впечатления! Мы пройдемся по новым, чудесным улицам города, на которых вы еще точно не бывали, я научу вас основам композиции и освещения, поделюсь маленькими профессиональными хитростями и бесценными правилами и обязательно расскажу, как их можно нарушить!

Ваши фотографии из Парижа станут не только прекрасными воспоминаниями о поездке, но и отличными подарками для друзей и близких!

Маршрут

Прогулка на выбор: округ Марэ или Монмартр, а если дождь, то крытые Пассажи!

Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон
Научиться снимать Париж на мобильный телефон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
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