5
5 отзывов
Ольга В.
Ольга В. – Гид из Парижа
На автомобиле 🚘 гид заберет вас прямо у отеля, чтобы на 3 часа вы смогли окунуться в красоты ночного Парижа.

Вы побываете в парижском Пантеоне, где покоятся великие мыслители: Жан-Жак Руссо, Мари-Франсуа Вольтер, Александр Дюма.

Увидите Нотр-Дам де Пари после пожара и в завершении прогуляетесь 👣 у символов Парижа — Эйфелевой Башне и Триумфальной арке.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €286 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ночной Париж
Ночной Париж

Что вы увидите

  • Елисейские поля
  • площадь Согласия
  • церковь Святой Марии Магдалины — Мадлен
  • опера Гарнье
  • Вандомская площадь
  • Вандомская колонна
  • Нотр -Дам-де-Пари.
  • Пантеон
  • Люксембургский парк
  • церковь Святого Сульпиция-Сен-Сульпис
  • музей Орсе
В течении вечерней обзорной экскурсии 🧭 на комфортабельном автомобиле 🚘 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Парижа и поймёте, почему его называют городом любви, городом контрастов.
Вы с ветерком прокатитесь по Елисейским полям, по центральной площади Парижа — площади Согласия, увидите необычайной красоты церковь ⛪ Святой Марии Магдалины — Мадлен, оперу Гарнье и полюбуютесь Вандомской площадью, ранее площадь Людовика, на которой находится Вандомская колонна, созданная во времена великого монарха, символизирующая многочисленные победы.
Познакомитесь с главным собором Парижа — Нотр — Дам-де-Пари.
Увидите Пантеон и Люксембургский парк 🌳, церковь Святого Сульпиция-Сен-Сульпис и музей 🖼 Орсе.
Прокатитесь по набережной Вольтер, которая находится между набережной Малакве и Анатоль-Франс, после направитесь к Дому Инвалидов, насладитесь красотой Марсового поля.
И конечно же обязательный пункт экскурсии, визитная карточка Парижа — величественная Эйфелева Башня, площадь Трокадеро и Триумфальная арка на площади Шарль де Голя, возведённая по распоряжению Наполеона Бонапарта.
По вашему желанию, будем делать остановки, для прогулок и для фото.
Что входит
  • 3-часовая экскурсия на автомобиле
  • встреча в оговоренном месте
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • непосредственное посещение музеев, храмов и тд.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Ночной Париж
Ночной Париж
Ночной Париж
Ночной Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга В.
Ольга В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

Ольга В. проводит ещё 3 экскурсии

Влюбиться в Париж за три часа
230
3 часа
Влюбиться в Париж за три часа
11 отзывов
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
450
6 часов
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
4 отзыва
Трансфер из аэропорта Парижа
65
1 час
Трансфер из аэропорта Парижа
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров