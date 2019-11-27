Что вас ожидает

Столица Верхней Нормандии: средневековый Руан

Первый город, которому выпала почетная возможность познакомить вас с Нормандией, — Руан. Это известный французский порт на реке Сена и, конечно, живописное место с готическими соборами, фахверковыми домами и узкими средневековыми улочками. Вы осмотрите легендарный собор Нотр-Дам, который олицетворяет готическое прошлое Франции — и где захоронены знаменитые короли и герцоги. Следом на улице Часовой башни узнаете, почему старинные золотые часы Руана не имеют минутной стрелки. А также прогуляетесь по рыночной площади, где в Средние века казнили Жанну д’Арк. Кроме того, мы покажем вам ресторан 1345 года, имеющий целых две звезды Мишлен.

Излюбленное место художников: живописный Онфлёр

После Руана отправимся в самое романтичное место Нормандии и колыбель импрессионистов: на картинах Клода Моне, Сати и Сера легко узнать маленький порт с бело-голубыми яхтами и рыбацкими лодками. Здесь у вас будет время, чтобы в своём ритме познакомиться с городом или же пообедать в семейном ресторанчике. После чего уже вместе с гидом вы обойдёте самые интересные места Онфлёра, послушаете его историю, а напоследок — продегустируете самый правильный кальвадос в регионе!

Из грязи в князи: Трувиль

Трувиль, что раньше был бедной деревушкой, теперь уже выбирают для отдыха состоятельные люди. Но от привычной жизни так просто не избавишься, даже за несколько веков. Поэтому в центре города вы легко найдёте большой рыбацкий рынок, где можно полакомиться свежими морепродуктами — которые приготовят при вас, а также дополнить их бокалом хорошего французского вина. Здесь у вас будет около получаса свободного времени, чтобы прочувствовать характер городка.

Столица богемы: Довиль

Ну а ухоженный и роскошный Довиль не нуждается в представлении. Его уже давно облюбовала французская кинобогема — и не зря: кроме чистого Атлантического океана и бесконечного пляжа здесь есть казино, фестиваль американского кино, мировой чемпионат по поло, покерный турнир и крупнейший во Франции аукцион лошадей. Вы прогуляетесь по пляжу, и, если останется время, — исследуете центр элитного курорта.