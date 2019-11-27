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Романтика французских провинций, пейзажи, вдохновлявшие художников, и местные яства

Андрей
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Андрей – экскурсионное агентство
Франция не заключается в одном Париже, это невероятно разнообразная страна: от сиреневых полей, высоких кипарисов и кантри-домиков в Провансе до необузданных скал, бушующего моря и рыбацких городков в Нормандии.

Вы проедетесь по северо-западным городам, посмотрите на их жизнь, полакомитесь свежими морепродуктами и попробуете настоящий кальвадос!
119 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча — Опера Гарнье (Opéra Garnier)
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У этой экскурсии1 отзыв
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Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля

Что вас ожидает

Столица Верхней Нормандии: средневековый Руан
Первый город, которому выпала почетная возможность познакомить вас с Нормандией, — Руан. Это известный французский порт на реке Сена и, конечно, живописное место с готическими соборами, фахверковыми домами и узкими средневековыми улочками. Вы осмотрите легендарный собор Нотр-Дам, который олицетворяет готическое прошлое Франции — и где захоронены знаменитые короли и герцоги. Следом на улице Часовой башни узнаете, почему старинные золотые часы Руана не имеют минутной стрелки. А также прогуляетесь по рыночной площади, где в Средние века казнили Жанну д’Арк. Кроме того, мы покажем вам ресторан 1345 года, имеющий целых две звезды Мишлен.

Излюбленное место художников: живописный Онфлёр
После Руана отправимся в самое романтичное место Нормандии и колыбель импрессионистов: на картинах Клода Моне, Сати и Сера легко узнать маленький порт с бело-голубыми яхтами и рыбацкими лодками. Здесь у вас будет время, чтобы в своём ритме познакомиться с городом или же пообедать в семейном ресторанчике. После чего уже вместе с гидом вы обойдёте самые интересные места Онфлёра, послушаете его историю, а напоследок — продегустируете самый правильный кальвадос в регионе!

Из грязи в князи: Трувиль
Трувиль, что раньше был бедной деревушкой, теперь уже выбирают для отдыха состоятельные люди. Но от привычной жизни так просто не избавишься, даже за несколько веков. Поэтому в центре города вы легко найдёте большой рыбацкий рынок, где можно полакомиться свежими морепродуктами — которые приготовят при вас, а также дополнить их бокалом хорошего французского вина. Здесь у вас будет около получаса свободного времени, чтобы прочувствовать характер городка.

Столица богемы: Довиль
Ну а ухоженный и роскошный Довиль не нуждается в представлении. Его уже давно облюбовала французская кинобогема — и не зря: кроме чистого Атлантического океана и бесконечного пляжа здесь есть казино, фестиваль американского кино, мировой чемпионат по поло, покерный турнир и крупнейший во Франции аукцион лошадей. Вы прогуляетесь по пляжу, и, если останется время, — исследуете центр элитного курорта.

Организационные детали

  • В путешествие мы отправимся на комфортабельном автобусе, если вас много, и на микроавтобусе, если группа небольшая.
  • На экскурсии с вами будут лицензированный водитель и профессиональный гид из нашей команды.
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предвидится (за исключением ваших личных трат на обед и т.д.)
  • Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь, также захватите зонтик на случай непогоды.
  • По желанию вы можете взять с собой бутылку воды и еду.
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля
Нормандия за 1 день: от Руана до Довиля

Экскурсия проводится во вторник в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Опера Гарнье (Opéra Garnier).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте! Мы — профессиональная команда гидов! С удовольствием проведём для вас групповые и индивидуальные экскурсии в Париже и по разным регионам Франции.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 ноября 2019
Экскурсия понравилась, посетили три очень красивых города за один день, для знакомства с Нормандией это отличный вариант. Понравился Руанский собор, порт в Онфлёре (очень милый маленький городок), там продегустировали кальвадос и нормандский сидр. Довиль тоже очень красивый, захотелось приехать туда ещё раз на пару дней.

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