2 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»

5
2 отзыва
Надежда П.
Надежда П. – Гид из Парижа
Прямо с дивана отправимся в Лувр, на выставку «Леонардо да Винчи».

В 2019 году она стала мировым хитом культурного сезона: это был самый подробный, самый полный рассказ о жизни и творчестве великого художника.

Здесь были выставлены работы, которые хранились в запасниках Лувра годами, со всего мира — привезены шедевры.

Выставка готовилась около 10 лет ведущими специалистами: искусствоведами, документалистами и реставраторами.

Сейчас выставка закрыта, но мы с вами побываем на ней в онлайн-режиме в формате вебинара.

Я расскажу вам об уникальных открытиях и последних разоблачениях из жизни Великого Мастера.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4.49 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»
Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»
Уникальная экскурсия ⛳ с последними открытиями и разоблачениями из жизни Великого Мастера. В 2019 году исполнилось 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи, выствка длилась 6 месяцев и далеко не все желающие смогли ее посетить. Предлагаю Вам ознакомиться с ее ретроспективой и пройтись по следам Леонардо от маленькой деревушки Винчи до поместья Кло Люсе.
Вы хотите узнать подробности о судьбе матери Леонардо?
Узнать, почему он был так привязан к мачехе... Что больше всего потрясло Леонардо в юности. Был ли он нетрадиционной ориентации? В чем загадка "зеркального шрифта" Леонардо? Что Мастер написал в первом в истории 📖 CV? Как Леонардо зашифровывал послания потомкам. Леонардо и меценаты, да Винчи и его ученики, Мастер - инженер, художник, изобретатель, геодезист, биолог, анатом, астроном. На какой картине можно найти автопортрет Леонардо? Почему Леонардо согласился писать жену торговца тканями, хотя о его портретах мечтали короли? Почему он решил переехать во Францию? Сколько Джоконд написал Леонардо? Афера и скандал 2019. Джоконда - не одна. Это и многое другое а виртуальной экскурсии 🧭 по следам выставки Леонардо да Винчи в Лувре.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»
Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»
Онлайн-экскурсия на диване «Следуя за Леонардо: по следам выставки в Лувре»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда П.
Надежда П.
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2 отзыва оставили туристы

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