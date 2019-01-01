2 отзыва оставили туристы

Уникальная экскурсия ⛳ с последними открытиями и разоблачениями из жизни Великого Мастера. В 2019 году исполнилось 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи, выствка длилась 6 месяцев и далеко не все желающие смогли ее посетить. Предлагаю Вам ознакомиться с ее ретроспективой и пройтись по следам Леонардо от маленькой деревушки Винчи до поместья Кло Люсе.

Вы хотите узнать подробности о судьбе матери Леонардо?

Узнать, почему он был так привязан к мачехе... Что больше всего потрясло Леонардо в юности. Был ли он нетрадиционной ориентации? В чем загадка "зеркального шрифта" Леонардо? Что Мастер написал в первом в истории 📖 CV? Как Леонардо зашифровывал послания потомкам. Леонардо и меценаты, да Винчи и его ученики, Мастер - инженер, художник, изобретатель, геодезист, биолог, анатом, астроном. На какой картине можно найти автопортрет Леонардо? Почему Леонардо согласился писать жену торговца тканями, хотя о его портретах мечтали короли? Почему он решил переехать во Францию? Сколько Джоконд написал Леонардо? Афера и скандал 2019. Джоконда - не одна. Это и многое другое а виртуальной экскурсии 🧭 по следам выставки Леонардо да Винчи в Лувре.