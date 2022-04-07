Остров-крепость Мон-Сен-Мишель

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Ввиду длительной продолжительности экскурсии рекомендуемое время выезда - 8 утра.
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель

Что вас ожидает 🤩

  • Остров-крепость Мон-Сен-Мишель
  • Главная церковь аббатства
  • Подвесные сады
  • Скрипториум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мон-Сен-Мишель - небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель.

Гора-остров Мон-Сен-Мишель на Ла-Манше, в 370 км к северо-западу от Парижа, именуемая «Чудо Запада», - место паломничества со Средних веков. По легенде над горой Сен-Мишель произошло библейское сражение Архангела Михаила с Люцифером. С момента основания аббатства в 709 году и до наших дней это место остается неизменно популярным. Каждый год здесь бывает более 3 миллиона туристов и это самое посещаемое место во Франции после Эйфелевой башни.

Экскурсия проводится по горе Святого Михаила с посещением главной церкви аббатства, монастырского закрытого двора с подвесными садами, трапезной монахов, гостевым залом, частями старого аббатства, скрипториумом и другими монастырскими помещениями. Так же у Вас будет свободное время для обеда и самостоятельной прогулки по самому острову и его крепостной стене XV века, противостоявшей силе и хитрости англичан в ходе Столетней Войны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Входные билеты в платные объекты посещения не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: взрослый - 10 евро
  • Дети (3-11 лет) - 8 евро
  • Дети до 3 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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