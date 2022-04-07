Мон-Сен-Мишель - небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель.

Гора-остров Мон-Сен-Мишель на Ла-Манше, в 370 км к северо-западу от Парижа, именуемая «Чудо Запада», - место паломничества со Средних веков. По легенде над горой Сен-Мишель произошло библейское сражение Архангела Михаила с Люцифером. С момента основания аббатства в 709 году и до наших дней это место остается неизменно популярным. Каждый год здесь бывает более 3 миллиона туристов и это самое посещаемое место во Франции после Эйфелевой башни.

Экскурсия проводится по горе Святого Михаила с посещением главной церкви аббатства, монастырского закрытого двора с подвесными садами, трапезной монахов, гостевым залом, частями старого аббатства, скрипториумом и другими монастырскими помещениями. Так же у Вас будет свободное время для обеда и самостоятельной прогулки по самому острову и его крепостной стене XV века, противостоявшей силе и хитрости англичан в ходе Столетней Войны.