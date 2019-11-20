Примите участие в 4-часовом комбинированном туре, чтобы осмотреть лучшие места Парижа. Экскурсия начнется с поездки на двухэтажном автобусе с кондиционером вдоль главных достопримечательностей города. Откройте для себя Париж и совершите путешествие во времени с Histopad — планшетом с интерактивными функциональными возможностями, которые позволят познакомиться с многовековой историей Парижа. Вы посетите самые известные кварталы и памятники столицы и сможете оценить 3D-реконструкции, 2D-слайды до и после, а также панорамные виды интерьеров и звуковые комментарии.

Далее вас ждет круиз по Сене на застекленном тримаране Bateaux Parisiens, который идеально подходит для осмотра достопримечательностей. Круиз отправляется от причала у подножия Эйфелевой башни.

Во время речной прогулки с помощью индивидуальных наушников вы можете послушать комментарии аудиогида, а также песни и музыку, оживляющие прошлое города. Аудиогид доступен на 13 языках, а также в детской версии (только на французском).

Во время круиза по всемирно известной реке вам откроется впечатляющий вид на музей Орсе, собор Парижской Богоматери, Лувр, площадь Согласия, дворец Шайо и другие важные достопримечательности.

Вы также посетите самый знаменитый монумент Парижа — Эйфелеву башню. Поднимитесь на второй этаж, откуда открывается потрясающий вид на «Город света». Вы можете улучшить тур, получив возможность подняться на самую вершину и оценить еще более захватывающие виды (при выборе тура с вершиной). Вы можете самостоятельно спланировать маршрут, но если решите заканчивать тур на башне, сможете остаться там подольше и полюбоваться видами Парижа.