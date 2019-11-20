Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене

Познакомьтесь с Парижем в рамках комбинированного тура

4
1333 отзыва
Круиз
в группе до 10 чел.
Познакомьтесь с Парижем в рамках комбинированного тура.

Организуйте собственный маршрут с автобусным туром и круизом по Сене.

Поднимитесь без очереди на второй или третий этаж Эйфелевой башни (при выборе этого варианта) и полюбуйтесь захватывающим видом.
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене
Париж: экскурсия по городу и Эйфелевой башне, круиз по Сене

Что вы увидите 🤩

  • Эйфелева башня: 1 уровень
  • Эйфелева башня
  • Сена
  • Эйфелева башня: вершина
  • Ресторан 58 Tour Eiffel
  • Эйфелева башня: 2 уровень
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Поучаствуйте в экскурсии по Парижу на двухэтажном автобусе с интерактивным Histopad
  2. Взгляните на Елисейские поля, Триумфальную арку и собор Парижской Богоматери
  3. Совершите часовой речной круиз по Сене с аудиогидом
  4. Воспользуйтесь приоритетным доступом на второй этаж или вершину Эйфелевой башни (при выборе соответствующего варианта)
Примите участие в 4-часовом комбинированном туре, чтобы осмотреть лучшие места Парижа. Экскурсия начнется с поездки на двухэтажном автобусе с кондиционером вдоль главных достопримечательностей города. Откройте для себя Париж и совершите путешествие во времени с Histopad — планшетом с интерактивными функциональными возможностями, которые позволят познакомиться с многовековой историей Парижа. Вы посетите самые известные кварталы и памятники столицы и сможете оценить 3D-реконструкции, 2D-слайды до и после, а также панорамные виды интерьеров и звуковые комментарии.
Далее вас ждет круиз по Сене на застекленном тримаране Bateaux Parisiens, который идеально подходит для осмотра достопримечательностей. Круиз отправляется от причала у подножия Эйфелевой башни.
Во время речной прогулки с помощью индивидуальных наушников вы можете послушать комментарии аудиогида, а также песни и музыку, оживляющие прошлое города. Аудиогид доступен на 13 языках, а также в детской версии (только на французском).
Во время круиза по всемирно известной реке вам откроется впечатляющий вид на музей Орсе, собор Парижской Богоматери, Лувр, площадь Согласия, дворец Шайо и другие важные достопримечательности.
Вы также посетите самый знаменитый монумент Парижа — Эйфелеву башню. Поднимитесь на второй этаж, откуда открывается потрясающий вид на «Город света». Вы можете улучшить тур, получив возможность подняться на самую вершину и оценить еще более захватывающие виды (при выборе тура с вершиной). Вы можете самостоятельно спланировать маршрут, но если решите заканчивать тур на башне, сможете остаться там подольше и полюбоваться видами Парижа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка на автобусе с кондиционером в одну сторону
  • Экскурсия по второму уровню Эйфелевой башни и вершине (при выборе соответствующего варианта)
  • Билет на круиз по реке
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Обратный проезд до агентства (тур заканчивается на Эйфелевой башне)
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Аудиогид на автобусной экскурсии доступен на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, португальском, русском, японском, корейском и китайском языках
  • Аудиогид на круизе по Сене доступен на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском, русском, голландском, китайском, японском, польском, корейском, арабском языках и хинди
  • Несмотря на прямой доступ вам, возможно, придется подождать в очереди на контроле безопасности и у лифтов. В высокий сезон общее время ожидания лифта на второй этаж может достигать 25 минут
  • При наличии билета с доступом на вершину башни вам придется отстоять очередь к лифту на втором этаже. В высокий сезон эта очередь прибавит до 20 минут к времени ожидания
  • Добравшись до Эйфелевой башни, встаньте в очередь для посетителей с билетами (зеленый флаг)
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

E
20 ноя 2019
Хорошо организовано. Мы опоздали на 20 минут. Я думала, что сгорят деньги, оплаченные за экскурсию, но в наше положение вошли. Подождали и предложили изменить маршрут так, чтобы мы успели и на теплоход, и на Эфелеву башню. В итоге с группой мы прокатились на теплоходе, а на башню поднялись уже самостоятельно, но гид нас проводила и рассказала, как добраться до отеля.
Спасибо!
C
22 дек 2019
We exchanged our vouchers for tickets without any problem. Our guide was very informative and clear. The Seine cruise was disappointing only because the on board earphones were not all working. We thoroughly enjoyed the Eiffel Tower. The wait was no more than half an hour. We could do the Seine cruise in our own time frame.
P
18 дек 2019
The tour was good but I wish we had more time to see key points while on the bus….the bus didn't stop long enough to take pictures. However, in all fairness, Paris was experiencing a national strike so the traffic was outrageous. All in all, I still would recommend this tour. Thankyou.
Ещё 1330 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

👥ГрупповыеЭкскурсии на Эйфелеву башню🎧АудиогидыАрхитектурные экскурсииКультура и историяМероприятияСемейные мероприятияReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияПрирода и пейзажиСмотровые площадкиThings to do for adultsПакетное предложениеБилетыСена🗽ДостопримечательностиЭйфелева башня: 1 уровеньЭйфелева башня: вершинаРесторан 58 Tour EiffelЭйфелева башня: 2 уровеньВходные билеты для посещения достопримечательностейВодные

Еще несколько похожих предложений в Париже

Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
В группе
до 15 чел.
5
11
89
за 1 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
👣 Пешеходная
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города, включая Дом Инвалидов,
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
25
155
за 1-5 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, самое высокое сооружение
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
74
2ч 30м
150
135
за 1-5 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
👣 Пешеходная
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Парижу
В группе
до 15 чел.
4.4
243
20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
👣 Пешеходная
Вы можете выбрать "красный" или "синий" маршрут обзорной экскурсии по Парижу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно: 15:15
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
Билет на борт
5
10
87
за 1 чел.
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
⛴ Водные
Речная прогулка по Парижу на уютном кораблике
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Время проведения: каждый день, 12:30 — 14:45
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Круиз
в группе до 30 чел.
5
11
1ч 9м
124
за 1 чел.
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
⛴ Водные
Ваша прогулка начнется в самом сердце Парижа, у Эйфелевой башни, и завершится там же
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Париж: автобусный тур hop-on hop-off и круиз
В группе
до 20 чел.
22.5
за 1 чел.
Париж: автобусный тур hop-on hop-off и круиз
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Автобусная экскурсия, на которой вы можете целый день выходить и садиться в любой точке маршрута
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно с 09:30 до 18:00, каждые 20 — 30 мин.
Часовой круиз «Огни Парижа»
Билет на борт
4.3
13
15
за 1 чел.
Часовой круиз «Огни Парижа»
⛴ Водные
Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
каждый час с 12:00 — 21:00
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway
В группе
до 6 чел.
5
10
2ч 30м
68.75
за 1 чел.
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway
🛴 На самокатах
Предлагаем вам исследовать атмосферные районы Парижа и его яркие достопримечательности новым способом - передвигаясь по
Ежедневно, с 11:00 до 22:00.
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуально
5
8
13ч
750
за 1 чел.
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Во время экскурсии из Парижа в Мон-Сен-Мишель, вы увидите чудо Европы
Ежедневно
Париж — город на берегу Сены
В группе
до 10 чел.
5
4
40
за 1 чел.
Париж — город на берегу Сены
👣 Пешеходная
Обзорная прогулка по набережным, связывающим главные достопримечательности столицы
2 дек
4 дек
5 дек
ещё...
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
В группе
до 10 чел.
5
11
2ч 30м
42
за 1 чел.
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
👣 Пешеходная
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки
еженедельно: понедельник - четверг- суббота - воскресенье в 18:00

ParisCityVision проводит ещё 8 экскурсий

Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
В группе
до 50 чел.
3.8
465
1ч 30м
2 538
за 1 чел.
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
🚌 На автобусе
Осмотрите лучшие места Парижа в экспресс-туре на двухэтажном автобусе с панорамным обзором
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
В группе
до 50 чел.
3.7
165
3 413
за 1 чел.
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Оцените достопримечательности Парижа в ходе 2-часового автобусного тура с комментариями и часового круиза по Сене
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Билет на борт
4.4
276
23 190
за 1 чел.
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
⛴ Водные
Насладитесь захватывающим видом на столицу с Эйфелевой башни, а затем совершите круиз по реке Сена
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
В группе
до 100 чел.
3.6
75
10ч
6 563
за 1 чел.
Версаль Аудио Экскурсия из Парижа
Откройте для себя Версальский дворец в своем собственном темпе во время полного или полудневного тура из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
В группе
до 100 чел.
4.1
297
6 038
за 1 чел.
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Совершите экскурсию на полдня в прекрасную деревню Живерни и изучите бывший дом и захватывающие дух сад Клода Моне
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Входной билет
4.2
151
12ч
9 976
за 1 чел.
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Отправьтесь в волшебный мир, существующий лишь в Disneyland®, а Микки, Минни, Золушка
Париж: шампанское в «Мулен Руж» и круиз по Сене
Билет на борт
4.4
235
5ч 30м
14 439
за 1 чел.
Париж: шампанское в «Мулен Руж» и круиз по Сене
⛴ Водные
Прикоснитесь к волшебному Парижу во время вечернего тура с круизом по Сене и шоу в легендарном кабаре «Мулен Руж»
Париж: вечерняя обзорная экскурсия и шоу «Мулен Руж»
В группе
до 100 чел.
4.2
113
14 002
за 1 чел.
Париж: вечерняя обзорная экскурсия и шоу «Мулен Руж»
Полюбуйтесь вечерней магией и романтикой Парижа, совершив экскурсию по городу и посетив легендарное кабаре «Мулен Руж»
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
🇫🇷