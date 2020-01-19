2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Небоскрёбы и необычные муниципальные постройки

Наша прогулка начнётся в деловом районе Дефанс, где я расскажу о том, как его возводили. После покажу вам неизвестную туристам застройку 80-х годов — разноцветные башни с круглыми окнами точно порадуют любителей ярких зданий. Впечатлят вас и уникальные социальные дома на окраине: здания странных форм, огромных масштабов и удивительных цветов. Вы узнаете, из-за чего эти сооружения были неизвестны широкой публике, и как они прославились несколько лет назад.

Прогулка в историческом квартале и инопланетный центр

Район Марэ сохранил в себе «первобытный» неперестроенный Париж, в котором есть и шедевры современной архитектуры. Один из них — новаторский музей Помпиду. Вы узнаете, в чём гениальность его архитекторов и насладитесь фантастическими интерьерами. Недалеко от Помпиду спрятался ещё один интересный музей — фонд Лафайет. По вашему желанию мы найдём его, и я объясню, почему он достоин внимания.

Знакомство с восточным Парижем и западным пригородом

Современную архитектуру столицы Франции невозможно представить без районов Нуази-ле-Гран и Булонь-Бийанкур. В первом я проведу вас к «камамберам», где вы увидите, почему французы называют так свои жилища, а во втором — мы погуляем по уютным улочкам, и я раскрою секрет, чем знаменит местный детский сад.

Кроме того, вас ждёт история филармонии Ля Виллет, окутанная скандалами и тайнами, променад по живописному парку и рассказы об архитекторах, подаривших Парижу налёт футуризма.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям искусства и культуры, поклонникам фэнтези. Особенно рекомендую экскурсию тем, кто уже бывал в Париже и изучил главные достопримечательности. Прогулка также будет интересна детям — они смогут посмотреть на диковинные дома и погулять по «городу будущего».