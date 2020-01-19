2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в футуристическую атмосферу столицы на прогулке от квартала Марэ до современного Дефанса

Marie
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Marie – ваш гид
Париж — это место, в котором могли бы разворачиваться действия фэнтэзи! Неожиданная сторона города на Сене? Я открою вам его новые грани через архитектуру последнего столетия.

Перед вами предстанут эффектные высотки квартала Дефанс и удивительное социальное жильё.

Вы услышите, как строились дома, напоминающие сыр, и почувствуете себя героем фильма «Голодные игры».

Моя экскурсия подарит вам другой Париж — нетипичный, современный, фантастический.
От
€105
90 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автобусе
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Париж — город будущего
Париж — город будущего

Что вас ожидает

Небоскрёбы и необычные муниципальные постройки
Наша прогулка начнётся в деловом районе Дефанс, где я расскажу о том, как его возводили. После покажу вам неизвестную туристам застройку 80-х годов — разноцветные башни с круглыми окнами точно порадуют любителей ярких зданий. Впечатлят вас и уникальные социальные дома на окраине: здания странных форм, огромных масштабов и удивительных цветов. Вы узнаете, из-за чего эти сооружения были неизвестны широкой публике, и как они прославились несколько лет назад.

Прогулка в историческом квартале и инопланетный центр
Район Марэ сохранил в себе «первобытный» неперестроенный Париж, в котором есть и шедевры современной архитектуры. Один из них — новаторский музей Помпиду. Вы узнаете, в чём гениальность его архитекторов и насладитесь фантастическими интерьерами. Недалеко от Помпиду спрятался ещё один интересный музей — фонд Лафайет. По вашему желанию мы найдём его, и я объясню, почему он достоин внимания.

Знакомство с восточным Парижем и западным пригородом
Современную архитектуру столицы Франции невозможно представить без районов Нуази-ле-Гран и Булонь-Бийанкур. В первом я проведу вас к «камамберам», где вы увидите, почему французы называют так свои жилища, а во втором — мы погуляем по уютным улочкам, и я раскрою секрет, чем знаменит местный детский сад.

Кроме того, вас ждёт история филармонии Ля Виллет, окутанная скандалами и тайнами, променад по живописному парку и рассказы об архитекторах, подаривших Парижу налёт футуризма.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям искусства и культуры, поклонникам фэнтези. Особенно рекомендую экскурсию тем, кто уже бывал в Париже и изучил главные достопримечательности. Прогулка также будет интересна детям — они смогут посмотреть на диковинные дома и погулять по «городу будущего».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на метро или автобусы — до 3,6 евро с человека; билеты в музеи Лафайет и Помпиду (при посещении) — 5-8 евро и 11 евро соответственно.
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашему усмотрению.
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего
Париж — город будущего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marie
Marie
Меня зовут Мария, я архитектор из Москвы, закончила Московский архитектурный институт и Национальную архитектурную школу Пари-Малакэ (Paris-Malquais) при школе Изящных искусств. Я более трех лет изучаю архитектуру XX века и современную архитектуру, в частности творчество и архитектуру Ле Корбюзье. Ему посвящен и мой диплом в Москве, для которого я работала в фонде Ле Корбюзье в Париже, перевела на русский пять книг великого мастера, написала несколько статей. Зная историю создания, посетив много раз все постройки Ле Корбюзье в Париже, я буду счастлива поделиться своими знаниями с любителями архитектуры, желающими погрузиться в Париж 20-50х годов и узнать новое.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
15.01.2020г были на экскурсии с Марией, хотелось именно футуристических впечатлений о Париже и мы их получили! Отметим, что самостоятельно не добрались бы до определенного пригорода Парижа, дольше бы разбирались с работой метро в период забастовки и не получили бы массу информации из новой истории о Париже! Прогулка получилась динамичной, яркой и интересной как для взрослых, так и для ребенка (10 лет)! Спасибо Марии за положительные эмоции!
29 мая 2019
Всё было прекрасно!!! Намерены продолжать сотрудничество.

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