Пешеходная прогулка 👣 охватывает самые знаковые объекты, без которых нельзя представить Париж, а также малоизвестные достопримечательности 🏛️, которые не часто включают в маршрут. Мы окунемся в средневековье на узких улочках острова Сите, посмотрим на Нотр-Дам, далее пройдем до Дома инвалидов через Консьержери, Новый мост, Лувр, и площадь Согласия. Вы узнаете о том, как родилась и строилась французская столица ⭐️, какие взлеты и падения переживала.

Вы узнаете,