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Париж: рождение и слава

5
11 отзывов
Аида С.
Аида С. – Гид из Парижа
Я изучала историю 📖 искусства и выбирала самую интересную и достоверную информацию в библиотеках, чтобы рассказать и показать вам, как строился и менялся Париж.

Вместе мы раскроете его исторические тайны, увидим и самые знаковые объекты, и малоизвестные достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €50 за человека

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Париж: рождение и слава
Париж: рождение и слава

Что вы увидите

  • Нотр-Дам
  • острова Сан-Луи и Сите
  • Консьержери
  • Новый мост
  • Лувр
  • сад Тюильри
  • площадь Согласия
  • Дом инвалидов
Пешеходная прогулка 👣 охватывает самые знаковые объекты, без которых нельзя представить Париж, а также малоизвестные достопримечательности 🏛️, которые не часто включают в маршрут. Мы окунемся в средневековье на узких улочках острова Сите, посмотрим на Нотр-Дам, далее пройдем до Дома инвалидов через Консьержери, Новый мост, Лувр, и площадь Согласия. Вы узнаете о том, как родилась и строилась французская столица ⭐️, какие взлеты и падения переживала.
Вы узнаете,
  • зачем побелили Нотр-Дам
  • как в Париже короновали римского императора
  • зачем Сирано де Бержерак подрался с обезьяной
  • действительно ли в Лувре хранятся украденные произведения искусства
  • как простая смотрительница маленькой галереи спасла культурное наследие страны
  • почему Екатерина Медичи сама виновата в собственной смерти
  • какой курс франка середины XIX века к современному евро
  • и другие интересные подробности.
  • По пути обязательно прогуляемся по саду Тюильри, где у российского царя Петра I был особенно любимый уголок и где, как говорят, бродит страшный призрак.
  • Я расскажу, как отличить лучистую готику от пламенеющей и объясню, как расшифровать каменные автографы французских королей.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 станция метро Sully-Morland
Место завершения
🏁 Дом инвалидов
Париж: рождение и слава
Париж: рождение и слава
Париж: рождение и слава
Париж: рождение и слава
Париж: рождение и слава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аида С.
Аида С.
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11 отзывов оставили туристы

Аида С. проводит ещё 1 экскурсию

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