Пешеходная прогулка 👣 охватывает самые знаковые объекты, без которых нельзя представить Париж, а также малоизвестные достопримечательности 🏛️, которые не часто включают в маршрут. Мы окунемся в средневековье на узких улочках острова Сите, посмотрим на Нотр-Дам, далее пройдем до Дома инвалидов через Консьержери, Новый мост, Лувр, и площадь Согласия. Вы узнаете о том, как родилась и строилась французская столица ⭐️, какие взлеты и падения переживала.
Вы узнаете,
зачем побелили Нотр-Дам
как в Париже короновали римского императора
зачем Сирано де Бержерак подрался с обезьяной
действительно ли в Лувре хранятся украденные произведения искусства
как простая смотрительница маленькой галереи спасла культурное наследие страны
почему Екатерина Медичи сама виновата в собственной смерти
какой курс франка середины XIX века к современному евро
и другие интересные подробности.
По пути обязательно прогуляемся по саду Тюильри, где у российского царя Петра I был особенно любимый уголок и где, как говорят, бродит страшный призрак.
Я расскажу, как отличить лучистую готику от пламенеющей и объясню, как расшифровать каменные автографы французских королей.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 станция метро Sully-Morland
Место завершения
🏁 Дом инвалидов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.