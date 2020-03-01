Обзорные экскурсии в Париже

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Париж шаг за шагом

Разобраться в истории города на прогулке по классическому маршруту

Руслан
Задать вопрос
Руслан – ваш гид
От острова Сите до Эйфелевой башни и от III до XX века — вас ждет экскурсия-знакомство с Парижем.

Вы погрузитесь в его прошлое у стен королевских Консьержери и Лувра, на площади Согласия и Елисейских полях.

Погуляете по набережным Сены и всю прогулку будете любоваться видами с открыток.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Square René Viviani, 25 Quai de Montebello, 75005 Paris
Забронировать экскурсию
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом

Что вас ожидает

Маршрут для первой встречи с Парижем
Это путешествие во времени будет организовано так, чтобы охватить ключевые места города света.

  • Мы логично начнем с истоков — на острове Сите, где возник Париж. Вы представите те времена и увидите первые королевские дворцы: Правосудия и Консьержери. Не пропустите готические шедевры: часовню Сент-Шапель и Собор Парижской Богоматери, на который мы посмотрим со стороны, но я расскажу о его хрониках и трагическом пожаре.
  • По уютным набережным Сены дойдем до Лувра. За разговорами о делах французских королей мы отдохнем в соседнем саду Тюильри «в компании» древнеримских богов и правителей. А его живописные аллеи приведут к площади Согласия, которая помнит суровую эпоху Великой Французской Революции.
  • «Под солнцем, под дождем, в полдень или в полночь — все, чего бы вы ни захотели, есть на Елисейских полях». Знаменитую песню Джо Дассена вы вспомните на центральной улице Парижа, проспекте бутиков и парков. Здесь я также покажу два великолепных выставочных дворца, мост Александра III и Дом Инвалидов, где похоронен Наполеон.
  • Минуя Триумфальную арку в конце Елисейских полей, отправимся к площади Трокадеро — и перед вами предстанет лучшая панорама Эйфелевой башни. Любуясь парижской красавицей, вы узнаете о ее возведении и влиянии на культуру. Закончится прогулка у подножия башни.

Памятники рассказывают
Главные достопримечательности, которые я помогу вам узнать, не станут для вас отдельными дворцами-музеями-соборами. Я расскажу, как они влияли на историю Парижа в целом, как формировали облик французской столицы. Кроме того, конечно, поговорим об особенностях архитектуры и обратим внимание на самые интересные художественные детали города.

Организационные детали

  • Мы осматриваем достопримечательности только снаружи.
  • Дополнительных расходов нет.
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом
Париж шаг за шагом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Square René Viviani, 25 Quai de Montebello, 75005 Paris.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Руслан
Руслан
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Руслан, я живу в Париже и очень хорошо с ним знаком. Я предлагаю экскурсии по городу, сопровождение, услуги переводчика и многое другое, что может вас заинтересовать в путешествии в столицу Франции. Всегда рад помочь и пообщаться с новыми и интересными людьми.
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Париже

Ежедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по Парижу
20 за человека
2 часа
215 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
скидка40%
€33
20 за человека
2 часа
21 отзыв
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за два часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Прогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам Парижа
20 за человека
2 часа
6 отзывов
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!
От 130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
Покорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часа
26 за человека
2 часа
34 отзыва
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем. Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки. Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи