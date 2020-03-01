Обзорные экскурсии в Париже

Что вас ожидает

Маршрут для первой встречи с Парижем

Это путешествие во времени будет организовано так, чтобы охватить ключевые места города света.

Мы логично начнем с истоков — на острове Сите , где возник Париж. Вы представите те времена и увидите первые королевские дворцы: Правосудия и Консьержери . Не пропустите готические шедевры: часовню Сент-Шапель и Собор Парижской Богоматери , на который мы посмотрим со стороны, но я расскажу о его хрониках и трагическом пожаре.

, где возник Париж. Вы представите те времена и увидите первые королевские дворцы: Правосудия и . Не пропустите готические шедевры: часовню и , на который мы посмотрим со стороны, но я расскажу о его хрониках и трагическом пожаре. По уютным набережным Сены дойдем до Лувра . За разговорами о делах французских королей мы отдохнем в соседнем саду Тюильри «в компании» древнеримских богов и правителей. А его живописные аллеи приведут к площади Согласия , которая помнит суровую эпоху Великой Французской Революции.

. За разговорами о делах французских королей мы отдохнем в соседнем «в компании» древнеримских богов и правителей. А его живописные аллеи приведут к , которая помнит суровую эпоху Великой Французской Революции. «Под солнцем, под дождем, в полдень или в полночь — все, чего бы вы ни захотели, есть на Елисейских полях ». Знаменитую песню Джо Дассена вы вспомните на центральной улице Парижа, проспекте бутиков и парков. Здесь я также покажу два великолепных выставочных дворца, мост Александра III и Дом Инвалидов , где похоронен Наполеон.

». Знаменитую песню Джо Дассена вы вспомните на центральной улице Парижа, проспекте бутиков и парков. Здесь я также покажу два великолепных выставочных дворца, и , где похоронен Наполеон. Минуя Триумфальную арку в конце Елисейских полей, отправимся к площади Трокадеро — и перед вами предстанет лучшая панорама Эйфелевой башни. Любуясь парижской красавицей, вы узнаете о ее возведении и влиянии на культуру. Закончится прогулка у подножия башни.

Памятники рассказывают

Главные достопримечательности, которые я помогу вам узнать, не станут для вас отдельными дворцами-музеями-соборами. Я расскажу, как они влияли на историю Парижа в целом, как формировали облик французской столицы. Кроме того, конечно, поговорим об особенностях архитектуры и обратим внимание на самые интересные художественные детали города.