Обзорные экскурсии в Париже

Что вас ожидает
Маршрут для первой встречи с Парижем
Это путешествие во времени будет организовано так, чтобы охватить ключевые места города света.
- Мы логично начнем с истоков — на острове Сите, где возник Париж. Вы представите те времена и увидите первые королевские дворцы: Правосудия и Консьержери. Не пропустите готические шедевры: часовню Сент-Шапель и Собор Парижской Богоматери, на который мы посмотрим со стороны, но я расскажу о его хрониках и трагическом пожаре.
- По уютным набережным Сены дойдем до Лувра. За разговорами о делах французских королей мы отдохнем в соседнем саду Тюильри «в компании» древнеримских богов и правителей. А его живописные аллеи приведут к площади Согласия, которая помнит суровую эпоху Великой Французской Революции.
- «Под солнцем, под дождем, в полдень или в полночь — все, чего бы вы ни захотели, есть на Елисейских полях». Знаменитую песню Джо Дассена вы вспомните на центральной улице Парижа, проспекте бутиков и парков. Здесь я также покажу два великолепных выставочных дворца, мост Александра III и Дом Инвалидов, где похоронен Наполеон.
- Минуя Триумфальную арку в конце Елисейских полей, отправимся к площади Трокадеро — и перед вами предстанет лучшая панорама Эйфелевой башни. Любуясь парижской красавицей, вы узнаете о ее возведении и влиянии на культуру. Закончится прогулка у подножия башни.
Памятники рассказывают
Главные достопримечательности, которые я помогу вам узнать, не станут для вас отдельными дворцами-музеями-соборами. Я расскажу, как они влияли на историю Парижа в целом, как формировали облик французской столицы. Кроме того, конечно, поговорим об особенностях архитектуры и обратим внимание на самые интересные художественные детали города.